100 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду, - ДСНС

Станом на ранок неділі, 12 липня, 100 населених пунктів у трьох областях залишаються без електропостачання через негоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 12 липня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів в 3 областях, а саме: Львівська - 54, Рівненська - 29 і Закарпатська - 17", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

