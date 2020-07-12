УКР
Новини
100 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду, - ДСНС

Станом на ранок неділі, 12 липня, 100 населених пунктів у трьох областях залишаються без електропостачання через негоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 12 липня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів в 3 областях, а саме: Львівська - 54, Рівненська - 29 і Закарпатська - 17", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Коментувати
Сортувати:
у нас нема нипоголды
показати весь коментар
12.07.2020 09:26 Відповісти
забейте штырь в землю и светите в доме бесплатно...
показати весь коментар
12.07.2020 09:40 Відповісти
Молонья шарахне в нього і буде світло на халяву.
показати весь коментар
12.07.2020 09:46 Відповісти
И трупик потом поджаренный найдут.
показати весь коментар
12.07.2020 10:08 Відповісти
 
 