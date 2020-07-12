100 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду, - ДСНС
Станом на ранок неділі, 12 липня, 100 населених пунктів у трьох областях залишаються без електропостачання через негоду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 12 липня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів в 3 областях, а саме: Львівська - 54, Рівненська - 29 і Закарпатська - 17", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Забули пароль або логін? Відновити пароль