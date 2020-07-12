У Києві вночі горіло звалище, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували нічну пожежу площею 250 кв. м на звалищі в Києві в ніч на неділю, обійшлося без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"11 липня о 20:20 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці. О 22:00 пожежу на площі 250 кв. м було локалізовано, а о 00:07 12 липня -ліквідовано", - сказано в повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що сміття було повалено в яму і в деяких місцях його нашарування досягало 10 м.

"Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою. Також, швидкій ліквідації пожежі перешкоджала відсутність на цій території водопостачання, тому рятувальникам доводилось прокладати додаткові рукавні лінії та проводити забір води з найближчого озера", - додали в відомстві.

До ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та близько 11 рятувальників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м.Києві.

"Загиблих і травмованих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці", - підсумували в ДСНС.



