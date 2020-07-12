УКР
У Києві вночі горіло звалище, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували нічну пожежу площею 250 кв. м на звалищі в Києві в ніч на неділю, обійшлося без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"11 липня о 20:20 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці. О 22:00 пожежу на площі 250 кв. м було локалізовано, а о 00:07 12 липня -ліквідовано", - сказано в повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що сміття було повалено в яму і в деяких місцях його нашарування досягало 10 м.

"Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою. Також, швидкій ліквідації пожежі перешкоджала відсутність на цій території водопостачання, тому рятувальникам доводилось прокладати додаткові рукавні лінії та проводити забір води з найближчого озера", - додали в відомстві.

До ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та близько 11 рятувальників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м.Києві.

"Загиблих і травмованих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці", - підсумували в ДСНС.

В ГОРОДЕ Киеве
"мусор был свален в яму и в некоторых местах его наслоения достигало 10 м."
12.07.2020 08:41 Відповісти
Может это в МВД авакян репрессии устроил.))
12.07.2020 08:52 Відповісти
В таких випадках відбувається самозагоряння.
12.07.2020 08:56 Відповісти
Не факт, враховуючи підпал лісів останнім часом
12.07.2020 09:12 Відповісти
плять!!!!
главу РАЙДЕРЖАДМІСЬРАЦІІ по арест!
12.07.2020 09:47 Відповісти
Зачем! Лучше в ту яму, тепло и прокормится.
12.07.2020 10:20 Відповісти
Похоже на то , что у Киева нет денег на то , чтобы не было таких свалок. А денег нет , потому , что их разобрали чиновники...
12.07.2020 11:26 Відповісти
 
 