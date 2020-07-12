РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4047 посетителей онлайн
Новости Фото
3 305 8

В Киеве ночью горела свалка, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидировали ночной пожар на площади 250 кв. м на свалке в Киеве в ночь на воскресенье, обошлось без пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 июля в 20:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, что в Дарницком районе столицы... В 22:00 пожар на площади 250 кв. м был локализован, а в 00:07 12 июля – ликвидирован", – сказано в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму и в некоторых местах его наслоения достигало 10 м.

"Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой. Также, быстрой ликвидации пожара препятствовало отсутствие на этой территории водоснабжения, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор воды из ближайшего озера", – добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селе Гора на Киевщине горела свалка, местные жители говорят, что мусор туда вывозит сельский председатель незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и около 11 человек л/с подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

"Погибших и травмированных нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители", – подытожили в ГСЧС.

В Киеве ночью горела свалка, пострадавших нет, - ГСЧС 01
В Киеве ночью горела свалка, пострадавших нет, - ГСЧС 02

Автор: 

Киев (25994) пожар (6020) свалка (178) ГСЧС (5101)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ГОРОДЕ Киеве
"мусор был свален в яму и в некоторых местах его наслоения достигало 10 м."
показать весь комментарий
12.07.2020 08:41 Ответить
Может это в МВД авакян репрессии устроил.))
показать весь комментарий
12.07.2020 08:52 Ответить
В таких випадках відбувається самозагоряння.
показать весь комментарий
12.07.2020 08:56 Ответить
Не факт, враховуючи підпал лісів останнім часом
показать весь комментарий
12.07.2020 09:12 Ответить
плять!!!!
главу РАЙДЕРЖАДМІСЬРАЦІІ по арест!
показать весь комментарий
12.07.2020 09:47 Ответить
Зачем! Лучше в ту яму, тепло и прокормится.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:20 Ответить
Похоже на то , что у Киева нет денег на то , чтобы не было таких свалок. А денег нет , потому , что их разобрали чиновники...
показать весь комментарий
12.07.2020 11:26 Ответить
 
 