В Киеве ночью горела свалка, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидировали ночной пожар на площади 250 кв. м на свалке в Киеве в ночь на воскресенье, обошлось без пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 июля в 20:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, что в Дарницком районе столицы... В 22:00 пожар на площади 250 кв. м был локализован, а в 00:07 12 июля – ликвидирован", – сказано в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму и в некоторых местах его наслоения достигало 10 м.

"Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой. Также, быстрой ликвидации пожара препятствовало отсутствие на этой территории водоснабжения, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор воды из ближайшего озера", – добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и около 11 человек л/с подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

"Погибших и травмированных нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители", – подытожили в ГСЧС.



