За сутки в Украине выявили 678 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, общее число случаев по Украине уже составляет 53 521 человек, из которых 26 118 побороли болезнь.
За минувшие сутки 11 человек умерли от коронавируса, а общее количество жертв уже достигло 1383.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (121), Ровенской (78) областях и в Киеве (67).
Как сообщмет Минздрав, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2097 случаев;
Волынская область - 3042 случая;
Днепропетровская область - 1144 случая;
Донецкая область - 759 случаев;
Житомирская область - 1532 случая;
Закарпатская область - 3909 случаев;
Запорожская область - 621 случай;
Ивано-Франковская область - 3029 случаев;
Кировоградская область - 673 случая;
г. Киев - 6182 случая;
Киевская область - 3026 случаев;
Львовская область - 7003 случая;
Луганская область - 93 случая;
Николаевская область - 481 случай;
Одесская область - 2174 случая;
Полтавская область - 331 случай;
Ривненская область - 4598 случаев;
Сумская область - 340 случаев;
Тернопольская область - 2231 случай;
Харьковская область - 2649 случаев;
Херсонская область - 204 случая;
Хмельницкая область - 908 случаев;
Черновицкая область - 5140 случаев;
Черкасская область - 748 случаев;
Черниговская область - 607 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Але я написала те, що мені точно відомо.
Тести кілька разів роблять.
100 грн - і вам скажуть. Якщо позитивний на антитела, то приїде лікар і зробить ПЛР тест.
Ну как это ничего. Население в 4 раза меньше чем в Украине, а официальных случаев больше чем в Украине. Тестирований проводится мало, реальных случаев может быть значительно больше. Смертность типично для тоталитарных стран выпадает из общемировой статистики, а значит значительно занижается как в россии или Китае.
По поводу смертности, хорошо в пример привести Швецию, в которой тоже нет карантина, где количество населения и выявленных случаев почти такое же как в Белоруси, но жертв болезни там больше 5 тысяч, что в 10 раз больше чем в Белоруси и это при значительно большем уровне жизни и уровне медицины. Поэтому не трудно догадаться кто врет и какие цифры в Белоруси в реальности, чтобы это не выбивалось из общей статистики, для отклонений от которой нет никаких предпосылок.
И теперь давай вернемся в начало и посмотрим, что 9 миллионная Белорусь имеет 5000+ умерших, а 40 миллионная Украина имеет 1383 умерших. Количество случаев на 100 тысяч населения в обоих странах посчитаешь сам. Вот это и есть результат карантина. Статистика штука упрямая
В Італії 200 сміливих лікарів об'єдналися і подали позов проти влади! В США сміливі лікарі збирають прес-конференції, виступають в органах влади, виходять на протести та записують відео і дають інтерв'ю незалежним телеканалам! У Польщі позавчора сміливі лікарі брали участь у протесті проти карантину абсурду і ПЛАНдемії, виступали лікарі, яких знаю особисто: пані Ева Нітецка, пані Катаржина Броз-Вальдорф та інші... Навіть в РФ лікарі не мовчать. А що ж з Україною? Мабуть, запалення «гідності»...
P.S. В Румунії юристи самоорганізувалися і впродовж десяти годин безперервної спільної роботи підготували пакет документів, щоб не допустити спроб румунської влади запровадити нові спрощені правила введення «стану інфекційної небезпеки» в країні. Цілий світ повстає проти брехні і повзучого тоталітаризму!
Общая смертность в Швеции от всех причин с 1 марта по 26 апреля в 2015-2020 годы
https://nplus1.ru/blog/2020/05/13/coronasweden