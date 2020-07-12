РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3444 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 330 33

За сутки в Украине выявили 678 новых случаев COVID-19

За сутки в Украине выявили 678 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, общее число случаев по Украине уже составляет 53 521 человек, из которых 26 118 побороли болезнь.

За минувшие сутки 11 человек умерли от коронавируса, а общее количество жертв уже достигло 1383.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (121), Ровенской (78) областях и в Киеве (67).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав дал рекомендации посетителям и сотрудникам кинотеатров, "чтобы сдержать распространение COVID-19". ИНФОГРАФИКА

Как сообщмет Минздрав, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2097 случаев;
Волынская область - 3042 случая;
Днепропетровская область - 1144 случая;
Донецкая область - 759 случаев;
Житомирская область - 1532 случая;
Закарпатская область - 3909 случаев;
Запорожская область - 621 случай;
Ивано-Франковская область - 3029 случаев;
Кировоградская область - 673 случая;
г. Киев - 6182 случая;
Киевская область - 3026 случаев;
Львовская область - 7003 случая;
Луганская область - 93 случая;
Николаевская область - 481 случай;
Одесская область - 2174 случая;
Полтавская область - 331 случай;
Ривненская область - 4598 случаев;
Сумская область - 340 случаев;
Тернопольская область - 2231 случай;
Харьковская область - 2649 случаев;
Херсонская область - 204 случая;
Хмельницкая область - 908 случаев;
Черновицкая область - 5140 случаев;
Черкасская область - 748 случаев;
Черниговская область - 607 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4462) статистика (2312) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Коронабіс, а як там білорусь?? Ну вже в усіх білорусів без карантину легені в тромбозі?? Чи всі вже померли? Дивлюся там як жили так і живуть і нічого екстраординарного не сталося. То що де той ужасний вірус?
показать весь комментарий
12.07.2020 10:40 Ответить
+4
Диагноз можно поставить только при наличии теста. А от теста семейные врачи отговаривают всеми возможными способами. Только в тяжелых случаях можно добиться чтобы сделали тест. В то же время делают более 20 тыс. в день бесполезных тестов по больницам, интернатам, базам отдыха. В результате чегог получается красивая статистика, которая не соответствует реальности.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:55 Ответить
+2
Ковид лечат только в специализированных клиниках специальные врачи.Простые терапевты как огня боятся ковидных.Стоит ковидному зайти в поликлинику и она разбежится куда глаза глядят.Такова реальность.А Ковид ставят только после теста.Во Львове ,в аптеке ,где дочь работает,сотрудница заболела ковидом,причём ходила на работу.Всех протестировали в аптеке- больше заразных нет.Вывод: Носите маски. Провизоры носят маски ,перчатки всю смену .Это их спасло.Правда после перчаток руки,как после громадной ручной стирки,разбухшие.Прошло уже 2 недели ,полёт в аптеке пока нормальный.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наших лікарів як завжди просять не псувати статистику і не ставити на лікарняному діагноз ковід.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:40 Ответить
Ковид лечат только в специализированных клиниках специальные врачи.Простые терапевты как огня боятся ковидных.Стоит ковидному зайти в поликлинику и она разбежится куда глаза глядят.Такова реальность.А Ковид ставят только после теста.Во Львове ,в аптеке ,где дочь работает,сотрудница заболела ковидом,причём ходила на работу.Всех протестировали в аптеке- больше заразных нет.Вывод: Носите маски. Провизоры носят маски ,перчатки всю смену .Это их спасло.Правда после перчаток руки,как после громадной ручной стирки,разбухшие.Прошло уже 2 недели ,полёт в аптеке пока нормальный.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:52 Ответить
Дякую за інформацію.
Але я написала те, що мені точно відомо.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:57 Ответить
Диагноз можно поставить только при наличии теста. А от теста семейные врачи отговаривают всеми возможными способами. Только в тяжелых случаях можно добиться чтобы сделали тест. В то же время делают более 20 тыс. в день бесполезных тестов по больницам, интернатам, базам отдыха. В результате чегог получается красивая статистика, которая не соответствует реальности.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:55 Ответить
В інфекційній лікарні !
Тести кілька разів роблять.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:58 Ответить
З якими симпотомами ти звернешся до лікарів, шоб в тебе корону пошукали: з діареєю, температурою, кашлем, першінням у горлі, задишкою, запамороченням?...
показать весь комментарий
12.07.2020 11:13 Ответить
Із рентген знімком легень. Це для початку.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:29 Ответить
Можеш його хоч щотижня робити, тобі тіки на користь.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:03 Ответить
Тест можна зробити в лікарні.
100 грн - і вам скажуть. Якщо позитивний на антитела, то приїде лікар і зробить ПЛР тест.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:59 Ответить
Лучше не болеть.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:20 Ответить
Сінево, знаменитий мєдлап- 600...
показать весь комментарий
12.07.2020 14:36 Ответить
Коронапсихозний петушок, як там Білорусь?
показать весь комментарий
12.07.2020 10:37 Ответить
Все, кто без маски на виселицу!
показать весь комментарий
12.07.2020 09:42 Ответить
La follia deve continuare!!!
показать весь комментарий
12.07.2020 09:45 Ответить
idiot
показать весь комментарий
12.07.2020 10:00 Ответить
Коронабіс, а як там білорусь?? Ну вже в усіх білорусів без карантину легені в тромбозі?? Чи всі вже померли? Дивлюся там як жили так і живуть і нічого екстраординарного не сталося. То що де той ужасний вірус?
показать весь комментарий
12.07.2020 10:40 Ответить
А как ты можешь "дывыться" что происходит в Беларуси? Ты дывышся на них как, через подзорную трубу, или запускаешь дрон над Беларусью? Или ты всех белорусов опросил.? Когда уже до тебя и тебе подобных уже дойдёт, что в тоталитарных и авторитарных государствах власти всегда врут о благополучии страны, и скрывают проблемы, особенно катастрофы, зомбоящик, который всегда под властью руководства - всегда врёт. Совок врал про Чернобыль, комунячий Китай врал про ковидку, и продолжает врать.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:54 Ответить
Есть знакомый в гомеле. Что-то от него не слыщал ужасных историй 😆🤣 у тебя в голове коронапсихоз.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:30 Ответить
> і нічого екстраординарного не сталося

Ну как это ничего. Население в 4 раза меньше чем в Украине, а официальных случаев больше чем в Украине. Тестирований проводится мало, реальных случаев может быть значительно больше. Смертность типично для тоталитарных стран выпадает из общемировой статистики, а значит значительно занижается как в россии или Китае.
По поводу смертности, хорошо в пример привести Швецию, в которой тоже нет карантина, где количество населения и выявленных случаев почти такое же как в Белоруси, но жертв болезни там больше 5 тысяч, что в 10 раз больше чем в Белоруси и это при значительно большем уровне жизни и уровне медицины. Поэтому не трудно догадаться кто врет и какие цифры в Белоруси в реальности, чтобы это не выбивалось из общей статистики, для отклонений от которой нет никаких предпосылок.
И теперь давай вернемся в начало и посмотрим, что 9 миллионная Белорусь имеет 5000+ умерших, а 40 миллионная Украина имеет 1383 умерших. Количество случаев на 100 тысяч населения в обоих странах посчитаешь сам. Вот это и есть результат карантина. Статистика штука упрямая
показать весь комментарий
12.07.2020 12:39 Ответить
Это ты себе придумал только что свою статистику?) Как это мало тестирований??? Сколько белорусы сделали тестов у тебя есть возможность посмотреть на сайте созданом для коронапсихозников где дают статистику в онлайне)
показать весь комментарий
12.07.2020 12:54 Ответить
Беларусь 1 123 158 и это статистика у них за вчера, Украина на сегодня 796 тысяч. То кто больше делает тестов?)
показать весь комментарий
12.07.2020 12:56 Ответить
На сколько я знаю в беларусь приезєали представители вооз и посещали клиники и ничего они не смогди сказать про какие-то скрытия реальной статистики. То в чем вопрос? Где диктатура? Там где закрывали людей на карантин или там где продолжали жить обычной жизню? Где диктатура? Что-то ты путаешься, сынок.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:00 Ответить
#plandemia #АфераКоронавірус #ЛікаріНеМовчіть

В Італії 200 сміливих лікарів об'єдналися і подали позов проти влади! В США сміливі лікарі збирають прес-конференції, виступають в органах влади, виходять на протести та записують відео і дають інтерв'ю незалежним телеканалам! У Польщі позавчора сміливі лікарі брали участь у протесті проти карантину абсурду і ПЛАНдемії, виступали лікарі, яких знаю особисто: пані Ева Нітецка, пані Катаржина Броз-Вальдорф та інші... Навіть в РФ лікарі не мовчать. А що ж з Україною? Мабуть, запалення «гідності»...

P.S. В Румунії юристи самоорганізувалися і впродовж десяти годин безперервної спільної роботи підготували пакет документів, щоб не допустити спроб румунської влади запровадити нові спрощені правила введення «стану інфекційної небезпеки» в країні. Цілий світ повстає проти брехні і повзучого тоталітаризму!
показать весь комментарий
12.07.2020 15:00 Ответить
За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 5689
показать весь комментарий
12.07.2020 10:50 Ответить
Mnogo u vas naxodit.Litve 2-5 v den I to nado ucytyvat sto maski uze nenuzna nosit.liudi xodiat bez masek
показать весь комментарий
12.07.2020 12:18 Ответить
За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3097

Общая смертность в Швеции от всех причин с 1 марта по 26 апреля в 2015-2020 годы

https://nplus1.ru/blog/2020/05/13/coronasweden
показать весь комментарий
12.07.2020 13:45 Ответить
А дальше почему нет графика? На сколько я знаґ сейчас смертность в швеции квоидная упала и уже давно. Есть даже график что показывает явное падения ковидной смертности
показать весь комментарий
12.07.2020 14:05 Ответить
Как этот график обьясняет еще больше смертность в строго карантинных италии, испании, франции?
показать весь комментарий
12.07.2020 14:15 Ответить
 
 