За сутки в Украине выявили 678 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, общее число случаев по Украине уже составляет 53 521 человек, из которых 26 118 побороли болезнь.

За минувшие сутки 11 человек умерли от коронавируса, а общее количество жертв уже достигло 1383.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (121), Ровенской (78) областях и в Киеве (67).

Как сообщмет Минздрав, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2097 случаев;

Волынская область - 3042 случая;

Днепропетровская область - 1144 случая;

Донецкая область - 759 случаев;

Житомирская область - 1532 случая;

Закарпатская область - 3909 случаев;

Запорожская область - 621 случай;

Ивано-Франковская область - 3029 случаев;

Кировоградская область - 673 случая;

г. Киев - 6182 случая;

Киевская область - 3026 случаев;

Львовская область - 7003 случая;

Луганская область - 93 случая;

Николаевская область - 481 случай;

Одесская область - 2174 случая;

Полтавская область - 331 случай;

Ривненская область - 4598 случаев;

Сумская область - 340 случаев;

Тернопольская область - 2231 случай;

Харьковская область - 2649 случаев;

Херсонская область - 204 случая;

Хмельницкая область - 908 случаев;

Черновицкая область - 5140 случаев;

Черкасская область - 748 случаев;

Черниговская область - 607 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.