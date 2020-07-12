РУС
Минздрав дал рекомендации посетителям и сотрудникам кинотеатров, "чтобы сдержать распространение COVID-19". ИНФОГРАФИКА

Выбирать места со свободными сиденьями вокруг, соблюдать масочный режим, респираторную гигиену и этикет кашля.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины обнародовала рекомендации относительно посещения кинотеатров, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении подчеркивается, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, "чтобы сдержать распространение COVID-19".

Согласно публикации, посетителям кинотеатров советуют:

- садиться так, чтобы рядом, впереди и сзади были свободные места;

- соблюдать масочный режим;

- группам до четырех человек выбирать первые ряды;

- соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.

Работники должны:

- измерять температуру перед началом работы;

- соблюдать масочный режим;

- регулярно мыть руки и проводить обработку дезинфектором.

Кроме того, кинотеатры должны предусмотреть достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами, бесконтактный контроль входных билетов, организовать одностороннее движение в залах и временно не выводить на работу сотрудников из группы риска.

Минздрав дал рекомендации посетителям и сотрудникам кинотеатров, чтобы сдержать распространение COVID-19 01
Минздрав дал рекомендации посетителям и сотрудникам кинотеатров, чтобы сдержать распространение COVID-19 02

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил работу кинотеатров с 50%-ной загрузкой и до 22:00 со 2 июля 2020 года. Позже Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу, 10 июля, разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00.

Автор: 

+4
Скоро осінь...
так, флуд, але дуже красиве фото...

12.07.2020 07:38 Ответить
+3
Можно было бы кинотеатры как раз и не открывать. Тем более, что ковид- то никуда не делся. Но нужно же вспомнить, кому принадлежат эти самые кинотеатры.
12.07.2020 06:48 Ответить
+3
фанати моськовської церкви і руського вялічія демонстративно не носять ніколи маску, навіть заходячи в любий магазин, крім магазинів з охороною на вході
істинно руський не вірить у загрозу ковід-19
12.07.2020 07:32 Ответить
Netflix в шоке
12.07.2020 02:29 Ответить
А как же места для поцелуев?
Хотя..
Целоваться нужно с людьми,которым администрация кинотеатра доверяет и уверена что он не носитель инфекции.С билетёром,например.
12.07.2020 02:34 Ответить
олежка ты что нецелован еще???)))) А тебе уже 56 годиков ну)
показать весь комментарий
Да вот как то не сложилось.Вот поэтому и переживаю.
12.07.2020 03:13 Ответить
Олег, не шаришь же. климакс - то у тёлок же ) и без шуток, пожалуйста, о камингаутах )))
12.07.2020 05:04 Ответить
.Возраст тут вовсе не помеха...
показать весь комментарий
Рекомендованы поцелуи в масках и бесконтактный секс. Распитие алкогольных напитков в кинотеатре разрешается только из одноразовой посуды
12.07.2020 10:03 Ответить
Да пофиг, нет надо их лечить, они в вирус не верят. Хай сдохнут.
показать весь комментарий
Вони не помруть, організм молодий, вони є рознощиками.
показать весь комментарий
Ничего не получится. Зельц все маски продал.
показать весь комментарий
Лечиться от идиотизма лучше бы порекомендовали. Прямо так хочется посмотреть кинишку,что на всё пох. Пусть что хотят то и делают. Хоть поп корном кидаются.
показать весь комментарий
Смотреть нечего. Фигню всякую крутят.
показать весь комментарий
при входе мерять температуру и брать сперму на анализ...
показать весь комментарий
Надо обязать администрации кинотеатров вбить через одно сиденье сиденье в зале по длинному гвоздю остриём вверх.
показать весь комментарий
И ведро попкорна нанизывать удобно, чтобы не опрокидывалось.
показать весь комментарий
Зеленим своїм людям (як і Велюр). Нє?
показать весь комментарий
де та хунта є ?
помаши ручкою... народ озебілили. 73 % проголосували за мир в очах фуйла.
показать весь комментарий
А, что агрессивную активность COVID-19 после 23.00 уже доказали?
показать весь комментарий
насправді проблема існує і вона дуже серйозна
як би не кривлякались у відповідь на загрозу деякі людиноподібні двоногі, стверджуючи, що все фейк
показать весь комментарий
Бо вони п"ють бояру і ніфіга не бояться.
показать весь комментарий
то моськовські попи їх направили на путь істинний, я тільки не розумію навіщо, який сенс попам внести у голову пастви, що нічкого вірусу не існує
так само не розумію, чому так істерично моськовські попи виступають проти ідентифікаційного коду
показать весь комментарий
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsova.news%2F2020%2F07%2F11%2Fkoronavirus-rossiya-podoshla-k-pervoj-desyatke-stran-s-**********-smertnostyu%2F&psig=AOvVaw0zjHW8Ey1rl5BfDEydMPWd&ust=1594614987395000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiu66Tw8cbqAhXOuCoKHcRAAGQQr4kDegQIARAZ


ось посилання на цю картинку.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsova.news%2F2020%2F07%2F11%2Fkoronavirus-rossiya-podoshla-k-pervoj-desyatke-stran-s-**********-smertnostyu%2F&psig=AOvVaw0zjHW8Ey1rl5BfDEydMPWd&ust=1594614987395000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiu66Tw8cbqAhXOuCoKHcRAAGQQr4kDegQIARAZ Коронавирус: Россия подошла к первой десятке стран с наибольшей ...

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsova.news%2F2020%2F07%2F11%2Fkoronavirus-rossiya-podoshla-k-pervoj-desyatke-stran-s-**********-smertnostyu%2F&psig=AOvVaw0zjHW8Ey1rl5BfDEydMPWd&ust=1594614987395000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiu66Tw8cbqAhXOuCoKHcRAAGQQr4kDegQIARAZ sova.news
12.07.2020 07:37 Ответить
В дійсності цю картинку я взяв з сайту ВВС, а Сова передрукувала ту статтю https://www.bbc.com/russian/news-53374898
показать весь комментарий
5 росіянських сайтів передрукувало.
показать весь комментарий
Якщо навколо кожного глядача повинні бути вільні місця, то це половина місць в залі будуть порожніми. У мене запитання. Який сенс кінотеатру отримувати половину коштів за сеанс? Як щодо рентабельності, савєччики подумали про це? В такому випадку кінотеатру потрібно збільшити вартість квитка в 2 рази.
показать весь комментарий
якби ти ходив у кінотеатри, то бачив би, що зали рідко коли заповнені більш, ніж наполовину
а в будні дні в залі часто по 10-15 людей
показать весь комментарий
мені вашого кіна в житті хватає з головою.
показать весь комментарий
вчора в Дрим Таун кінотеатр Оскар полупустий в 15 година дня було аж 4 чоловіка зі мною квиток взяв за 2 хвилини до входу 100 грн не знаю який там бізнес зараз може бути у них при такій кількості людей
показать весь комментарий
Коли продають квитки, то не знають скільки буде людей і хош-нехош а показуй фільм. А коли надходить така указівка, то це зовсім інша річ.
показать весь комментарий
Скоро осінь...
так, флуд, але дуже красиве фото...

вчера ходил в " Оскар" что в Дрим Тауне на входе померяли температуру намордник имелся, в 4 ряду сидел мужик и две девченки на верхнем, а посередине в 9 ряду я один, красота, итого со мной аж 4 человека сеанс в 15:00 фильм "Бладшот" суббота выходной про какую дистанцию идет речь полупостой при входе намордник приспущен на бороду при самом просмотре снят по ощущениям что арендовали специально для тебя кинотеатр всего за 100 грн
показать весь комментарий
Кинотеатрам хана, как всему мелкому и среднему бизнесу. COVID-19 все расставит по своим местам, все ещё впереди.
показать весь комментарий
Вчера был в парикмахерской, так вот в связи с карантином стрижка не 80 грв., а 100 грв.
Шок? Нет, мне плевать заплатил, парикмахера понимаю 90 дней аренды не оплачено ещё. И так все поступают.
показать весь комментарий
А я вчора купив машинку для стрижки за 600 з копійками і пофігу та цирульня. Стритгиме дружина.
показать весь комментарий
https://novyny.online.ua/822571/kilkist-hvorih-na-koronavirus-v-********-rizko-znizilasya-ofitsiyni-dani-na-12-lipnya/ Кількість хворих на коронавірус в Україні різко знизилася - в неділю, 12 липня, зафіксовано 678 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих COVID-19 досягає вже 53521 осіб, з них 1372 особи померли через ускладнення, викликаних коронавірусною хворобою. Вже 25661 українців змогли перемогти коронавірус - повторне лабораторне дослідження не виявило COVID-19 в їх організмі.
показать весь комментарий
Шурин уже 15 лет стригется машинкой своей, только в охрану и берут на роботу, вид такой, что все обходят стороной.
показать весь комментарий
Ситуация анекдотическая в которой орёл учит слона летать. Сам сел на пень и машет крыльями, а слон стоит напротив и машет ушами. Щетильней надо ребята - за те гроши которые вы пхаете себе в карманы.
показать весь комментарий
