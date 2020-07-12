Минздрав дал рекомендации посетителям и сотрудникам кинотеатров, "чтобы сдержать распространение COVID-19". ИНФОГРАФИКА
Выбирать места со свободными сиденьями вокруг, соблюдать масочный режим, респираторную гигиену и этикет кашля.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины обнародовала рекомендации относительно посещения кинотеатров, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении подчеркивается, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, "чтобы сдержать распространение COVID-19".
Согласно публикации, посетителям кинотеатров советуют:
- садиться так, чтобы рядом, впереди и сзади были свободные места;
- соблюдать масочный режим;
- группам до четырех человек выбирать первые ряды;
- соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.
Работники должны:
- измерять температуру перед началом работы;
- соблюдать масочный режим;
- регулярно мыть руки и проводить обработку дезинфектором.
Кроме того, кинотеатры должны предусмотреть достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами, бесконтактный контроль входных билетов, организовать одностороннее движение в залах и временно не выводить на работу сотрудников из группы риска.
Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил работу кинотеатров с 50%-ной загрузкой и до 22:00 со 2 июля 2020 года. Позже Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.
Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу, 10 июля, разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00.
Источник:https://censor.net/n3207595
