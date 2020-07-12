Минздрав дал рекомендации посетителям и сотрудникам кинотеатров, "чтобы сдержать распространение COVID-19". ИНФОГРАФИКА

Выбирать места со свободными сиденьями вокруг, соблюдать масочный режим, респираторную гигиену и этикет кашля.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины обнародовала рекомендации относительно посещения кинотеатров, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении подчеркивается, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, "чтобы сдержать распространение COVID-19".

Согласно публикации, посетителям кинотеатров советуют:

- садиться так, чтобы рядом, впереди и сзади были свободные места;

- соблюдать масочный режим;

- группам до четырех человек выбирать первые ряды;

- соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.

Работники должны:

- измерять температуру перед началом работы;

- соблюдать масочный режим;

- регулярно мыть руки и проводить обработку дезинфектором.

Кроме того, кинотеатры должны предусмотреть достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами, бесконтактный контроль входных билетов, организовать одностороннее движение в залах и временно не выводить на работу сотрудников из группы риска.





Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил работу кинотеатров с 50%-ной загрузкой и до 22:00 со 2 июля 2020 года. Позже Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу, 10 июля, разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00.