3 774 42

МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА

Обирати місця з вільними сидіннями навколо, дотримуватися маскового режиму, респіраторної гігієни і етикету кашлю.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я України оприлюднила рекомендації щодо відвідування кінотеатрів, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні підкреслюється, що рекомендацій мусять дотримуватися всі без винятку, "щоб стримати поширення COVID-19".

Відповідно до публікації, відвідувачам кінотеатрів радять:

- сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;

- дотримуватися маскового режиму;

- групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;

- дотримуватися респіраторної гігієни і етикету кашлю.

Працівники повинні:

- вимірювати температуру перед початком роботи;

- дотримуватися маскового режиму;

- регулярно мити руки і проводити обробку дезінфектором.

Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух у залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.

МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, щоб стримати поширення COVID-19 01
МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, щоб стримати поширення COVID-19 02

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України дозволив роботу кінотеатрів з 50% завантаженням і до 22:00 з 2 липня 2020 року. Пізніше Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрів і театрам працювати після 22-ї години.

Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в п'ятницю, 10 липня, дозволила кінотеатрам відновити роботу і заборонила розважальним закладам працювати після 23:00.

+4
Скоро осінь...
так, флуд, але дуже красиве фото...

показати весь коментар
12.07.2020 07:38 Відповісти
+3
Можно было бы кинотеатры как раз и не открывать. Тем более, что ковид- то никуда не делся. Но нужно же вспомнить, кому принадлежат эти самые кинотеатры.
показати весь коментар
12.07.2020 06:48 Відповісти
+3
фанати моськовської церкви і руського вялічія демонстративно не носять ніколи маску, навіть заходячи в любий магазин, крім магазинів з охороною на вході
істинно руський не вірить у загрозу ковід-19
показати весь коментар
12.07.2020 07:32 Відповісти
Netflix в шоке
показати весь коментар
12.07.2020 02:29 Відповісти
А как же места для поцелуев?
Хотя..
Целоваться нужно с людьми,которым администрация кинотеатра доверяет и уверена что он не носитель инфекции.С билетёром,например.
показати весь коментар
12.07.2020 02:34 Відповісти
олежка ты что нецелован еще???)))) А тебе уже 56 годиков ну)
показати весь коментар
12.07.2020 02:44 Відповісти
Да вот как то не сложилось.Вот поэтому и переживаю.
показати весь коментар
12.07.2020 03:13 Відповісти
Олег, не шаришь же. климакс - то у тёлок же ) и без шуток, пожалуйста, о камингаутах )))
показати весь коментар
12.07.2020 05:04 Відповісти
.Возраст тут вовсе не помеха...
показати весь коментар
12.07.2020 03:15 Відповісти
Рекомендованы поцелуи в масках и бесконтактный секс. Распитие алкогольных напитков в кинотеатре разрешается только из одноразовой посуды
показати весь коментар
12.07.2020 10:03 Відповісти
Да пофиг, нет надо их лечить, они в вирус не верят. Хай сдохнут.
показати весь коментар
12.07.2020 02:46 Відповісти
Вони не помруть, організм молодий, вони є рознощиками.
показати весь коментар
12.07.2020 10:51 Відповісти
Ничего не получится. Зельц все маски продал.
показати весь коментар
12.07.2020 03:12 Відповісти
Лечиться от идиотизма лучше бы порекомендовали. Прямо так хочется посмотреть кинишку,что на всё пох. Пусть что хотят то и делают. Хоть поп корном кидаются.
показати весь коментар
12.07.2020 04:49 Відповісти
Смотреть нечего. Фигню всякую крутят.
показати весь коментар
12.07.2020 05:59 Відповісти
при входе мерять температуру и брать сперму на анализ...
показати весь коментар
12.07.2020 06:25 Відповісти
"Согласно публикации, посетителям кинотеатров советуют:- садиться так, чтобы рядом, впереди и сзади были свободные места;- соблюдать масочный режим;- группам до четырех человек выбирать первые ряды;- соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.Работники должны:- измерять температуру перед началом работы;- соблюдать масочный режим;- регулярно мыть руки и проводить обработку дезинфектором."- пенсионерам и пенсионеркам уступать места и делать с ними селфи как с исчезающей прослойкой населения ...
Источник:https://censor.net/n3207595
показати весь коментар
12.07.2020 06:22 Відповісти
Надо обязать администрации кинотеатров вбить через одно сиденье сиденье в зале по длинному гвоздю остриём вверх.
показати весь коментар
12.07.2020 06:47 Відповісти
И ведро попкорна нанизывать удобно, чтобы не опрокидывалось.
показати весь коментар
12.07.2020 09:55 Відповісти
Можно было бы кинотеатры как раз и не открывать. Тем более, что ковид- то никуда не делся. Но нужно же вспомнить, кому принадлежат эти самые кинотеатры.
показати весь коментар
12.07.2020 06:48 Відповісти
Зеленим своїм людям (як і Велюр). Нє?
показати весь коментар
12.07.2020 09:00 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2020 07:02 Відповісти
де та хунта є ?
помаши ручкою... народ озебілили. 73 % проголосували за мир в очах фуйла.
показати весь коментар
12.07.2020 09:25 Відповісти
А, что агрессивную активность COVID-19 после 23.00 уже доказали?
показати весь коментар
12.07.2020 07:14 Відповісти
насправді проблема існує і вона дуже серйозна
як би не кривлякались у відповідь на загрозу деякі людиноподібні двоногі, стверджуючи, що все фейк
показати весь коментар
12.07.2020 07:27 Відповісти
фанати моськовської церкви і руського вялічія демонстративно не носять ніколи маску, навіть заходячи в любий магазин, крім магазинів з охороною на вході
істинно руський не вірить у загрозу ковід-19
показати весь коментар
12.07.2020 07:32 Відповісти
Бо вони п"ють бояру і ніфіга не бояться.
показати весь коментар
12.07.2020 07:39 Відповісти
то моськовські попи їх направили на путь істинний, я тільки не розумію навіщо, який сенс попам внести у голову пастви, що нічкого вірусу не існує
так само не розумію, чому так істерично моськовські попи виступають проти ідентифікаційного коду
показати весь коментар
12.07.2020 07:46 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2020 07:32 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsova.news%2F2020%2F07%2F11%2Fkoronavirus-rossiya-podoshla-k-pervoj-desyatke-stran-s-**********-smertnostyu%2F&psig=AOvVaw0zjHW8Ey1rl5BfDEydMPWd&ust=1594614987395000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiu66Tw8cbqAhXOuCoKHcRAAGQQr4kDegQIARAZ


ось посилання на цю картинку.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsova.news%2F2020%2F07%2F11%2Fkoronavirus-rossiya-podoshla-k-pervoj-desyatke-stran-s-**********-smertnostyu%2F&psig=AOvVaw0zjHW8Ey1rl5BfDEydMPWd&ust=1594614987395000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiu66Tw8cbqAhXOuCoKHcRAAGQQr4kDegQIARAZ Коронавирус: Россия подошла к первой десятке стран с наибольшей ...

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsova.news%2F2020%2F07%2F11%2Fkoronavirus-rossiya-podoshla-k-pervoj-desyatke-stran-s-**********-smertnostyu%2F&psig=AOvVaw0zjHW8Ey1rl5BfDEydMPWd&ust=1594614987395000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiu66Tw8cbqAhXOuCoKHcRAAGQQr4kDegQIARAZ sova.news
показати весь коментар
12.07.2020 07:37 Відповісти
В дійсності цю картинку я взяв з сайту ВВС, а Сова передрукувала ту статтю https://www.bbc.com/russian/news-53374898
показати весь коментар
12.07.2020 08:14 Відповісти
5 росіянських сайтів передрукувало.
показати весь коментар
12.07.2020 08:19 Відповісти
Якщо навколо кожного глядача повинні бути вільні місця, то це половина місць в залі будуть порожніми. У мене запитання. Який сенс кінотеатру отримувати половину коштів за сеанс? Як щодо рентабельності, савєччики подумали про це? В такому випадку кінотеатру потрібно збільшити вартість квитка в 2 рази.
показати весь коментар
12.07.2020 07:34 Відповісти
якби ти ходив у кінотеатри, то бачив би, що зали рідко коли заповнені більш, ніж наполовину
а в будні дні в залі часто по 10-15 людей
показати весь коментар
12.07.2020 07:42 Відповісти
мені вашого кіна в житті хватає з головою.
показати весь коментар
12.07.2020 07:46 Відповісти
вчора в Дрим Таун кінотеатр Оскар полупустий в 15 година дня було аж 4 чоловіка зі мною квиток взяв за 2 хвилини до входу 100 грн не знаю який там бізнес зараз може бути у них при такій кількості людей
показати весь коментар
12.07.2020 07:50 Відповісти
Коли продають квитки, то не знають скільки буде людей і хош-нехош а показуй фільм. А коли надходить така указівка, то це зовсім інша річ.
показати весь коментар
12.07.2020 07:57 Відповісти
Скоро осінь...
так, флуд, але дуже красиве фото...

показати весь коментар
12.07.2020 07:38 Відповісти
вчера ходил в " Оскар" что в Дрим Тауне на входе померяли температуру намордник имелся, в 4 ряду сидел мужик и две девченки на верхнем, а посередине в 9 ряду я один, красота, итого со мной аж 4 человека сеанс в 15:00 фильм "Бладшот" суббота выходной про какую дистанцию идет речь полупостой при входе намордник приспущен на бороду при самом просмотре снят по ощущениям что арендовали специально для тебя кинотеатр всего за 100 грн
показати весь коментар
12.07.2020 07:47 Відповісти
Кинотеатрам хана, как всему мелкому и среднему бизнесу. COVID-19 все расставит по своим местам, все ещё впереди.
показати весь коментар
12.07.2020 08:04 Відповісти
Вчера был в парикмахерской, так вот в связи с карантином стрижка не 80 грв., а 100 грв.
Шок? Нет, мне плевать заплатил, парикмахера понимаю 90 дней аренды не оплачено ещё. И так все поступают.
показати весь коментар
12.07.2020 08:10 Відповісти
А я вчора купив машинку для стрижки за 600 з копійками і пофігу та цирульня. Стритгиме дружина.
показати весь коментар
12.07.2020 09:07 Відповісти
https://novyny.online.ua/822571/kilkist-hvorih-na-koronavirus-v-********-rizko-znizilasya-ofitsiyni-dani-na-12-lipnya/ Кількість хворих на коронавірус в Україні різко знизилася - в неділю, 12 липня, зафіксовано 678 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих COVID-19 досягає вже 53521 осіб, з них 1372 особи померли через ускладнення, викликаних коронавірусною хворобою. Вже 25661 українців змогли перемогти коронавірус - повторне лабораторне дослідження не виявило COVID-19 в їх організмі.
показати весь коментар
12.07.2020 09:36 Відповісти
Шурин уже 15 лет стригется машинкой своей, только в охрану и берут на роботу, вид такой, что все обходят стороной.
показати весь коментар
12.07.2020 10:35 Відповісти
Ситуация анекдотическая в которой орёл учит слона летать. Сам сел на пень и машет крыльями, а слон стоит напротив и машет ушами. Щетильней надо ребята - за те гроши которые вы пхаете себе в карманы.
показати весь коментар
12.07.2020 11:51 Відповісти
 
 