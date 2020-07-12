МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА
Обирати місця з вільними сидіннями навколо, дотримуватися маскового режиму, респіраторної гігієни і етикету кашлю.
Пресслужба Міністерства охорони здоров'я України оприлюднила рекомендації щодо відвідування кінотеатрів, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні підкреслюється, що рекомендацій мусять дотримуватися всі без винятку, "щоб стримати поширення COVID-19".
Відповідно до публікації, відвідувачам кінотеатрів радять:
- сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;
- дотримуватися маскового режиму;
- групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;
- дотримуватися респіраторної гігієни і етикету кашлю.
Працівники повинні:
- вимірювати температуру перед початком роботи;
- дотримуватися маскового режиму;
- регулярно мити руки і проводити обробку дезінфектором.
Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух у залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України дозволив роботу кінотеатрів з 50% завантаженням і до 22:00 з 2 липня 2020 року. Пізніше Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрів і театрам працювати після 22-ї години.
Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в п'ятницю, 10 липня, дозволила кінотеатрам відновити роботу і заборонила розважальним закладам працювати після 23:00.
