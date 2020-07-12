За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19

За останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Так, загальна кількість випадків по Україні вже становить 53 521 особу, з яких 26 118 побороли хворобу.

За минулу добу 11 осіб померли від коронавірусу, а загальна кількість жертв вже досягла 1383.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (121), Рівненській (78) областях та в Києві (67).

Також читайте: МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2097 випадків;

Волинська область — 3042 випадки;

Дніпропетровська область — 1144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1532 випадки;

Закарпатська область — 3909 випадків;

Запорізька область — 621 випадок;

Івано-Франківська область — 3029 випадків;

Кіровоградська область — 673 випадки;

м. Київ — 6182 випадки;

Київська область — 3026 випадків;

Львівська область — 7003 випадки;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 481 випадок;

Одеська область — 2174 випадки;

Полтавська область — 331 випадок;

Рівненська область — 4598 випадків;

Сумська область — 340 випадків;

Тернопільська область — 2231 випадок;

Харківська область — 2649 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5140 випадків;

Черкаська область — 748 випадків;

Чернігівська область — 607 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 липня 2020 року до Центру надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 101 434 повідомлення про підозру на COVID-19.

Бачити менше