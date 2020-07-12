УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3488 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 330 33

За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19

За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19

За останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Так, загальна кількість випадків по Україні вже становить 53 521 особу, з яких 26 118 побороли хворобу.

За минулу добу 11 осіб померли від коронавірусу, а загальна кількість жертв вже досягла 1383.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (121), Рівненській (78) областях та в Києві (67).

Також читайте: МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2097 випадків;
Волинська область — 3042 випадки;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1532 випадки;
Закарпатська область — 3909 випадків;
Запорізька область — 621 випадок;
Івано-Франківська область — 3029 випадків;
Кіровоградська область — 673 випадки;
м. Київ — 6182 випадки;
Київська область — 3026 випадків;
Львівська область — 7003 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 481 випадок;
Одеська область — 2174 випадки;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4598 випадків;
Сумська область — 340 випадків;
Тернопільська область — 2231 випадок;
Харківська область — 2649 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5140 випадків;
Черкаська область — 748 випадків;
Чернігівська область — 607 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 липня 2020 року до Центру надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 101 434 повідомлення про підозру на COVID-19.

Бачити менше

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2326) статистика (2255) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Коронабіс, а як там білорусь?? Ну вже в усіх білорусів без карантину легені в тромбозі?? Чи всі вже померли? Дивлюся там як жили так і живуть і нічого екстраординарного не сталося. То що де той ужасний вірус?
показати весь коментар
12.07.2020 10:40 Відповісти
+4
Диагноз можно поставить только при наличии теста. А от теста семейные врачи отговаривают всеми возможными способами. Только в тяжелых случаях можно добиться чтобы сделали тест. В то же время делают более 20 тыс. в день бесполезных тестов по больницам, интернатам, базам отдыха. В результате чегог получается красивая статистика, которая не соответствует реальности.
показати весь коментар
12.07.2020 09:55 Відповісти
+2
Ковид лечат только в специализированных клиниках специальные врачи.Простые терапевты как огня боятся ковидных.Стоит ковидному зайти в поликлинику и она разбежится куда глаза глядят.Такова реальность.А Ковид ставят только после теста.Во Львове ,в аптеке ,где дочь работает,сотрудница заболела ковидом,причём ходила на работу.Всех протестировали в аптеке- больше заразных нет.Вывод: Носите маски. Провизоры носят маски ,перчатки всю смену .Это их спасло.Правда после перчаток руки,как после громадной ручной стирки,разбухшие.Прошло уже 2 недели ,полёт в аптеке пока нормальный.
показати весь коментар
12.07.2020 09:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наших лікарів як завжди просять не псувати статистику і не ставити на лікарняному діагноз ковід.
показати весь коментар
12.07.2020 09:40 Відповісти
Ковид лечат только в специализированных клиниках специальные врачи.Простые терапевты как огня боятся ковидных.Стоит ковидному зайти в поликлинику и она разбежится куда глаза глядят.Такова реальность.А Ковид ставят только после теста.Во Львове ,в аптеке ,где дочь работает,сотрудница заболела ковидом,причём ходила на работу.Всех протестировали в аптеке- больше заразных нет.Вывод: Носите маски. Провизоры носят маски ,перчатки всю смену .Это их спасло.Правда после перчаток руки,как после громадной ручной стирки,разбухшие.Прошло уже 2 недели ,полёт в аптеке пока нормальный.
показати весь коментар
12.07.2020 09:52 Відповісти
Дякую за інформацію.
Але я написала те, що мені точно відомо.
показати весь коментар
12.07.2020 09:57 Відповісти
Диагноз можно поставить только при наличии теста. А от теста семейные врачи отговаривают всеми возможными способами. Только в тяжелых случаях можно добиться чтобы сделали тест. В то же время делают более 20 тыс. в день бесполезных тестов по больницам, интернатам, базам отдыха. В результате чегог получается красивая статистика, которая не соответствует реальности.
показати весь коментар
12.07.2020 09:55 Відповісти
В інфекційній лікарні !
Тести кілька разів роблять.
показати весь коментар
12.07.2020 09:58 Відповісти
З якими симпотомами ти звернешся до лікарів, шоб в тебе корону пошукали: з діареєю, температурою, кашлем, першінням у горлі, задишкою, запамороченням?...
показати весь коментар
12.07.2020 11:13 Відповісти
Із рентген знімком легень. Це для початку.
показати весь коментар
12.07.2020 14:29 Відповісти
Можеш його хоч щотижня робити, тобі тіки на користь.
показати весь коментар
12.07.2020 22:03 Відповісти
Тест можна зробити в лікарні.
100 грн - і вам скажуть. Якщо позитивний на антитела, то приїде лікар і зробить ПЛР тест.
показати весь коментар
12.07.2020 09:59 Відповісти
Лучше не болеть.
показати весь коментар
12.07.2020 10:20 Відповісти
Сінево, знаменитий мєдлап- 600...
показати весь коментар
12.07.2020 14:36 Відповісти
Коронапсихозний петушок, як там Білорусь?
показати весь коментар
12.07.2020 10:37 Відповісти
Все, кто без маски на виселицу!
показати весь коментар
12.07.2020 09:42 Відповісти
La follia deve continuare!!!
показати весь коментар
12.07.2020 09:45 Відповісти
idiot
показати весь коментар
12.07.2020 10:00 Відповісти
Коронабіс, а як там білорусь?? Ну вже в усіх білорусів без карантину легені в тромбозі?? Чи всі вже померли? Дивлюся там як жили так і живуть і нічого екстраординарного не сталося. То що де той ужасний вірус?
показати весь коментар
12.07.2020 10:40 Відповісти
А как ты можешь "дывыться" что происходит в Беларуси? Ты дывышся на них как, через подзорную трубу, или запускаешь дрон над Беларусью? Или ты всех белорусов опросил.? Когда уже до тебя и тебе подобных уже дойдёт, что в тоталитарных и авторитарных государствах власти всегда врут о благополучии страны, и скрывают проблемы, особенно катастрофы, зомбоящик, который всегда под властью руководства - всегда врёт. Совок врал про Чернобыль, комунячий Китай врал про ковидку, и продолжает врать.
показати весь коментар
12.07.2020 10:54 Відповісти
Есть знакомый в гомеле. Что-то от него не слыщал ужасных историй 😆🤣 у тебя в голове коронапсихоз.
показати весь коментар
12.07.2020 11:30 Відповісти
> і нічого екстраординарного не сталося

Ну как это ничего. Население в 4 раза меньше чем в Украине, а официальных случаев больше чем в Украине. Тестирований проводится мало, реальных случаев может быть значительно больше. Смертность типично для тоталитарных стран выпадает из общемировой статистики, а значит значительно занижается как в россии или Китае.
По поводу смертности, хорошо в пример привести Швецию, в которой тоже нет карантина, где количество населения и выявленных случаев почти такое же как в Белоруси, но жертв болезни там больше 5 тысяч, что в 10 раз больше чем в Белоруси и это при значительно большем уровне жизни и уровне медицины. Поэтому не трудно догадаться кто врет и какие цифры в Белоруси в реальности, чтобы это не выбивалось из общей статистики, для отклонений от которой нет никаких предпосылок.
И теперь давай вернемся в начало и посмотрим, что 9 миллионная Белорусь имеет 5000+ умерших, а 40 миллионная Украина имеет 1383 умерших. Количество случаев на 100 тысяч населения в обоих странах посчитаешь сам. Вот это и есть результат карантина. Статистика штука упрямая
показати весь коментар
12.07.2020 12:39 Відповісти
Это ты себе придумал только что свою статистику?) Как это мало тестирований??? Сколько белорусы сделали тестов у тебя есть возможность посмотреть на сайте созданом для коронапсихозников где дают статистику в онлайне)
показати весь коментар
12.07.2020 12:54 Відповісти
Беларусь 1 123 158 и это статистика у них за вчера, Украина на сегодня 796 тысяч. То кто больше делает тестов?)
показати весь коментар
12.07.2020 12:56 Відповісти
На сколько я знаю в беларусь приезєали представители вооз и посещали клиники и ничего они не смогди сказать про какие-то скрытия реальной статистики. То в чем вопрос? Где диктатура? Там где закрывали людей на карантин или там где продолжали жить обычной жизню? Где диктатура? Что-то ты путаешься, сынок.
показати весь коментар
12.07.2020 13:00 Відповісти
#plandemia #АфераКоронавірус #ЛікаріНеМовчіть

В Італії 200 сміливих лікарів об'єдналися і подали позов проти влади! В США сміливі лікарі збирають прес-конференції, виступають в органах влади, виходять на протести та записують відео і дають інтерв'ю незалежним телеканалам! У Польщі позавчора сміливі лікарі брали участь у протесті проти карантину абсурду і ПЛАНдемії, виступали лікарі, яких знаю особисто: пані Ева Нітецка, пані Катаржина Броз-Вальдорф та інші... Навіть в РФ лікарі не мовчать. А що ж з Україною? Мабуть, запалення «гідності»...

P.S. В Румунії юристи самоорганізувалися і впродовж десяти годин безперервної спільної роботи підготували пакет документів, щоб не допустити спроб румунської влади запровадити нові спрощені правила введення «стану інфекційної небезпеки» в країні. Цілий світ повстає проти брехні і повзучого тоталітаризму!
показати весь коментар
12.07.2020 15:00 Відповісти
За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 5689
показати весь коментар
12.07.2020 10:50 Відповісти
Mnogo u vas naxodit.Litve 2-5 v den I to nado ucytyvat sto maski uze nenuzna nosit.liudi xodiat bez masek
показати весь коментар
12.07.2020 12:18 Відповісти
За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3097

Общая смертность в Швеции от всех причин с 1 марта по 26 апреля в 2015-2020 годы

https://nplus1.ru/blog/2020/05/13/coronasweden
показати весь коментар
12.07.2020 13:45 Відповісти
А дальше почему нет графика? На сколько я знаґ сейчас смертность в швеции квоидная упала и уже давно. Есть даже график что показывает явное падения ковидной смертности
показати весь коментар
12.07.2020 14:05 Відповісти
Как этот график обьясняет еще больше смертность в строго карантинных италии, испании, франции?
показати весь коментар
12.07.2020 14:15 Відповісти
 
 