За добу в Україні виявили 678 нових випадків COVID-19
За останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
Так, загальна кількість випадків по Україні вже становить 53 521 особу, з яких 26 118 побороли хворобу.
За минулу добу 11 осіб померли від коронавірусу, а загальна кількість жертв вже досягла 1383.
Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (121), Рівненській (78) областях та в Києві (67).
Як повідомляє МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2097 випадків;
Волинська область — 3042 випадки;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1532 випадки;
Закарпатська область — 3909 випадків;
Запорізька область — 621 випадок;
Івано-Франківська область — 3029 випадків;
Кіровоградська область — 673 випадки;
м. Київ — 6182 випадки;
Київська область — 3026 випадків;
Львівська область — 7003 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 481 випадок;
Одеська область — 2174 випадки;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4598 випадків;
Сумська область — 340 випадків;
Тернопільська область — 2231 випадок;
Харківська область — 2649 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5140 випадків;
Черкаська область — 748 випадків;
Чернігівська область — 607 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 липня 2020 року до Центру надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 101 434 повідомлення про підозру на COVID-19.
Але я написала те, що мені точно відомо.
Тести кілька разів роблять.
100 грн - і вам скажуть. Якщо позитивний на антитела, то приїде лікар і зробить ПЛР тест.
Ну как это ничего. Население в 4 раза меньше чем в Украине, а официальных случаев больше чем в Украине. Тестирований проводится мало, реальных случаев может быть значительно больше. Смертность типично для тоталитарных стран выпадает из общемировой статистики, а значит значительно занижается как в россии или Китае.
По поводу смертности, хорошо в пример привести Швецию, в которой тоже нет карантина, где количество населения и выявленных случаев почти такое же как в Белоруси, но жертв болезни там больше 5 тысяч, что в 10 раз больше чем в Белоруси и это при значительно большем уровне жизни и уровне медицины. Поэтому не трудно догадаться кто врет и какие цифры в Белоруси в реальности, чтобы это не выбивалось из общей статистики, для отклонений от которой нет никаких предпосылок.
И теперь давай вернемся в начало и посмотрим, что 9 миллионная Белорусь имеет 5000+ умерших, а 40 миллионная Украина имеет 1383 умерших. Количество случаев на 100 тысяч населения в обоих странах посчитаешь сам. Вот это и есть результат карантина. Статистика штука упрямая
В Італії 200 сміливих лікарів об'єдналися і подали позов проти влади! В США сміливі лікарі збирають прес-конференції, виступають в органах влади, виходять на протести та записують відео і дають інтерв'ю незалежним телеканалам! У Польщі позавчора сміливі лікарі брали участь у протесті проти карантину абсурду і ПЛАНдемії, виступали лікарі, яких знаю особисто: пані Ева Нітецка, пані Катаржина Броз-Вальдорф та інші... Навіть в РФ лікарі не мовчать. А що ж з Україною? Мабуть, запалення «гідності»...
P.S. В Румунії юристи самоорганізувалися і впродовж десяти годин безперервної спільної роботи підготували пакет документів, щоб не допустити спроб румунської влади запровадити нові спрощені правила введення «стану інфекційної небезпеки» в країні. Цілий світ повстає проти брехні і повзучого тоталітаризму!
Общая смертность в Швеции от всех причин с 1 марта по 26 апреля в 2015-2020 годы
