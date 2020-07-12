В Киеве 67 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе два медика
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось еще на 67 человек, общее количество инфицированных в столице достигло 6182 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко.
"Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – сообщил Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.
Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 3 девочки, которым 3, 7 и 13 лет. А также – 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и два мальчика 12 и 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13, в Святошинском - 9 случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль