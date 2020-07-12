РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5052 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 331 10

Семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Семь областей Украины не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав Украины.

Список регионов, которым запрещено ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.

Таким образом, по состоянию на утро, 12 июля, ослабить карантин не могут:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черниговская область.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4912) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3392
показать весь комментарий
12.07.2020 11:46 Ответить
+1
Сім областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6020
показать весь комментарий
12.07.2020 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3392
показать весь комментарий
12.07.2020 11:46 Ответить
Ставьте рубль, ставлю стольник,
Здесь - Бермудский треугольник.. (с)
показать весь комментарий
12.07.2020 11:49 Ответить
Здесь зеленьій треугольник.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:57 Ответить
Цінник твого мозку відомий .
показать весь комментарий
12.07.2020 12:53 Ответить
Сім областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6020
показать весь комментарий
12.07.2020 13:07 Ответить
https://natribu.org/ua/ти вже там?
показать весь комментарий
12.07.2020 13:09 Ответить
...в чому послаблення?... Все працює як і раніше. Хіба що масочний режим і дистанція? Так то не напрягає
показать весь комментарий
12.07.2020 12:02 Ответить
Не розумію їхніх критерів: чому Чернігівська область з 2-3 новими випадками на день не може послабити карантин, а Львівська і Чернівецька з +100 новими випадками на день - можуть.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:23 Ответить
Бо так. ))
Дивись на динаміку від загальної кількості захворілих.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/ Заражение коронавирусом по областям Украины на 12.07.2020
показать весь комментарий
12.07.2020 12:53 Ответить
 
 