Семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Семь областей Украины не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав Украины.

Список регионов, которым запрещено ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.

Таким образом, по состоянию на утро, 12 июля, ослабить карантин не могут:

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черниговская область.

