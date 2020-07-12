РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения информирует о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

карантин (16729) Минздрав (4912) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+2
это точно. с днем Петра и Павла!
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом
12.07.2020 11:19 Ответить
+1
Мабуть тому вірус їх і відстрілює.
12.07.2020 10:54 Ответить
+1
Сьогодні у мого батька був би 98-й день народження.
12.07.2020 10:56 Ответить
Точно.
12.07.2020 10:22 Ответить
Пусть лучше Степанов ответит на вопрос - Зачем Кабмин дал поручение его министерству ПОВЫСИТЬ НОРМУ электромагнитного облучения с 10 единиц до 100 единиц, то есть в 10 раз? Что это такое? Люди поменялись? Стали более устойчивыми к негативному действию электромагнитных частот? Это что такое? Как это повысить без исследований? Зачем? Почему нет запросов к ученым? Почему тупорылые депутаты суют нос в то, чего не понимают? Почему слуги народа намерены убивать здоровье людей внедрением технологий 5G ? Люди только что подписали петицию и набрали голоса за отмену внедрения 5G, а слуги сатаны отреагировали повышением уровня облучений украинцев. Это что за наплевательство на здоровье людей? Будут ставить вышки у людей на головах. Почему молчат ученые и медики? Что в стране происходит? В некоторых странах запрещены вышки 5G. У нас сатанячьи слуги все делают наперекор народу, во вред народу. Геть сатанячих слуг!
12.07.2020 11:36 Ответить
наконец то - живой свидетель секты "5G нас облучает"
12.07.2020 11:45 Ответить
в каких странах запрещены вышки 5G? что значит "с 10 единиц до 100"? каких "единиц"?
12.07.2020 11:46 Ответить
В 10 раз предложено увеличить нормы электромагнитного облучения. Тебе это понятно, тролль?
12.07.2020 14:23 Ответить
давай по пунктам
1. в каких странах запрещены вышки 5G?

2. в каких единицах измеряется электромагнитное облучение?
3. откуда информация о "с 10 до 100"?
вопросы понятны? ответы будут?
12.07.2020 14:29 Ответить
Тролль, чего тебя так колбасит? Чего ты вопросами закидался? Я тебе справочное бюро? Или проветрись.
12.07.2020 14:32 Ответить
я просто оцениваю вашу адекватность. пока по шкале от 0 до 10 примерно -2
вы утверждаете что то, я прошу уточнить. или вы копипастите свои тексты откудато бездумно или не в силах ответить за свой бред. третьего не дано
12.07.2020 14:36 Ответить
Тролли всегда сидят на моих комментариях и усиленно их обесценивают. Я к этому уже привыкла и ваши старания идут прахом. Свободны. Я пишу для украинцев, честных, совестных, порядочных и забочусь о них. Пишу им правду, чтобы они знали что им грозит от нынешних сатанистов у власти и береглись. А вы меня не интересуете.
12.07.2020 14:39 Ответить
лариса сколько вам лет? только честно
12.07.2020 14:45 Ответить
Лариса, срочно увеличте число слоев фольги в шапочке в 10 раз.А то разрушительное влияние вышек 5G на Ваш мозг видно уже невооруженным взглядом. А что будет, если те вышки еще и включат...
показать весь комментарий
Я пишу не для заказных оплаченных троллей. Их здоровье меня нисколько не интересует. Наоборот , если их меньше будет, то и украинцам легче будет жить.
показать весь комментарий
вы медик ? физик?
показать весь комментарий
она .......... (врожденная скромность и воспитание не позволяют мне написать в адрес женщины то что максимально подходит по смыслу и контексту)

привет рыжая! как дела? как дача? с понедельника вроде похолодание - легче будет. у вас там капец капец творится...
12.07.2020 14:46 Ответить
драсьте,похолодание )))
с недели еду на пару дней позагорать ,а то в том месяце на воде зелёная плёнка была,купаться никак,тебе родители не говорили?зас"али лиман,может на Кинбурн съезжу,Нибулон ракету пустил с Кабодажки,в 8 туда в 18 обратно
в этом году всё прёт,абрикосы с кулак(мой),винограда нацеплялось - море
12.07.2020 15:41 Ответить
жара,в 9 вечера +30,спасает кондёр
12.07.2020 15:48 Ответить
Не пильна робота молоти язиком.
12.07.2020 10:21 Ответить
Болтать - это не мешки с цементом на 12 этаж таскать.
12.07.2020 10:37 Ответить
Мабуть тому вірус їх і відстрілює.
12.07.2020 10:54 Ответить
С праздником большим всех, св.Петра и Павла.
12.07.2020 10:38 Ответить
Сьогодні у мого батька був би 98-й день народження.
12.07.2020 10:56 Ответить
это точно. с днем Петра и Павла!
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом
12.07.2020 11:19 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом
12.07.2020 10:50 Ответить
З легким перебігом, безсимптомні...блабла...він важкий...
12.07.2020 11:10 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом
12.07.2020 11:18 Ответить
брехинг для отвода глаз от воровства дурачка зеленки
12.07.2020 11:45 Ответить
 
 