2 449 38
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+2 Стрелок
показати весь коментар12.07.2020 11:19 Відповісти Посилання
+1 5 копійок
показати весь коментар12.07.2020 10:54 Відповісти Посилання
+1 5 копійок
показати весь коментар12.07.2020 10:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. в каких странах запрещены вышки 5G?
2. в каких единицах измеряется электромагнитное облучение?
3. откуда информация о "с 10 до 100"?
вопросы понятны? ответы будут?
вы утверждаете что то, я прошу уточнить. или вы копипастите свои тексты откудато бездумно или не в силах ответить за свой бред. третьего не дано
привет рыжая! как дела? как дача? с понедельника вроде похолодание - легче будет. у вас там капец капец творится...
с недели еду на пару дней позагорать ,а то в том месяце на воде зелёная плёнка была,купаться никак,тебе родители не говорили?зас"али лиман,может на Кинбурн съезжу,Нибулон ракету пустил с Кабодажки,в 8 туда в 18 обратно
в этом году всё прёт,абрикосы с кулак(мой),винограда нацеплялось - море