Сім областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Сім областей України не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Список регіонів, яким заборонено послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Зараз він становить 22,4% за норми менше 10. Зазначимо, за минулу добу у Вінницькій області зареєстрували 16 випадків зараження.

Таким чином, станом на ранок, 12 липня, послабити карантин не можуть:

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернігівська область.

+1
Семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3392
12.07.2020 11:46 Відповісти
+1
Сім областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6020
12.07.2020 13:07 Відповісти
Семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3392
12.07.2020 11:46 Відповісти
Ставьте рубль, ставлю стольник,
Здесь - Бермудский треугольник.. (с)
12.07.2020 11:49 Відповісти
Здесь зеленьій треугольник.
12.07.2020 11:57 Відповісти
Цінник твого мозку відомий .
12.07.2020 12:53 Відповісти
Сім областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6020
12.07.2020 13:07 Відповісти
https://natribu.org/ua/ти вже там?
12.07.2020 13:09 Відповісти
...в чому послаблення?... Все працює як і раніше. Хіба що масочний режим і дистанція? Так то не напрягає
12.07.2020 12:02 Відповісти
Не розумію їхніх критерів: чому Чернігівська область з 2-3 новими випадками на день не може послабити карантин, а Львівська і Чернівецька з +100 новими випадками на день - можуть.
12.07.2020 12:23 Відповісти
Бо так. ))
Дивись на динаміку від загальної кількості захворілих.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/ Заражение коронавирусом по областям Украины на 12.07.2020
12.07.2020 12:53 Відповісти
 
 