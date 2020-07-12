3 331 10
Сім областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ
Сім областей України не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Список регіонів, яким заборонено послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Зараз він становить 22,4% за норми менше 10. Зазначимо, за минулу добу у Вінницькій області зареєстрували 16 випадків зараження.
Таким чином, станом на ранок, 12 липня, послабити карантин не можуть:
Вінницька область;
Волинська область;
Донецька область;
Закарпатська область;
Рівненська область;
Тернопільська область;
Чернігівська область.
Здесь - Бермудский треугольник.. (с)
Дивись на динаміку від загальної кількості захворілих.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/ Заражение коронавирусом по областям Украины на 12.07.2020