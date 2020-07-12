РУС
Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль

86% кафе и ресторанов от докризисного уровня уже смогли возобновить свою работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается. "Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - сообщил премьер-министр.

Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль 01
Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль 02

+5
А "Велюр" и не закрывался...
12.07.2020 13:13
+5
Клоун, де 500 000 нових робочих місць?
12.07.2020 13:17
+4
наш головний кризис це клоуні при владі
12.07.2020 13:21
12.07.2020 13:13
Открылось чтобы работать в минус.. тупо кассы в три раза меньше - докарантинились..
12.07.2020 13:15
Ресторанный обед всегда хуже домашнего.
12.07.2020 13:15
І не варто м'ясо на ніч жерти ©
12.07.2020 13:18
откуда в белорашке рестораны? там общепит до сих пор, в Украине-то их по пальцам, в которых пожрать без опаски можно, а там и подавно
12.07.2020 17:04
Ну пожрать, это вы шаурмы накупите. Нажретесь вволю.
12.07.2020 17:26
а вы продолжайте жрать дома, общепит это такое дело, опасное
12.07.2020 18:55
12.07.2020 13:17
В Польше и Чехии наверное.)
12.07.2020 20:00
12.07.2020 13:21
Про шаурмятни забыл. Какое же "восстановление бизнеса" без них? Судя по радостному лепету шмыгаля кафешки и рестораны чуть ли не единственные наполнители бюджета Украины.
12.07.2020 13:21
Скоро про карантин будем вспоминать с улыбкой. Правда, не все.
12.07.2020 13:25
Кореспондент пише нині: "У
Сеченовському університеті Москви успішно завершилося дослідження вакцини від
коронавірусу COVID-19 на людях. Про це сказав директор Інституту трансляційної
медицини та біотехнологій Сеченовського університету Вадим Тарасов, повідомляє
РИА Новости в неділю, 12 липня. За його словами, перша група добровольців буде
виписана вже в наступну середу, друга - 20 липня. "Сеченовський
університет успішно завершив випробування на добровольцях першої в світі
вакцини від коронавірусу", - розповів Тарасов" А куди дівся той мільйон, що Зеленський обітцяв вченим за знайдення вакцини, чи то вже наші вчені повтікали за бугор до Європи від 30-річних потужних реформ, від яких чомусь лише олігархи збагачуються......якось воно купляти вакцину у ворога не з руки....
12.07.2020 13:27
От якщо цим даним буде підтвердження від "британських вчених" або хоча б від китайських, то тоді можна цю новину хоч якось сприймати. Совок бреше завжди, доки дихає, а дихає він зараз московитською боярою потужно і часто. До того ж, за такий короткий період не можливо побачити та вивчити хоч якісь побічні ефекти. Може від тієї вакцини помре більше, ніж від вірусу... Та й всі вже звикли до заяв московії про потужні прориви, гуртожитки на Місяці, а на справді все виявлялось космічним "батутом" та пилянням грошей.
12.07.2020 13:37
Ты не переживай за вакцину тебе бюджет заплатит) и не важно где она сделана деньги пойдут частным биг фармам. Просто смысла вакцины реально то нет. Разве что для влияния на здоровья миллиардов человек и скорее всего это влияние будет негативное. Цель депопуляция от тебя и от нас они это не скрывают
12.07.2020 15:42
86% відкрилися, але, через порушення карантину, більшу частину з них ми закриємо... "Вєлюр" до цього списку не входить...
Це, на мій погляд, більш реальний переклад зі шмигалівської...
12.07.2020 13:30
страна не пуганных правящих идиотов)))
12.07.2020 13:57
Ну да,ну да!!!
Оце вже як ресторани і всякі тошнилівки відкрились так приріст економіки буде по 10-12% річних!!!
Заживем, ресторани наше всьо!!!
Всі в ресторани жерти!!!
12.07.2020 14:29
Вчера разговаривал с одним зебилом - владельцем ресторана.
Не открывается, боится за свою жизнь.
Вислюка уже ненавидит, но Порошенко ненавидит ещё больше.
Будет теперь за тягнитухеса.
Это клиника.
12.07.2020 14:31
Как открылись,так и закроются.Пока государство ориентируется на импорт,внутренний рынок будет скорее мёртв,чем жив.Проще сегодня получить с таможни,чем через год или два такую же сумму с производителя.Должна быть продуманная,долгосрочная государственная программа развития промышленности и главное, послать нахрен западных советчиков-минь ....ов.
12.07.2020 19:18
Событие вселенского масштаба... Пускай Шмыгло лучше скажет куда дел те 500 000 раб.мест которые обещал Высокос Олександрович???
12.07.2020 19:59
 
 