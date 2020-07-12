Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль
86% кафе и ресторанов от докризисного уровня уже смогли возобновить свою работу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается. "Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - сообщил премьер-министр.
Топ комментарии
+5 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.07.2020 13:13 Ответить Ссылка
+5 vitaliymkua
показать весь комментарий12.07.2020 13:17 Ответить Ссылка
+4 Aleks #462544
показать весь комментарий12.07.2020 13:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сеченовському університеті Москви успішно завершилося дослідження вакцини від
коронавірусу COVID-19 на людях. Про це сказав директор Інституту трансляційної
медицини та біотехнологій Сеченовського університету Вадим Тарасов, повідомляє
РИА Новости в неділю, 12 липня. За його словами, перша група добровольців буде
виписана вже в наступну середу, друга - 20 липня. "Сеченовський
університет успішно завершив випробування на добровольцях першої в світі
вакцини від коронавірусу", - розповів Тарасов" А куди дівся той мільйон, що Зеленський обітцяв вченим за знайдення вакцини, чи то вже наші вчені повтікали за бугор до Європи від 30-річних потужних реформ, від яких чомусь лише олігархи збагачуються......якось воно купляти вакцину у ворога не з руки....
Це, на мій погляд, більш реальний переклад зі шмигалівської...
Оце вже як ресторани і всякі тошнилівки відкрились так приріст економіки буде по 10-12% річних!!!
Заживем, ресторани наше всьо!!!
Всі в ресторани жерти!!!
Не открывается, боится за свою жизнь.
Вислюка уже ненавидит, но Порошенко ненавидит ещё больше.
Будет теперь за тягнитухеса.
Это клиника.