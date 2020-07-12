УКР
Відкрилися вже 86% кафе і ресторанів від докризового рівня, - Шмигаль

86% кафе і ресторанів від докризового рівня вже змогли відновити свою роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, бізнес продовжує відновлюватися після карантину, а кількість безробітних зменшується. "Як я і говорив, економічне відновлення має розпочатися вже в 3 кварталі цього року", - повідомив прем'єр-міністр.

Також дивіться: Кожен четвертий бізнес в Україні порушує карантинні заходи, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Топ коментарі
+5
А "Велюр" и не закрывался...
показати весь коментар
12.07.2020 13:13 Відповісти
+5
Клоун, де 500 000 нових робочих місць?
показати весь коментар
12.07.2020 13:17 Відповісти
+4
наш головний кризис це клоуні при владі
показати весь коментар
12.07.2020 13:21 Відповісти
А "Велюр" и не закрывался...
показати весь коментар
12.07.2020 13:13 Відповісти
Открылось чтобы работать в минус.. тупо кассы в три раза меньше - докарантинились..
показати весь коментар
12.07.2020 13:15 Відповісти
Ресторанный обед всегда хуже домашнего.
показати весь коментар
12.07.2020 13:15 Відповісти
І не варто м'ясо на ніч жерти ©
показати весь коментар
12.07.2020 13:18 Відповісти
откуда в белорашке рестораны? там общепит до сих пор, в Украине-то их по пальцам, в которых пожрать без опаски можно, а там и подавно
показати весь коментар
12.07.2020 17:04 Відповісти
Ну пожрать, это вы шаурмы накупите. Нажретесь вволю.
показати весь коментар
12.07.2020 17:26 Відповісти
а вы продолжайте жрать дома, общепит это такое дело, опасное
показати весь коментар
12.07.2020 18:55 Відповісти
Клоун, де 500 000 нових робочих місць?
показати весь коментар
12.07.2020 13:17 Відповісти
В Польше и Чехии наверное.)
показати весь коментар
12.07.2020 20:00 Відповісти
наш головний кризис це клоуні при владі
показати весь коментар
12.07.2020 13:21 Відповісти
Про шаурмятни забыл. Какое же "восстановление бизнеса" без них? Судя по радостному лепету шмыгаля кафешки и рестораны чуть ли не единственные наполнители бюджета Украины.
показати весь коментар
12.07.2020 13:21 Відповісти
Скоро про карантин будем вспоминать с улыбкой. Правда, не все.
показати весь коментар
12.07.2020 13:25 Відповісти
Кореспондент пише нині: "У
Сеченовському університеті Москви успішно завершилося дослідження вакцини від
коронавірусу COVID-19 на людях. Про це сказав директор Інституту трансляційної
медицини та біотехнологій Сеченовського університету Вадим Тарасов, повідомляє
РИА Новости в неділю, 12 липня. За його словами, перша група добровольців буде
виписана вже в наступну середу, друга - 20 липня. "Сеченовський
університет успішно завершив випробування на добровольцях першої в світі
вакцини від коронавірусу", - розповів Тарасов" А куди дівся той мільйон, що Зеленський обітцяв вченим за знайдення вакцини, чи то вже наші вчені повтікали за бугор до Європи від 30-річних потужних реформ, від яких чомусь лише олігархи збагачуються......якось воно купляти вакцину у ворога не з руки....
показати весь коментар
12.07.2020 13:27 Відповісти
От якщо цим даним буде підтвердження від "британських вчених" або хоча б від китайських, то тоді можна цю новину хоч якось сприймати. Совок бреше завжди, доки дихає, а дихає він зараз московитською боярою потужно і часто. До того ж, за такий короткий період не можливо побачити та вивчити хоч якісь побічні ефекти. Може від тієї вакцини помре більше, ніж від вірусу... Та й всі вже звикли до заяв московії про потужні прориви, гуртожитки на Місяці, а на справді все виявлялось космічним "батутом" та пилянням грошей.
показати весь коментар
12.07.2020 13:37 Відповісти
Ты не переживай за вакцину тебе бюджет заплатит) и не важно где она сделана деньги пойдут частным биг фармам. Просто смысла вакцины реально то нет. Разве что для влияния на здоровья миллиардов человек и скорее всего это влияние будет негативное. Цель депопуляция от тебя и от нас они это не скрывают
показати весь коментар
12.07.2020 15:42 Відповісти
86% відкрилися, але, через порушення карантину, більшу частину з них ми закриємо... "Вєлюр" до цього списку не входить...
Це, на мій погляд, більш реальний переклад зі шмигалівської...
показати весь коментар
12.07.2020 13:30 Відповісти
страна не пуганных правящих идиотов)))
показати весь коментар
12.07.2020 13:57 Відповісти
Ну да,ну да!!!
Оце вже як ресторани і всякі тошнилівки відкрились так приріст економіки буде по 10-12% річних!!!
Заживем, ресторани наше всьо!!!
Всі в ресторани жерти!!!
показати весь коментар
12.07.2020 14:29 Відповісти
Вчера разговаривал с одним зебилом - владельцем ресторана.
Не открывается, боится за свою жизнь.
Вислюка уже ненавидит, но Порошенко ненавидит ещё больше.
Будет теперь за тягнитухеса.
Это клиника.
показати весь коментар
12.07.2020 14:31 Відповісти
Как открылись,так и закроются.Пока государство ориентируется на импорт,внутренний рынок будет скорее мёртв,чем жив.Проще сегодня получить с таможни,чем через год или два такую же сумму с производителя.Должна быть продуманная,долгосрочная государственная программа развития промышленности и главное, послать нахрен западных советчиков-минь ....ов.
показати весь коментар
12.07.2020 19:18 Відповісти
Событие вселенского масштаба... Пускай Шмыгло лучше скажет куда дел те 500 000 раб.мест которые обещал Высокос Олександрович???
показати весь коментар
12.07.2020 19:59 Відповісти
 
 