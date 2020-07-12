Відкрилися вже 86% кафе і ресторанів від докризового рівня, - Шмигаль
86% кафе і ресторанів від докризового рівня вже змогли відновити свою роботу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, бізнес продовжує відновлюватися після карантину, а кількість безробітних зменшується. "Як я і говорив, економічне відновлення має розпочатися вже в 3 кварталі цього року", - повідомив прем'єр-міністр.
Сеченовському університеті Москви успішно завершилося дослідження вакцини від
коронавірусу COVID-19 на людях. Про це сказав директор Інституту трансляційної
медицини та біотехнологій Сеченовського університету Вадим Тарасов, повідомляє
РИА Новости в неділю, 12 липня. За його словами, перша група добровольців буде
виписана вже в наступну середу, друга - 20 липня. "Сеченовський
університет успішно завершив випробування на добровольцях першої в світі
вакцини від коронавірусу", - розповів Тарасов" А куди дівся той мільйон, що Зеленський обітцяв вченим за знайдення вакцини, чи то вже наші вчені повтікали за бугор до Європи від 30-річних потужних реформ, від яких чомусь лише олігархи збагачуються......якось воно купляти вакцину у ворога не з руки....
Це, на мій погляд, більш реальний переклад зі шмигалівської...
Оце вже як ресторани і всякі тошнилівки відкрились так приріст економіки буде по 10-12% річних!!!
Заживем, ресторани наше всьо!!!
Всі в ресторани жерти!!!
Не открывается, боится за свою жизнь.
Вислюка уже ненавидит, но Порошенко ненавидит ещё больше.
Будет теперь за тягнитухеса.
Это клиника.