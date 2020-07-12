Відкрилися вже 86% кафе і ресторанів від докризового рівня, - Шмигаль

86% кафе і ресторанів від докризового рівня вже змогли відновити свою роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, бізнес продовжує відновлюватися після карантину, а кількість безробітних зменшується. "Як я і говорив, економічне відновлення має розпочатися вже в 3 кварталі цього року", - повідомив прем'єр-міністр.

