Сегодня в Польше проходит второй тур президентских выборов

В Польше в воскресенье, 12 июля, второй тур выборов президента страны. За пост главы государства борются действующий президент Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвинул либерально-демократический оппозиционный блок "Гражданская коалиция".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Избирательные участки открылись в 7 часов по местному времени. Голосование продлится до 21 часов, сразу после закрытия участков ожидаются результаты экзит-полов.

В первом туре Дуда получил 43,5 процента голосов, за его конкурента Тшасковского отдали свои голоса 30 процентов избирателей.

Эти президентские выборы имеют важное значение для ПиС. Если Дуда одержит победу, партия, имеющая большинство в нижней палате польского парламента - Сейме, будет сохранять власть в стране как минимум до парламентских выборов 2023 года.