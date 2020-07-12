Сегодня в Польше проходит второй тур президентских выборов
В Польше в воскресенье, 12 июля, второй тур выборов президента страны. За пост главы государства борются действующий президент Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвинул либерально-демократический оппозиционный блок "Гражданская коалиция".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Избирательные участки открылись в 7 часов по местному времени. Голосование продлится до 21 часов, сразу после закрытия участков ожидаются результаты экзит-полов.
В первом туре Дуда получил 43,5 процента голосов, за его конкурента Тшасковского отдали свои голоса 30 процентов избирателей.
Эти президентские выборы имеют важное значение для ПиС. Если Дуда одержит победу, партия, имеющая большинство в нижней палате польского парламента - Сейме, будет сохранять власть в стране как минимум до парламентских выборов 2023 года.
Якби був, то і у Польщі з'явились би проросійські кандидати. Причому - всі, окрім самого Порошенка.
Polska, którą kocham /Завтра в Польщі - другий тур президентських виборів.
Згідно з останніми опитуваннями, за Тшасковського - 46,4%, за Дуду - 45,9%, не визначились - 7,7%, але при тому відсоток за Тшасковського, кажуть, падає, а за Дуду, кажуть, росте, тривога-саспенс до останньої миті, і, о Господи, як же позбутись відчуття, що "я це вже бачила" - перед другим туром Ющенко-Янукович у 2004-му, навіть цифри більш-менш ті самі...
А все-таки - шанс. А все-таки - надія...
...
Тримаймо кулаки за Польщу.
За попередніми даними, активність виборців у другому турі на кінець дня становила 68,9 відсотка. Нагадаємо, в першому турі переміг Анджей Дуда, який набрав 43,5 відсотка голосів, тоді як Тшасковський - 30,4 відсотка.
Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби. Натомість суперник Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану "Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Окрім того, він обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюзом.Ці президентські вибори мають важливе значення для ПіС. Якщо Дуда здобуде перемогу, партія, яка має більшість у нижній палаті польського парламенту - Сеймі, зберігатиме владу в країні щонайменше до парламентських виборів 2023 року.
