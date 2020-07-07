Дуда накануне президентских выборов хочет конституционно запретить ЛГБТ-парам усыновлять детей

Президент Польши Анжей Дуда подписал законопроект поправки к Конституции и передал его на рассмотрение в Сейм. Он хочет конституционно запретить однополым парам усыновлять детей.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

Так, в законопроекте Дуда хочет разрешить усыновлять детей только гетеросексуальным парам (женщина и мужчина) и запретить это делать "людям, которые живут с человеком того же пола", то есть однополым парам.

Президент Польши считает, что таким образом он "поддерживает польскую семью и защищает польских детей".

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Для внесения изменений в Основной закон необходимы голоса двух третей нижней палаты парламента. Суды получат право проверять пары, чтобы убедиться, что они соответствуют определению в Основном законе.

Президент Польши заявил, что изменения в Конституцию позволят в большей степени реализовать "безопасность и заботу о благополучии детей".

Как передает Wiadomosci, ранее Дуда заявлял, что в польском законодательстве брак означает отношения женщины и мужчины, поэтому нет никаких проблем, если усыновить ребенка хотят супруги, поскольку они не однополые. Но, по его словам, в Конституции нужно учесть и другие случаи и отметить, что люди в однополых отношениях не могут усыновлять детей.

Во время предвыборного мероприятия в городе Бжег Дуда назвал ЛГБТ "еще более разрушительной" идеологией, чем коммунистический режим. По его словам, в польском обществе неоднократно проводились опросы, и процент тех, кто выступает против усыновления детей однополыми парами, всегда превышал 70%.

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Второй тур президентских выборов в Польше состоится 12 июля. Дуда и его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковський идут нога в ногу в опросах, некоторые службы допускают победу оппозиционного кандидата.