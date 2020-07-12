УКР
Новини
Сьогодні в Польщі відбувається другий тур президентських виборів

Сьогодні в Польщі відбувається другий тур президентських виборів

У Польщі в неділю, 12 липня, другий тур виборів президента країни. За пост глави держави змагаються чинний президент Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), і мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунув ліберально-демократичний опозиційний блок "Громадянська коаліція".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 21:00, відразу після закриття дільниць очікуються результати екзит-полів.

У першому турі Дуда отримав 43,5% голосів, за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30 відсотків виборців.

Ці президентські вибори мають важливе значення для ПіС. Якщо Дуда здобуде перемогу, партія, яка має більшість у нижній палаті польського парламенту (Сеймі), зберігатиме владу в країні щонайменше до парламентських виборів 2023 року.

вибори (6734) Польща (8750)
Топ коментарі
+11
Добре дивитись на вибори у сусіда коли в них і близько нема проросійських кандидатів.
12.07.2020 16:47 Відповісти
+8
Бажаємо всього найкращого Польщі у її виборі. В нас обоюдно складна спільна історія, але наши народи дорослішають і в демократичному розвитку також.
12.07.2020 16:25 Відповісти
+7
То в них просто немає Порошенка.
Якби був, то і у Польщі з'явились би проросійські кандидати. Причому - всі, окрім самого Порошенка.
12.07.2020 16:53 Відповісти
Один тур , похлронил плешивый щибздик.
12.07.2020 16:22 Відповісти
Бажаємо всього найкращого Польщі у її виборі. В нас обоюдно складна спільна історія, але наши народи дорослішають і в демократичному розвитку також.
12.07.2020 16:25 Відповісти
Так охота поругаться, а зебиков нет
12.07.2020 16:33 Відповісти
Не их тема,не интересно.
12.07.2020 16:40 Відповісти
ти їх просто всіх не знаєш. Для прикладу, он, Олег Гончаренко, нижче Без Паніки, колись ним був і буков, але останнім часом я придивляюся, що адекватнішає...
12.07.2020 17:37 Відповісти
Рядом с нашим помешканням школа,-поляки идут толпой голосовать с самого утра.Думаю явка будет высокая.
12.07.2020 16:42 Відповісти
После 12,когда повыходили со службы с костелов-народу еще прибавилось.
12.07.2020 16:46 Відповісти
Добре дивитись на вибори у сусіда коли в них і близько нема проросійських кандидатів.
12.07.2020 16:47 Відповісти
То в них просто немає Порошенка.
Якби був, то і у Польщі з'явились би проросійські кандидати. Причому - всі, окрім самого Порошенка.
12.07.2020 16:53 Відповісти
Ну ти багатьох вже замочив?
12.07.2020 16:59 Відповісти
Polska, którą kocham /Завтра в Польщі - другий тур президентських виборів.
Згідно з останніми опитуваннями, за Тшасковського - 46,4%, за Дуду - 45,9%, не визначились - 7,7%, але при тому відсоток за Тшасковського, кажуть, падає, а за Дуду, кажуть, росте, тривога-саспенс до останньої миті, і, о Господи, як же позбутись відчуття, що "я це вже бачила" - перед другим туром Ющенко-Янукович у 2004-му, навіть цифри більш-менш ті самі...
А все-таки - шанс. А все-таки - надія...
...

Тримаймо кулаки за Польщу.
12.07.2020 16:52 Відповісти
А кого вона вважає Януковичем?
12.07.2020 17:32 Відповісти
Там по прізвищам можна припущення зробити, але краще запитати у автора
показати весь коментар
https://censor.net/user/173780 Дуду,звичайно.
12.07.2020 18:28 Відповісти
я так розумію, що сьогодгі у поляків все залежатиме від закордоного виборчого округу. а закордоном голосують переважно за діючу владу...
показати весь коментар
У Ющенка біл тотальный перевес перед януковощем, о чем вы говорите вообще - вопрос был в тотальных фальсификациях, все понимали что они будут и результаты потделают
показати весь коментар
Много раз слушала, а все равно тяжело...........
показати весь коментар
Тяжко !
показати весь коментар
Не Вам....Не понимаю людей, которые эту песню отправили в спам. Отправляли комментатора из-за личных разборок? Но отправили песню и видео выше. Видео с защитниками Украины. Зачем?...
показати весь коментар
Везде в Европе к власти приходят националисты путинского толка.
показати весь коментар
Націоналіст фуйловського гатунку, це як незаймана повія.
показати весь коментар
Европейцам постепенно надоедает интернационализм.
показати весь коментар
У про-путинского политика в Польше нет никаких шансов получить власть - поляки ненавидят кацапов и пуйла в особенности. Но может появиться польский националист, который, например, начнёт требовать провести реституцию (т.е. возврат собственности полякам) на аннексированных совком территориях.
показати весь коментар
Зато те, кто любит запускать руки в чужие карманы, будут сыты всегда.
показати весь коментар
Цікаво би знати,за кого українці?
показати весь коментар
вот репортаж с польского тв - который тотально за дуду
https://wiadomosci.tvp.pl/48933160/hold-dla-ofiar-ukrainskiego-ludobojstwa
показати весь коментар
В ровень идут... Но один должен выпирать !
показати весь коментар
Вот политика ПиС и дуды вобец Украины
https://wiadomosci.tvp.pl/48933160/hold-dla-ofiar-ukrainskiego-ludobojstwa
показати весь коментар
Згідно з даними екзитполу, чинний президент Польщі Анджей Дуда,, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), набрав 50,4 відсотка голосів; а його опонент, мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський набирає 49,6 відсотка. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного компанією Ipsos, які були оприлюднені після закриття виборчих дільниць ввечері у неділю, 12 липня. Разом із тим, погрішність цього опитування складає 2%, а відповідно - остаточний результат може виявитися зовсім іншим.
За попередніми даними, активність виборців у другому турі на кінець дня становила 68,9 відсотка. Нагадаємо, в першому турі переміг Анджей Дуда, який набрав 43,5 відсотка голосів, тоді як Тшасковський - 30,4 відсотка.
Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби. Натомість суперник Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану "Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Окрім того, він обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюзом.Ці президентські вибори мають важливе значення для ПіС. Якщо Дуда здобуде перемогу, партія, яка має більшість у нижній палаті польського парламенту - Сеймі, зберігатиме владу в країні щонайменше до парламентських виборів 2023 року.
https://p.dw.com/p/3fCXt
12.07.2020 23:02 Відповісти
 
 