Сьогодні в Польщі відбувається другий тур президентських виборів

У Польщі в неділю, 12 липня, другий тур виборів президента країни. За пост глави держави змагаються чинний президент Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), і мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунув ліберально-демократичний опозиційний блок "Громадянська коаліція".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 21:00, відразу після закриття дільниць очікуються результати екзит-полів.

У першому турі Дуда отримав 43,5% голосів, за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30 відсотків виборців.

Ці президентські вибори мають важливе значення для ПіС. Якщо Дуда здобуде перемогу, партія, яка має більшість у нижній палаті польського парламенту (Сеймі), зберігатиме владу в країні щонайменше до парламентських виборів 2023 року.