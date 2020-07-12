Сьогодні в Польщі відбувається другий тур президентських виборів
У Польщі в неділю, 12 липня, другий тур виборів президента країни. За пост глави держави змагаються чинний президент Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), і мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунув ліберально-демократичний опозиційний блок "Громадянська коаліція".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 21:00, відразу після закриття дільниць очікуються результати екзит-полів.
У першому турі Дуда отримав 43,5% голосів, за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30 відсотків виборців.
Ці президентські вибори мають важливе значення для ПіС. Якщо Дуда здобуде перемогу, партія, яка має більшість у нижній палаті польського парламенту (Сеймі), зберігатиме владу в країні щонайменше до парламентських виборів 2023 року.
Якби був, то і у Польщі з'явились би проросійські кандидати. Причому - всі, окрім самого Порошенка.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158586440548953?__xts__%5B0%5D=68.ARCsdG8fi24YFYEABwJS5FhMH1PFpWC-CSej3LN_rtLpmi8TUjRUV0uIfGWqwguMDkf-***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************-1qVg8rYM7CBC_XB6LsV7fw7AEiqbYycZhPlDQCZ-PtcGEtlzWsh3n8A4wymReiVJwI3ZuJMBS-YsFE&__tn__=-R Вчера в 03:19 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Polska, którą kocham /Завтра в Польщі - другий тур президентських виборів.
Згідно з останніми опитуваннями, за Тшасковського - 46,4%, за Дуду - 45,9%, не визначились - 7,7%, але при тому відсоток за Тшасковського, кажуть, падає, а за Дуду, кажуть, росте, тривога-саспенс до останньої миті, і, о Господи, як же позбутись відчуття, що "я це вже бачила" - перед другим туром Ющенко-Янукович у 2004-му, навіть цифри більш-менш ті самі...
А все-таки - шанс. А все-таки - надія...
...
Тримаймо кулаки за Польщу.
За попередніми даними, активність виборців у другому турі на кінець дня становила 68,9 відсотка. Нагадаємо, в першому турі переміг Анджей Дуда, який набрав 43,5 відсотка голосів, тоді як Тшасковський - 30,4 відсотка.
Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби. Натомість суперник Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану "Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Окрім того, він обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюзом.
https://p.dw.com/p/3fCXt