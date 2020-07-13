23 населенных пункта в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
В результате непогоды остаются обесточенными 23 населенных пункта в трех областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 10, Луганская - 9 и Киевская – 4", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
