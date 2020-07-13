РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8631 посетитель онлайн
Новости
1 344 0

23 населенных пункта в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

23 населенных пункта в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате непогоды остаются обесточенными 23 населенных пункта в трех областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 10, Луганская - 9 и Киевская – 4", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паводки на Западной Украине: разрушенными остаются более 200 км автодорог и 95 мостов, - ГСЧС

непогода (825) погода (2819) ГСЧС (5102) электроэнергия (775)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 