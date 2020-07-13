УКР
Новини
23 населені пункти в трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду залишаються знеструмленими 23 населені пункти в трьох областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населені пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 10, Луганська – 9 та Київська – 4", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

