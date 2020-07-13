РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9503 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 992 5

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13 июля 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Харьковской и Черниговской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 14 областях Украины, - СНБО

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4912) статистика (2312) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как же вы обрыдлы со своим covid -ом. Изобретение века, надо отдать должное авторам, а точнее, гениям 👏
показать весь комментарий
13.07.2020 10:02 Ответить
В этих семи областях кина не будет, или однорукие бандиты ставить не разрешат?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:18 Ответить
Хахаха, одна десятка сыграла роль в Харьковской. Просчет или злой умысел?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:28 Ответить
И 6 соток какой-то динамики в Винницкой.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:29 Ответить
Бразилія. Космічний скафандр як захист від коронавірусу. Відео: https://ukrainian.voanews.com/a/brazil-pandemic-nasa-ppe/5499828.html
показать весь комментарий
13.07.2020 12:02 Ответить
 
 