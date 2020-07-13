УКР
2 992 5

Сім областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 липня 7 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Харківській і Чернігівській областях.

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб, інфікованих 13 млн. ІНФОГРАФІКА

Сім областей України не готові до помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5418) статистика (2255) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Как же вы обрыдлы со своим covid -ом. Изобретение века, надо отдать должное авторам, а точнее, гениям 👏
13.07.2020 10:02 Відповісти
В этих семи областях кина не будет, или однорукие бандиты ставить не разрешат?
13.07.2020 10:18 Відповісти
Хахаха, одна десятка сыграла роль в Харьковской. Просчет или злой умысел?
13.07.2020 11:28 Відповісти
И 6 соток какой-то динамики в Винницкой.
13.07.2020 11:29 Відповісти
Бразилія. Космічний скафандр як захист від коронавірусу. Відео: https://ukrainian.voanews.com/a/brazil-pandemic-nasa-ppe/5499828.html
13.07.2020 12:02 Відповісти
 
 