Сім областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 липня 7 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Харківській і Чернігівській областях.

