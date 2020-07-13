Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 14 июля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 14 июля.

Об этом сообщается на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

На внеочередном заседании рассмотрят следующие вопросы:

законопроект № 3658 "о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (сокращение сроков представления предложений и поправок к законопроекту); законопроект № 3615 "о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами); законопроект № 3781 "о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (сокращение срока внесения альтернативных законопроектов); законопроект № 2013 "о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по поводу повышения размера стипендии и ежегодной помощи; законопроект № 2524 "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей; законопроект № 3550 "о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта".

