Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 14 июля
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 14 июля.
Об этом сообщается на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
На внеочередном заседании рассмотрят следующие вопросы:
- законопроект № 3658 "о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (сокращение сроков представления предложений и поправок к законопроекту);
- законопроект № 3615 "о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами);
- законопроект № 3781 "о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (сокращение срока внесения альтернативных законопроектов);
- законопроект № 2013 "о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по поводу повышения размера стипендии и ежегодной помощи;
- законопроект № 2524 "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;
- законопроект № 3550 "о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта".
В Украине национальный праздник день взятия под арест Путлера за войну в Чечне,Грузии,Украине,Сирии,Ливии...
Як відомо у війні з Фюрерівською Німеччиною, США по лендлізу постачало в СРСР десятки тисяч літаків, танків, сотні тисяч автомобілів, і іншої військової техніки, і спорядження.
Але ж ось на початку 1943 року Сталін зненацька звернувся до Рузвельта з нагальним благанням почати поставки до Червоної Арміїї ПРОДОВОЛЬСТВА !!!
Бо в Червоній Армії, розпочався ГОЛОД !
А справа у тому, що надія поживитись продовольством в Україні, провалилась.
Україна була в суцільній розрусі, по ній ДВІЧІ прокотились неймовірні битви. На Сибір, з 3-4 мільйонами населення надії не було.
От тоді то США ВДРУГЕ врятували СССР, але вже не постачянням зброї, а ТУШОНКОЮ.
(яку потім брехливі кацапські історики висміювали на різні боки.)
Так обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 рр. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій рідній Українській землі Криму і Донбасу...
"это слово ругательное прошу его при мне не применять"
І завтра - також?
посчитайте сколько это процентов от годового бюджета США --
помощь по ленд-лизу
сколько американцев погибло в той войне
/подводные лодки Германии уже были у берегов США /
читайте анализируйте не то что хочется -- что было
надо брать два три источника и анализировать
а не принимать на веру