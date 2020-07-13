РУС
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 14 июля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 14 июля.

Об этом сообщается на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

На внеочередном заседании рассмотрят следующие вопросы:

  1. законопроект № 3658 "о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (сокращение сроков представления предложений и поправок к законопроекту);
  2. законопроект № 3615 "о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами);
  3. законопроект № 3781 "о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (сокращение срока внесения альтернативных законопроектов);
  4. законопроект № 2013 "о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по поводу повышения размера стипендии и ежегодной помощи;
  5. законопроект № 2524 "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;
  6. законопроект № 3550 "о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта".

13.07.2020 11:29 Ответить
+10
13.07.2020 11:31 Ответить
+5
И естественно будут проталкивать указ косоглазого херуса о закупке электроэнергии у параши. Опять будут запугивать веерными отключениями. Полностью разрушают энергетику Украины - шакалы.
13.07.2020 11:32 Ответить
13.07.2020 11:29 Ответить
14 июля день взятия Бастилии.Во Франции национальный праздник...
В Украине национальный праздник день взятия под арест Путлера за войну в Чечне,Грузии,Украине,Сирии,Ливии...
13.07.2020 11:29 Ответить
с 1 августа подорожание электрики. НКРЕКП сочувствует, но ничего сделать не может. Это ради нашего же блага. Это все для нас. Депутатишки это понимают и на следующем заседании отменят ограничение в зарплате в 47тыс.(дорого им обходится освещение бассейнов). А это уже для них.
13.07.2020 11:30 Ответить
13.07.2020 11:31 Ответить
И естественно будут проталкивать указ косоглазого херуса о закупке электроэнергии у параши. Опять будут запугивать веерными отключениями. Полностью разрушают энергетику Украины - шакалы.
13.07.2020 11:32 Ответить
А чем вы раньше думали когда закрывали АЕС и внедряли в Украине *зеленые тарифы*, а так же подарили Ахметову и КО все Обленерго? Не знали к чему все ето приведет? Я еще с 2015 года вам обяснял к чему все ето приведет. Теперь или серьезное подорожание електроенергии в несколько раз, отчего народ перейдет на свечки и керосинки или закупка електроенергии у Рашки, где она дешевле чем в Украине. Пойти на поводу лоббистов и просрать самую дешовую и стабильную атомную електроенергию в мире ето преступление и измена Родины.
13.07.2020 11:57 Ответить
РАБссию надо спасать,мышибраття попали в Беду с Бедоносцем Путлером...
13.07.2020 11:34 Ответить
Гуманитарную репу послать им. А то вон в Питере уличные барахолки снова появились.
13.07.2020 11:39 Ответить
Було б добре, щоб депутати накінець проголосували за президентський законопроект про ліквідацію адвокатської монополії. Нагадаю, що цей законопрект був одобрений Конституційним Судом України.
13.07.2020 11:35 Ответить
Украина уже второй год без Президента...
13.07.2020 11:38 Ответить
І що? Медуза, так та взагалі 650 мільйонів років без мозку прожила. Тому два роки, це не рекорд.
13.07.2020 11:43 Ответить
Да на какое 14 июля!? Половина уже проклинает Мальдивы---там же находясь!
13.07.2020 11:39 Ответить
Зеленский отменит все санкции Конгресса США и ЕС,и РАБссия встанет с каленок...вот увидите ...РАБссия победит американскую тушоку Рузвельта и Ножки Буша-старшего...
13.07.2020 11:39 Ответить
Про це комуняки - історики мовчать.
Як відомо у війні з Фюрерівською Німеччиною, США по лендлізу постачало в СРСР десятки тисяч літаків, танків, сотні тисяч автомобілів, і іншої військової техніки, і спорядження.
Але ж ось на початку 1943 року Сталін зненацька звернувся до Рузвельта з нагальним благанням почати поставки до Червоної Арміїї ПРОДОВОЛЬСТВА !!!
Бо в Червоній Армії, розпочався ГОЛОД !
А справа у тому, що надія поживитись продовольством в Україні, провалилась.
Україна була в суцільній розрусі, по ній ДВІЧІ прокотились неймовірні битви. На Сибір, з 3-4 мільйонами населення надії не було.
От тоді то США ВДРУГЕ врятували СССР, але вже не постачянням зброї, а ТУШОНКОЮ.
(яку потім брехливі кацапські історики висміювали на різні боки.)
13.07.2020 11:55 Ответить
Так обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 рр. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій рідній Українській землі Криму і Донбасу...
13.07.2020 12:09 Ответить
13.07.2020 11:41 Ответить
На официальном сайте Пентагона появилась инфа что Украина получит 16 катеров для охраны Азовского мор.Видать омериканцы хотят захватить Азовское болото...
13.07.2020 11:44 Ответить
що на цей раз красти зібралися ?
13.07.2020 11:45 Ответить
Сьогодні в The Washington Post вийшла розгромна стаття: «Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить»
13.07.2020 11:45 Ответить
Навряд чи дадуть переказ... Як і не дали переказ статті "https://www.washingtonpost.com/national-security/for-months-trump-allies-hunted-for-tapes-of-biden-in-ukraine-now-theyre-turning-up/2020/06/30/f3aeaba8-a67b-11ea-8681-7d471bf20207_story.html Hunt for Biden tapes in Ukraine by Trump allies revives prospect of foreign interference "
13.07.2020 11:49 Ответить
Навіщо Зебілам це знати? Вони просто вірять, а віруючому докази не потрібні
13.07.2020 11:52 Ответить
Я не згідний що слово Зеленський нічого не значить!
"это слово ругательное прошу его при мне не применять"
13.07.2020 11:54 Ответить
Шо? Так сьогодні, 13-го - позачергове!
І завтра - також?
13.07.2020 11:45 Ответить
РАБссия вбросила фейк,что братан Трамп победил Байдена с результатом 73%
13.07.2020 11:51 Ответить
Обнуляйтер всея Мавзолея тоже победил с результатом 73%...Теперь РАБссия заживет через 20 лет Путлера по новому...
13.07.2020 11:55 Ответить
А создание вск по плёнкам не надо или лучше оставить всё в подвешенном состоянии,а вы народ продолжайте лить друг на друга помои.
13.07.2020 11:59 Ответить
США было проще откупиться чем воевать
посчитайте сколько это процентов от годового бюджета США --
помощь по ленд-лизу
сколько американцев погибло в той войне
/подводные лодки Германии уже были у берегов США /
читайте анализируйте не то что хочется -- что было
надо брать два три источника и анализировать
а не принимать на веру
13.07.2020 14:00 Ответить
 
 