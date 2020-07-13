Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 14 липня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 14 липня.
Про це повідомляється на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
На позачерговому засіданні розглянуть такі питання:
- законопроєкт № 3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстр. № 3658) (скорочення строків подання пропозицій і поправок до законопроекту);
- законопроект № 3615 "Про внесення змін до Закону України" України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами)
- законопроєкт № 3781 "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (скорочення строку внесення альтернативних законопроектів);
- законопроєкт № 2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги;
- законопроєкт № 2524 "Про несення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців;
- законопроєкт № 3550 "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту".
Топ коментарі
+12 lera lera #471987
показати весь коментар13.07.2020 11:29 Відповісти Посилання
+10 lera lera #471987
показати весь коментар13.07.2020 11:31 Відповісти Посилання
+5 Владимир #427487
показати весь коментар13.07.2020 11:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Украине национальный праздник день взятия под арест Путлера за войну в Чечне,Грузии,Украине,Сирии,Ливии...
Як відомо у війні з Фюрерівською Німеччиною, США по лендлізу постачало в СРСР десятки тисяч літаків, танків, сотні тисяч автомобілів, і іншої військової техніки, і спорядження.
Але ж ось на початку 1943 року Сталін зненацька звернувся до Рузвельта з нагальним благанням почати поставки до Червоної Арміїї ПРОДОВОЛЬСТВА !!!
Бо в Червоній Армії, розпочався ГОЛОД !
А справа у тому, що надія поживитись продовольством в Україні, провалилась.
Україна була в суцільній розрусі, по ній ДВІЧІ прокотились неймовірні битви. На Сибір, з 3-4 мільйонами населення надії не було.
От тоді то США ВДРУГЕ врятували СССР, але вже не постачянням зброї, а ТУШОНКОЮ.
(яку потім брехливі кацапські історики висміювали на різні боки.)
Так обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 рр. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій рідній Українській землі Криму і Донбасу...
"это слово ругательное прошу его при мне не применять"
І завтра - також?
посчитайте сколько это процентов от годового бюджета США --
помощь по ленд-лизу
сколько американцев погибло в той войне
/подводные лодки Германии уже были у берегов США /
читайте анализируйте не то что хочется -- что было
надо брать два три источника и анализировать
а не принимать на веру