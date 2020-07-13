УКР
Новини
2 548 29

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 14 липня

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 14 липня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 14 липня.

Про це повідомляється на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

На позачерговому засіданні розглянуть такі питання:

  1.  законопроєкт № 3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстр. № 3658) (скорочення строків подання пропозицій і поправок до законопроекту);
  2.  законопроект № 3615 "Про внесення змін до Закону України" України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами)
  3. законопроєкт № 3781 "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (скорочення строку внесення альтернативних законопроектів);
  4. законопроєкт № 2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги;
  5. законопроєкт № 2524 "Про несення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців;
  6. законопроєкт № 3550 "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту".

ВР (15173) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1528)
+12
показати весь коментар
13.07.2020 11:29 Відповісти
+10
показати весь коментар
13.07.2020 11:31 Відповісти
+5
И естественно будут проталкивать указ косоглазого херуса о закупке электроэнергии у параши. Опять будут запугивать веерными отключениями. Полностью разрушают энергетику Украины - шакалы.
показати весь коментар
13.07.2020 11:32 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 11:29 Відповісти
14 июля день взятия Бастилии.Во Франции национальный праздник...
В Украине национальный праздник день взятия под арест Путлера за войну в Чечне,Грузии,Украине,Сирии,Ливии...
показати весь коментар
13.07.2020 11:29 Відповісти
с 1 августа подорожание электрики. НКРЕКП сочувствует, но ничего сделать не может. Это ради нашего же блага. Это все для нас. Депутатишки это понимают и на следующем заседании отменят ограничение в зарплате в 47тыс.(дорого им обходится освещение бассейнов). А это уже для них.
показати весь коментар
13.07.2020 11:30 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 11:31 Відповісти
И естественно будут проталкивать указ косоглазого херуса о закупке электроэнергии у параши. Опять будут запугивать веерными отключениями. Полностью разрушают энергетику Украины - шакалы.
показати весь коментар
13.07.2020 11:32 Відповісти
А чем вы раньше думали когда закрывали АЕС и внедряли в Украине *зеленые тарифы*, а так же подарили Ахметову и КО все Обленерго? Не знали к чему все ето приведет? Я еще с 2015 года вам обяснял к чему все ето приведет. Теперь или серьезное подорожание електроенергии в несколько раз, отчего народ перейдет на свечки и керосинки или закупка електроенергии у Рашки, где она дешевле чем в Украине. Пойти на поводу лоббистов и просрать самую дешовую и стабильную атомную електроенергию в мире ето преступление и измена Родины.
показати весь коментар
13.07.2020 11:57 Відповісти
РАБссию надо спасать,мышибраття попали в Беду с Бедоносцем Путлером...
показати весь коментар
13.07.2020 11:34 Відповісти
Гуманитарную репу послать им. А то вон в Питере уличные барахолки снова появились.
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
Було б добре, щоб депутати накінець проголосували за президентський законопроект про ліквідацію адвокатської монополії. Нагадаю, що цей законопрект був одобрений Конституційним Судом України.
показати весь коментар
13.07.2020 11:35 Відповісти
Украина уже второй год без Президента...
показати весь коментар
13.07.2020 11:38 Відповісти
І що? Медуза, так та взагалі 650 мільйонів років без мозку прожила. Тому два роки, це не рекорд.
показати весь коментар
13.07.2020 11:43 Відповісти
Да на какое 14 июля!? Половина уже проклинает Мальдивы---там же находясь!
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
Зеленский отменит все санкции Конгресса США и ЕС,и РАБссия встанет с каленок...вот увидите ...РАБссия победит американскую тушоку Рузвельта и Ножки Буша-старшего...
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
Про це комуняки - історики мовчать.
Як відомо у війні з Фюрерівською Німеччиною, США по лендлізу постачало в СРСР десятки тисяч літаків, танків, сотні тисяч автомобілів, і іншої військової техніки, і спорядження.
Але ж ось на початку 1943 року Сталін зненацька звернувся до Рузвельта з нагальним благанням почати поставки до Червоної Арміїї ПРОДОВОЛЬСТВА !!!
Бо в Червоній Армії, розпочався ГОЛОД !
А справа у тому, що надія поживитись продовольством в Україні, провалилась.
Україна була в суцільній розрусі, по ній ДВІЧІ прокотились неймовірні битви. На Сибір, з 3-4 мільйонами населення надії не було.
От тоді то США ВДРУГЕ врятували СССР, але вже не постачянням зброї, а ТУШОНКОЮ.
(яку потім брехливі кацапські історики висміювали на різні боки.)
показати весь коментар
13.07.2020 11:55 Відповісти
-
Так обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 рр. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій рідній Українській землі Криму і Донбасу...
показати весь коментар
13.07.2020 12:09 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 11:41 Відповісти
На официальном сайте Пентагона появилась инфа что Украина получит 16 катеров для охраны Азовского мор.Видать омериканцы хотят захватить Азовское болото...
показати весь коментар
13.07.2020 11:44 Відповісти
що на цей раз красти зібралися ?
показати весь коментар
13.07.2020 11:45 Відповісти
Сьогодні в The Washington Post вийшла розгромна стаття: «Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить»
показати весь коментар
13.07.2020 11:45 Відповісти
Навряд чи дадуть переказ... Як і не дали переказ статті "https://www.washingtonpost.com/national-security/for-months-trump-allies-hunted-for-tapes-of-biden-in-ukraine-now-theyre-turning-up/2020/06/30/f3aeaba8-a67b-11ea-8681-7d471bf20207_story.html Hunt for Biden tapes in Ukraine by Trump allies revives prospect of foreign interference "
показати весь коментар
13.07.2020 11:49 Відповісти
Навіщо Зебілам це знати? Вони просто вірять, а віруючому докази не потрібні
показати весь коментар
13.07.2020 11:52 Відповісти
Я не згідний що слово Зеленський нічого не значить!
"это слово ругательное прошу его при мне не применять"
показати весь коментар
13.07.2020 11:54 Відповісти
Шо? Так сьогодні, 13-го - позачергове!
І завтра - також?
показати весь коментар
13.07.2020 11:45 Відповісти
РАБссия вбросила фейк,что братан Трамп победил Байдена с результатом 73%
показати весь коментар
13.07.2020 11:51 Відповісти
Обнуляйтер всея Мавзолея тоже победил с результатом 73%...Теперь РАБссия заживет через 20 лет Путлера по новому...
показати весь коментар
13.07.2020 11:55 Відповісти
А создание вск по плёнкам не надо или лучше оставить всё в подвешенном состоянии,а вы народ продолжайте лить друг на друга помои.
показати весь коментар
13.07.2020 11:59 Відповісти
США было проще откупиться чем воевать
посчитайте сколько это процентов от годового бюджета США --
помощь по ленд-лизу
сколько американцев погибло в той войне
/подводные лодки Германии уже были у берегов США /
читайте анализируйте не то что хочется -- что было
надо брать два три источника и анализировать
а не принимать на веру
показати весь коментар
13.07.2020 14:00 Відповісти
 
 