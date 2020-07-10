РУС
На следующей неделе Рада проведет несколько внеочередных заседаний, - Корниенко

На следующей неделе Верховная Рада Украины может собраться на несколько внеочередных заседаний. Первые два заседания могут состояться 13 и 14 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, на следующей неделе существует вероятность проведения более двух внеочередных заседаний парламента.

"Поэтому, как только будет понимание по кадровым вопросам, то это может быть и во вторник, и в среду, и в четверг еще дополнительные внеочередные заседания. Скорее всего, мы будем сочетать, чтобы за последнюю неделю использовать максимально время", - заявил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о подготовке "Слуги народа" к местным выборам: Зеленский - наш духовный лидер, советуемся с ним по кандидатурам в мэры

Парламентарий подчеркнул, что уже есть планы провести первое внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, а следующее внеочередное заседание - 14 июля.

"Сейчас есть перечень законопроектов повестки дня внеочередного заседания. Также есть инициатива депутатов о внеочередном заседании во вторник. Там сокращение сроков по закону о зеленой энергетике. Это для того, чтобы успеть принять его на этой сессии. Также планируется рассмотреть ряд гуманитарных законопроектов, по COVID -19 частности ", - добавил он

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина также пояснила, что в понедельник заседание состоится по инициативе президента, а во вторник - по инициативе депутатов, которые уже собрали необходимое количество подписей.

"Вероятно, будут и другие внеочередные заседания, кроме понедельника и вторника. Готовьтесь к интересному недели", - заявила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады 13 июля. ДОКУМЕНТ

ВР (29383) Слуга народа (2654) Корниенко Александр (658)
+4
Ну и рожи у них дебильные не обремененные интеллектом деньги водка девочки воровство прямо все написано на тейбл
10.07.2020 23:14 Ответить
+3
10.07.2020 23:09 Ответить
+2
То може зелені, в своєму турборежимі, приймуть постанову, що до виходу з кризи (економічної, енергетичної, фінансової та політичної) на канікули не йти, а виводити країну з кризи?
Хоча... Про що це я? Яка турбота про країну? Монобільшість чекає на ситуацію, коли "можна нє плохо прібарахліться, внукам хватіт"... А там все майже вже готове... Хіба що кілька позачергових засідань...
10.07.2020 23:14 Ответить
Комментировать
10.07.2020 23:09 Ответить
несколько очередных сосностояний...
10.07.2020 23:09 Ответить
10.07.2020 23:14 Ответить
10.07.2020 23:14 Ответить
та лєхко..
- криза стій,раз-два!
10.07.2020 23:18 Ответить
Воно в армії не було, а отже військові жарти з вуст найвеличнішого, його кабміну, ген.прокурора, голов.ДБР, та монобільшості - то знущання над тими, хто військову службу своїм потом, м'язами та здоров'ям таки пройшов. І, повірте, про м'язи та здоров'я - то не для "красного" слівця, якщо служба була бойовою, а не показовою (з фарбуванням трави, стройовою 4 рази на день та іншими "совковими" прибамбасами)
10.07.2020 23:40 Ответить
... и обсудят сосны корабельные. Бабада?
10.07.2020 23:15 Ответить
долбодебилы плеснывые- у вас нет важнее дел, чем теперь поправками к закону об игорном бизнесе играться а по другим вопросам внеоередку собирать -ПРидурки!
10.07.2020 23:36 Ответить
11.07.2020 00:31 Ответить
Главное сосен пригласить соснуть. И айкосов побольше.
11.07.2020 01:37 Ответить
А не пора уж на каникулы? Не то от жары и "переутомления" корабельных сосен на дрова наломаете.
11.07.2020 07:19 Ответить
Надеемся что это не будет посвящено выполнению ультиматума фюрера Пу, опусканию гривны до 30, делам на проукраинскую оппозицию обсуждениями как еще улучшить жизненные условия для Зепрезидента,, как протянуть формулу "штангенциркуля", как отменить действующий закон о языке, как компенсировать или вернуть Приват Бене и подобным "злободневным" вопросам.
11.07.2020 08:24 Ответить
Мразь.
11.07.2020 11:28 Ответить
 
 