На следующей неделе Рада проведет несколько внеочередных заседаний, - Корниенко

На следующей неделе Верховная Рада Украины может собраться на несколько внеочередных заседаний. Первые два заседания могут состояться 13 и 14 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, на следующей неделе существует вероятность проведения более двух внеочередных заседаний парламента.

"Поэтому, как только будет понимание по кадровым вопросам, то это может быть и во вторник, и в среду, и в четверг еще дополнительные внеочередные заседания. Скорее всего, мы будем сочетать, чтобы за последнюю неделю использовать максимально время", - заявил Корниенко.

Парламентарий подчеркнул, что уже есть планы провести первое внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, а следующее внеочередное заседание - 14 июля.

"Сейчас есть перечень законопроектов повестки дня внеочередного заседания. Также есть инициатива депутатов о внеочередном заседании во вторник. Там сокращение сроков по закону о зеленой энергетике. Это для того, чтобы успеть принять его на этой сессии. Также планируется рассмотреть ряд гуманитарных законопроектов, по COVID -19 частности ", - добавил он

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина также пояснила, что в понедельник заседание состоится по инициативе президента, а во вторник - по инициативе депутатов, которые уже собрали необходимое количество подписей.

"Вероятно, будут и другие внеочередные заседания, кроме понедельника и вторника. Готовьтесь к интересному недели", - заявила Кравчук.

