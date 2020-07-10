Наступного тижня Рада проведе кілька позачергових засідань, - Корнієнко

Наступного тижня Верховна рада України може зібратися на кілька позачергових засідань. Перші два засідання можуть відбутися 13 і 14 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, на наступному тижні існує ймовірність проведення більше двох позачергових засідань парламенту.

"Тому, як тільки буде розуміння по кадровим питанням, то, це може бути і у вівторок, і в середу, і в четвер ще додаткові позачергові засідання. Швидше за все, ми будемо поєднувати, щоб за останній тиждень використати максимально час", - заявив Корнієнко.

Парламентар наголосив, що вже сьогодні є плани провести перше позачергове засідання у понеділок, 13 липня, а наступне позачергове засідання - 14-го липня.

"Зараз є перелік законопроектів порядку денного позачергового засідання. Також є ініціатива депутатів щодо позачергового засідання у вівторок. Там скорочення термінів по закону про зелену енергетику. Це для того, щоб встигнути ухвалити його на цій сесії. Також планується розглянути низку гуманітарних законопроектів, по COVID-19 зокрема", - додав він

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна також пояснила, що в понеділок засідання відбудеться за ініціативою президента, а у вівторок - за ініціативою депутатів, які вже зібрали необхідну кількість підписів.

"Вірогідно, будуть й інші позачергові засідання, окрім понеділка та вівторка. Готуйтесь до цікавого тижня", - заявила Кравчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради 13 липня. ДОКУМЕНТ