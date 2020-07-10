УКР
1 409 13

Наступного тижня Рада проведе кілька позачергових засідань, - Корнієнко

Наступного тижня Верховна рада України може зібратися на кілька позачергових засідань. Перші два засідання можуть відбутися 13 і 14 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, на наступному тижні існує ймовірність проведення більше двох позачергових засідань парламенту.

"Тому, як тільки буде розуміння по кадровим питанням, то, це може бути і у вівторок, і в середу, і в четвер ще додаткові позачергові засідання. Швидше за все, ми будемо поєднувати, щоб за останній тиждень використати максимально час", - заявив Корнієнко.

Парламентар наголосив, що вже сьогодні є плани провести перше позачергове засідання у понеділок, 13 липня, а наступне позачергове засідання - 14-го липня.

"Зараз є перелік законопроектів порядку денного позачергового засідання. Також є ініціатива депутатів щодо позачергового засідання у вівторок. Там скорочення термінів по закону про зелену енергетику. Це для того, щоб встигнути ухвалити його на цій сесії. Також планується розглянути низку гуманітарних законопроектів, по COVID-19 зокрема", - додав він

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна також пояснила, що в понеділок засідання відбудеться за ініціативою президента, а у вівторок - за ініціативою депутатів, які вже зібрали необхідну кількість підписів.

"Вірогідно, будуть й інші позачергові засідання, окрім понеділка та вівторка. Готуйтесь до цікавого тижня", - заявила Кравчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради 13 липня. ДОКУМЕНТ

ВР (15171) Слуга народу (2842) Корнієнко Олександр (666)
+4
Ну и рожи у них дебильные не обремененные интеллектом деньги водка девочки воровство прямо все написано на тейбл
10.07.2020 23:14 Відповісти
+3
На следующей неделе Рада проведет несколько внеочередных заседаний, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8948
10.07.2020 23:09 Відповісти
+2
То може зелені, в своєму турборежимі, приймуть постанову, що до виходу з кризи (економічної, енергетичної, фінансової та політичної) на канікули не йти, а виводити країну з кризи?
Хоча... Про що це я? Яка турбота про країну? Монобільшість чекає на ситуацію, коли "можна нє плохо прібарахліться, внукам хватіт"... А там все майже вже готове... Хіба що кілька позачергових засідань...
10.07.2020 23:14 Відповісти
На следующей неделе Рада проведет несколько внеочередных заседаний, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8948
10.07.2020 23:09 Відповісти
несколько очередных сосностояний...
10.07.2020 23:09 Відповісти
Ну и рожи у них дебильные не обремененные интеллектом деньги водка девочки воровство прямо все написано на тейбл
10.07.2020 23:14 Відповісти
То може зелені, в своєму турборежимі, приймуть постанову, що до виходу з кризи (економічної, енергетичної, фінансової та політичної) на канікули не йти, а виводити країну з кризи?
Хоча... Про що це я? Яка турбота про країну? Монобільшість чекає на ситуацію, коли "можна нє плохо прібарахліться, внукам хватіт"... А там все майже вже готове... Хіба що кілька позачергових засідань...
10.07.2020 23:14 Відповісти
та лєхко..
- криза стій,раз-два!
10.07.2020 23:18 Відповісти
Воно в армії не було, а отже військові жарти з вуст найвеличнішого, його кабміну, ген.прокурора, голов.ДБР, та монобільшості - то знущання над тими, хто військову службу своїм потом, м'язами та здоров'ям таки пройшов. І, повірте, про м'язи та здоров'я - то не для "красного" слівця, якщо служба була бойовою, а не показовою (з фарбуванням трави, стройовою 4 рази на день та іншими "совковими" прибамбасами)
10.07.2020 23:40 Відповісти
... и обсудят сосны корабельные. Бабада?
показати весь коментар
долбодебилы плеснывые- у вас нет важнее дел, чем теперь поправками к закону об игорном бизнесе играться а по другим вопросам внеоередку собирать -ПРидурки!
10.07.2020 23:36 Відповісти
Наступного тижня Рада проведе кілька позачергових засідань, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5980
11.07.2020 00:31 Відповісти
Главное сосен пригласить соснуть. И айкосов побольше.
11.07.2020 01:37 Відповісти
А не пора уж на каникулы? Не то от жары и "переутомления" корабельных сосен на дрова наломаете.
11.07.2020 07:19 Відповісти
Надеемся что это не будет посвящено выполнению ультиматума фюрера Пу, опусканию гривны до 30, делам на проукраинскую оппозицию обсуждениями как еще улучшить жизненные условия для Зепрезидента,, как протянуть формулу "штангенциркуля", как отменить действующий закон о языке, как компенсировать или вернуть Приват Бене и подобным "злободневным" вопросам.
11.07.2020 08:24 Відповісти
Мразь.
11.07.2020 11:28 Відповісти
 
 