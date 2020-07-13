2 756 3
Пятеро студентов в Киеве заболели COVID-19, общежитие закрыли на карантин, - Кличко
В столице закрыли на карантин еще одно общежитие - на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили больных COVID-19.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В столице закрыли на карантин еще одно общежитие - на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили пять больных студентов и 13 контактных лиц", - рассказал Кличко.
Двух больных госпитализировали, остальные - на самоизоляции. В общежитии провели дезинфекцию помещений.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЕбил !