Пятеро студентов в Киеве заболели COVID-19, общежитие закрыли на карантин, - Кличко

В столице закрыли на карантин еще одно общежитие - на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили больных COVID-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице закрыли на карантин еще одно общежитие - на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили пять больных студентов и 13 контактных лиц", - рассказал Кличко.

Двух больных госпитализировали, остальные - на самоизоляции. В общежитии провели дезинфекцию помещений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 56 новых случаев COVID-19, среди заболевших четверо медиков, - Кличко

Жуткое дело. Подхватили простуду.
13.07.2020 12:25 Ответить
сам не хочешь попробовать "простуду" ?

ЗЕбил !
13.07.2020 12:30 Ответить
У нас в Австралии это лёгкая простуда.
13.07.2020 13:11 Ответить
 
 