Пятеро студентов в Киеве заболели COVID-19, общежитие закрыли на карантин, - Кличко

В столице закрыли на карантин еще одно общежитие - на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили больных COVID-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице закрыли на карантин еще одно общежитие - на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили пять больных студентов и 13 контактных лиц", - рассказал Кличко.

Двух больных госпитализировали, остальные - на самоизоляции. В общежитии провели дезинфекцию помещений.

