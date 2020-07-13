Суд оставил Антоненко под стражей, - юрист Маслов
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
"Андрея Антоненко оставили под стражей. В 10:41, когда заседание еще не началось, поступило ходатайство о продлении его заключения", - написал он.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает апелляцию на продление ареста фигуранту "дела Шеремета" Антоненко
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
увы
И раб...
сеня, сеня...
Ты один такой неповторимый.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Пєціну ботоферму - на примусові в автодор. Дострокові.
Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Що стосується схем - то їх придумала і використовувавла якась Юля. Ти Вань про неї не чув?
2 года назад хотели новый закон о пенсиях - тормозила, внесла 600 поправок, тянули, Власенко испражнялся зачитывая поправки в Раде. а Кабмин плюнул на это безобразие и принял постанову про увеличение пенсий -и на очень большую сумму .(оказывается имеет право).
Что нужно для начала бунтов?
Горіти у Пеклі Пуйлу та всім підпуйловникам! Покидьки...
А от цікаво: якщо на двох томах було написано "том 1 з 2" та "том 2 з 2", то який том привезли? "Том 1 і 3/4 з 2"?
Вони хоть самі вірять в те, що роблять?
Бо без хірургічного втручання зменшити зріст людини на 10см неможливо, а жалюгідні потуги продовжити слідство проти людини, яка за зовнішніми даними не підходить під опис визивають подив (що найменш)...
Та й серед цілих числел, якими позначаються томи справи, згідно математики, між одиницею та двійкою ніц немає. Але виявляється повна справа Ріфа - то три томи з двох (чомусь тут я вірю заявам адвокатів Антоненка, а не прокурорам).
Зважаючи на наведені вище факти, які розумній людині пояснювати не треба, ситуація зі звинуваченням Ріфа виглядає фарсом. А у фарсі, за звичай, приймають участь професійні актори, які вірять в свою гру всією душею, бо інакше гра буде фальшива.
Тому я й питаю "Вони хоч самі вірять в те, що роблять?"
Судебную власть в Украине захватили взяточники и подонки.
В Украине - кризис судебной системы. Во многих судах, особенно в регионах, острая нехватка судей, а в некоторых - вообще нет никакого. А часть из тех, которые осуществляют правосудие и к которым есть много вопросов, - не имеют возможности пройти переаттестацию
Вже стало давно зрозуміло, що ми обрали в лідери чергового російського шпигуна, крадуна і шкідника. Тепер завдання його швидко поміняти на нормального. Але на кого?
_________________
Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як?))
да ні як. лажа повна
особенно посмеялся с шефа мвс стерненко и шефа жкх кучеренко
ну а про косатую премьером - это вообще херь полная
- суддя: потерпілий, розкажіть, що сталось?
- проснувся, згадав про тю та под..в;
встав, поставив чайник, згадав про тю та под..в;
пішов у ванну, почистив зуби, згадав про тю та под..в;
зробив каву, випив, згадав про тю та под..в;
- суддя: потерпілий, ближче до справи.
- пане суддя, та я ж по-порядку, бо все суттєво.
так от, випив я каву, помив кружку, згадав про тю та под..в, а тут дзвінок в двері.
відчиняю двері, а мені по голові бац...
та так, що прийшовши до тями не пам'ятаю: др...ив я зранку чи не др...ив?
Ей не в правительство, а в дурку надо, срочно.
Украине нужен Гетьман Порошенко. Или Украины не будет вообще.