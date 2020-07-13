Суд оставил Антоненко под стражей, - юрист Маслов

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Андрея Антоненко оставили под стражей. В 10:41, когда заседание еще не началось, поступило ходатайство о продлении его заключения", - написал он.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.