5 460 59

Суд оставил Антоненко под стражей, - юрист Маслов

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Андрея Антоненко оставили под стражей. В 10:41, когда заседание еще не началось, поступило ходатайство о продлении его заключения", - написал он.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Маслов Леонид (61) Антоненко Андрей (260)

Маслов Леонид (61) Антоненко Андрей (260)
+39
Суд оставил Антоненко под стражей, - юрист Маслов - Цензор.НЕТ 4154
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
+22
В Украине суда нет - пора признать, а значит рано или поздно зароботают суды Линча и тогда украинцы станут свободными!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
+19
судьи выполнили приказ зеленского
...............................................................
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
судьи выполнили приказ зеленского
...............................................................
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
Я ж прогнозирую : а кто будет приказы петрушки бениной выполнять, когда эти судьи вдруг случайно в своих авто взлетать повсеместно начнут в воздух? )))
показать весь комментарий
13.07.2020 13:09 Ответить
Може навіть бути - "тихо прийшов, тихо пішов".
показать весь комментарий
13.07.2020 13:39 Ответить
Суд оставил Антоненко под стражей, - юрист Маслов - Цензор.НЕТ 4154
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
В Украине суда нет - пора признать, а значит рано или поздно зароботают суды Линча и тогда украинцы станут свободными!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
для этого нужны граждане, а не рабы,
увы
показать весь комментарий
13.07.2020 13:00 Ответить
А ты раб?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:09 Ответить
получается так
показать весь комментарий
13.07.2020 13:11 Ответить
И лох...
И раб...
сеня, сеня...
показать весь комментарий
13.07.2020 13:13 Ответить
Нет, сеня.
Ты один такой неповторимый.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:19 Ответить
Більшість українців не продажні шнирі мародерські, тому і проголосували за кота в мішку у другому турі. Але Зєля виявивсь таким самим мародером, як і Пєця, бо тупо всівсь у його корупційні схеми та краде ще зухваліше і нахабніше.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Пєціну ботоферму - на примусові в автодор. Дострокові.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:27 Ответить
Ваня, щоб ти більше не ганьбився -
Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Що стосується схем - то їх придумала і використовувавла якась Юля. Ти Вань про неї не чув?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:48 Ответить
Юля? Це не та, що вже 10 років не у владі? Якщо пан про ту Юлю, то як вона могла завести Україну на перше місце в Європі по корупції і останнє по зарплатні?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:04 Ответить
у владі, у владі - гадит где только может - 16000 поправок к закону о банках -ее идея и исполнение,
2 года назад хотели новый закон о пенсиях - тормозила, внесла 600 поправок, тянули, Власенко испражнялся зачитывая поправки в Раде. а Кабмин плюнул на это безобразие и принял постанову про увеличение пенсий -и на очень большую сумму .(оказывается имеет право).
показать весь комментарий
13.07.2020 14:49 Ответить
Нехай меньше крадуть на схемах і будуть гроші на пенсії. Вже сьогодні уряд може перекрити схеми по поверненню фальшивого ПДВ і отримати в бюджет 120 млрд. гр. за рік. А це більше, ніж дає МВФ в борг. А Нафтогаз скільки краде? А на таможні? Ось, що треба робити, а не дарувати нацбанк іноземцям
показать весь комментарий
13.07.2020 15:00 Ответить
При поморанчевых и при Юльке премьерше был самый высокий уровень жизни в Украине за все 28, скоро 29 лет Независимости.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:36 Ответить
набрала кредитов как ***** блох, а также позорный газовый договор - лезла в президенты, забыв обо всем на свете.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:51 Ответить
Приятно читать это по-украинрски, а то такое впечатление, что пеця таки купил украиномовных законом про мову.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:35 Ответить
А мы народ Украины - не рабы, мы сейчас просто заложники войны, ибо если бы ***** не напал, мы ещё в 2014 зачистили бы Украину от грабящей Украину быдло-элиты вместе с пецей и яценюками-гройсманами. Но сколь верёвочке не виться...
показать весь комментарий
13.07.2020 13:51 Ответить
война для порабощения
показать весь комментарий
14.07.2020 09:13 Ответить
если у человека семья, дети, престарелые родители, я уже не говорю о инвалидах одним словом родные люди нуждающиеся в заботе и нет запаса финансовой прочности хотя бы на год, то он раб! однозначно.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:17 Ответить
Раб это состояние души, а не уровень жизни.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:32 Ответить
как пафосно! ты бы это рассказал тем чьих детей в 33м в братских могилах прикапывали, и если бы ты читал, то понял бы что я в первую очередь говорил о грузе ответственности за близких а не уровне жизни, хотя это тоже важно.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:03 Ответить
Судьи мягко будет сказано -геи.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:59 Ответить
не оскорбляй геев..
показать весь комментарий
13.07.2020 13:14 Ответить
Правильно буде - особи пониженох соціальної відповідальності (повії). Не плутати з особами жіео ючої статті, які торгують власним тілом, щоб забезпечити достойний рівень життя (там принаймні все чесно).
показать весь комментарий
13.07.2020 16:09 Ответить
TZEinform Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела. Эпопея с делом Шеремета вступает в завершающую стадию и началась как и полагается с трагикомедии. Для полного понимания объясняем, что речь идет не просто о "пропавшем томе уголовного дела", а о сводном томе с результатами экспертиз по данному делу. Который находился во время пожара 10.06.2020 г. в здании ГСУ МВД в хранилище вещественных доказательств.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:59 Ответить
Этим делом Зе просто пытается подорвать доверие народа к добровольцам. Суды контролирует Портнов, Портнов направляется Ермаком.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:00 Ответить
У них все наоборот получается, рукожопы...
показать весь комментарий
13.07.2020 13:02 Ответить
Дурачье, вечно то держать не получится...
показать весь комментарий
13.07.2020 13:00 Ответить
Дело Шеремета это, друзья (все кто был и поддерживал Майдан), наш позор. Мы должны давно вынести дубовые двери в ОП и добиться полного закрытия надуманных дел по Юле Кузьменко, Яны Дугарь и Андрею Антоненко. Каждая новость на эту тему создает лично у меня ощущение, что кремлевский фронтмен Портнов вместе Зе командой опять вытерил ноги о нас. А ребят,Юлию и Андрея, просто глумливо уничтожают на наших глазах. НЕ хочется никаних бунтов, как и миллионы людей я сейчас далек от желания драться з за Свободу и Справедливость. Но видимо придется. Власть не оставляет выбора.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:04 Ответить
Чего ждёшь?
Что нужно для начала бунтов?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:16 Ответить
Уже больше пол года продолжается издевательство над волонтерами добровольцами, уже явно вырисовывается главный фигурант дела шеремета - авакорюкзак, причем, он лично должен возместить не в чем не винным людям все потери, материальные и моральные.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:07 Ответить
"Суд" (?! ) оставил.

Горіти у Пеклі Пуйлу та всім підпуйловникам! Покидьки...
показать весь комментарий
13.07.2020 13:07 Ответить
Ріфа все тримають в буцигарні з надією, що той все ж всохне на 10см... А клятий Антоненко все не всихає і не всихає!
А от цікаво: якщо на двох томах було написано "том 1 з 2" та "том 2 з 2", то який том привезли? "Том 1 і 3/4 з 2"?
Вони хоть самі вірять в те, що роблять?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:11 Ответить
А ты веришь, в то, что пишешь?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:18 Ответить
Согласен, нет такой ситуации где бы ЗЕвласти не обгадились...
показать весь комментарий
13.07.2020 13:52 Ответить
Звичайно! Інакше не писав би.
Бо без хірургічного втручання зменшити зріст людини на 10см неможливо, а жалюгідні потуги продовжити слідство проти людини, яка за зовнішніми даними не підходить під опис визивають подив (що найменш)...
Та й серед цілих числел, якими позначаються томи справи, згідно математики, між одиницею та двійкою ніц немає. Але виявляється повна справа Ріфа - то три томи з двох (чомусь тут я вірю заявам адвокатів Антоненка, а не прокурорам).
Зважаючи на наведені вище факти, які розумній людині пояснювати не треба, ситуація зі звинуваченням Ріфа виглядає фарсом. А у фарсі, за звичай, приймають участь професійні актори, які вірять в свою гру всією душею, бо інакше гра буде фальшива.
Тому я й питаю "Вони хоч самі вірять в те, що роблять?"
показать весь комментарий
13.07.2020 14:30 Ответить
Судьям не стрёмно быть холуями блазеня ?
показать весь комментарий
13.07.2020 13:13 Ответить
Высший совет правосудия выродился в ОПГ

http://argumentua.com/stati/politika/skandaly СКАНДАЛЫ | ПНД, 2020-07-13 08:37

http://argumentua.com/print/stati/vysshii-sovet-pravosudiya-vyrodilsya-v-opg Суд залишив Антоненка під вартою, - юрист Маслов - Цензор.НЕТ 6255Версия для печати

Судебную власть в Украине захватили взяточники и подонки.
В Украине - кризис судебной системы. Во многих судах, особенно в регионах, острая нехватка судей, а в некоторых - вообще нет никакого. А часть из тех, которые осуществляют правосудие и к которым есть много вопросов, - не имеют возможности пройти переаттестацию, пишет издание https://docs.google.com/document/d/1QupLRHp4YbeI2zgVB13OXUNt-n1u7Es2KfGWzQ3QTcU/edit Радіо Свобода .http://argumentua.com/stati/vysshii-sovet-pravosudiya-vyrodilsya-v-opg
показать весь комментарий
13.07.2020 13:20 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
Вже стало давно зрозуміло, що ми обрали в лідери чергового російського шпигуна, крадуна і шкідника. Тепер завдання його швидко поміняти на нормального. Але на кого?
_________________
Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як?))
показать весь комментарий
13.07.2020 13:23 Ответить
"Як?"
да ні як. лажа повна
особенно посмеялся с шефа мвс стерненко и шефа жкх кучеренко
ну а про косатую премьером - это вообще херь полная
показать весь комментарий
13.07.2020 13:28 Ответить
читаю сулівОнятко та згадую анекдот про суд:
- суддя: потерпілий, розкажіть, що сталось?
- проснувся, згадав про тю та под..в;
встав, поставив чайник, згадав про тю та под..в;
пішов у ванну, почистив зуби, згадав про тю та под..в;
зробив каву, випив, згадав про тю та под..в;
- суддя: потерпілий, ближче до справи.
- пане суддя, та я ж по-порядку, бо все суттєво.
так от, випив я каву, помив кружку, згадав про тю та под..в, а тут дзвінок в двері.
відчиняю двері, а мені по голові бац...
та так, що прийшовши до тями не пам'ятаю: др...ив я зранку чи не др...ив?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:11 Ответить
Юля - та самая, которая говорила что хочет чтобы украинская армия была сокращена до таких размеров что она сможет поместиться на стадионе ?
Ей не в правительство, а в дурку надо, срочно.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:32 Ответить
Ваня не перегрівайся на сонці. Це шкодить здоров*ю. Верзеш таке, що на голову не лізе. Ти Ваньок вибрав вже одного класного пацана без "негатіва". Але "класний" пацан має вміти керувати не тільки державними справами, а і такими баранами, як ти. Пробач за образу, по іншому відповіть буде не точна.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:53 Ответить
Чим порошенківському тролю президент Зеркаль не подобається? Вона ж фактично з орбіти Порошенка
показать весь комментарий
13.07.2020 14:00 Ответить
Она уже сама отказалась; сказала что не потянет. Слушай интервью Арестовича на фейсбуке.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:28 Ответить
Що відмовилась - це добре. Це означає, що вона відповідальна людина. Але на сьогодня, схоже, що вона єдина, хто може об'єднати навколо себе всіх українців. А нам це об'єднання потрібне, як ніколи.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:54 Ответить
Её популярность где-то 3%, к сожалению.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:56 Ответить
У неї нема антирейтингу і це головне. А у складі суспільного договору в неї буде підтримка небачена. Не так важлива особа єдиного узгодженого кандидата в президенти, як важливий суспільний договір, який буде дороговказом, щоб ні у кого не з'явилась спокуса поторгувати посадами, як брат Єрмака.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:07 Ответить
Да ладно, хватит ахинею нести.
Украине нужен Гетьман Порошенко. Или Украины не будет вообще.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:26 Ответить
Гетьман проспиртований може тільки врятувати Україну від зеленого використаного гандона, який теліпається на його цюцюрці! Хоча українцям здавалось півтора року тому, що цей гумовий виріб врятує Україну від Порошенка!
показать весь комментарий
13.07.2020 19:54 Ответить
Гарна жінка, та здаєтьься пан Коболєв її перехопив! Це - про О. Зеркаль!
показать весь комментарий
13.07.2020 19:56 Ответить
судейки-не люди.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:41 Ответить
Списки причастных к этому беспределу составлены. Всем им в Ростов не смыться...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:09 Ответить
ну шо ж.. Аваковочу ничего не остаётся, как править страной до конца своих мутных дней.. или бежать в разные стороны
показать весь комментарий
13.07.2020 15:06 Ответить
Врядли это Зеленский. Все последние события говорят о том, что это дело рук Авакова и Ермака. Аваков пугает Бубочку страшными террористами, а Ермак фактически вертит Вовочкой как цыган солнцем. Так что на самом деле Зеля всего лишь говорящая голова снимающая ролики.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:26 Ответить
 
 