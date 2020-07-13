УКР
5 460 59

Суд залишив Антоненка під вартою, - юрист Маслов

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Андрія Антоненка залишили під вартою. О 10:41, коли засідання ще не розпочалося, надійшло клопотання про продовження його ув'язнення", - написав він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на продовження арешту фігуранту "справи Шеремета" Антоненку

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Маслов Леонід Антоненко Андрій
+39
13.07.2020 12:56 Відповісти
+22
В Украине суда нет - пора признать, а значит рано или поздно зароботают суды Линча и тогда украинцы станут свободными!
13.07.2020 12:56 Відповісти
+19
судьи выполнили приказ зеленского
...............................................................
13.07.2020 12:56 Відповісти
судьи выполнили приказ зеленского
...............................................................
13.07.2020 12:56 Відповісти
Я ж прогнозирую : а кто будет приказы петрушки бениной выполнять, когда эти судьи вдруг случайно в своих авто взлетать повсеместно начнут в воздух? )))
13.07.2020 13:09 Відповісти
Може навіть бути - "тихо прийшов, тихо пішов".
13.07.2020 13:39 Відповісти
13.07.2020 12:56 Відповісти
В Украине суда нет - пора признать, а значит рано или поздно зароботают суды Линча и тогда украинцы станут свободными!
13.07.2020 12:56 Відповісти
для этого нужны граждане, а не рабы,
увы
13.07.2020 13:00 Відповісти
А ты раб?
13.07.2020 13:09 Відповісти
получается так
13.07.2020 13:11 Відповісти
И лох...
И раб...
сеня, сеня...
13.07.2020 13:13 Відповісти
Нет, сеня.
Ты один такой неповторимый.
13.07.2020 13:19 Відповісти
Більшість українців не продажні шнирі мародерські, тому і проголосували за кота в мішку у другому турі. Але Зєля виявивсь таким самим мародером, як і Пєця, бо тупо всівсь у його корупційні схеми та краде ще зухваліше і нахабніше.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Пєціну ботоферму - на примусові в автодор. Дострокові.
13.07.2020 13:27 Відповісти
Ваня, щоб ти більше не ганьбився -
Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Що стосується схем - то їх придумала і використовувавла якась Юля. Ти Вань про неї не чув?
13.07.2020 13:48 Відповісти
Юля? Це не та, що вже 10 років не у владі? Якщо пан про ту Юлю, то як вона могла завести Україну на перше місце в Європі по корупції і останнє по зарплатні?
13.07.2020 14:04 Відповісти
у владі, у владі - гадит где только может - 16000 поправок к закону о банках -ее идея и исполнение,
2 года назад хотели новый закон о пенсиях - тормозила, внесла 600 поправок, тянули, Власенко испражнялся зачитывая поправки в Раде. а Кабмин плюнул на это безобразие и принял постанову про увеличение пенсий -и на очень большую сумму .(оказывается имеет право).
13.07.2020 14:49 Відповісти
Нехай меньше крадуть на схемах і будуть гроші на пенсії. Вже сьогодні уряд може перекрити схеми по поверненню фальшивого ПДВ і отримати в бюджет 120 млрд. гр. за рік. А це більше, ніж дає МВФ в борг. А Нафтогаз скільки краде? А на таможні? Ось, що треба робити, а не дарувати нацбанк іноземцям
13.07.2020 15:00 Відповісти
При поморанчевых и при Юльке премьерше был самый высокий уровень жизни в Украине за все 28, скоро 29 лет Независимости.
13.07.2020 14:36 Відповісти
набрала кредитов как ***** блох, а также позорный газовый договор - лезла в президенты, забыв обо всем на свете.
13.07.2020 14:51 Відповісти
Приятно читать это по-украинрски, а то такое впечатление, что пеця таки купил украиномовных законом про мову.
13.07.2020 14:35 Відповісти
А мы народ Украины - не рабы, мы сейчас просто заложники войны, ибо если бы ***** не напал, мы ещё в 2014 зачистили бы Украину от грабящей Украину быдло-элиты вместе с пецей и яценюками-гройсманами. Но сколь верёвочке не виться...
13.07.2020 13:51 Відповісти
война для порабощения
14.07.2020 09:13 Відповісти
если у человека семья, дети, престарелые родители, я уже не говорю о инвалидах одним словом родные люди нуждающиеся в заботе и нет запаса финансовой прочности хотя бы на год, то он раб! однозначно.
13.07.2020 14:17 Відповісти
Раб это состояние души, а не уровень жизни.
13.07.2020 14:32 Відповісти
как пафосно! ты бы это рассказал тем чьих детей в 33м в братских могилах прикапывали, и если бы ты читал, то понял бы что я в первую очередь говорил о грузе ответственности за близких а не уровне жизни, хотя это тоже важно.
13.07.2020 15:03 Відповісти
Судьи мягко будет сказано -геи.
13.07.2020 12:59 Відповісти
не оскорбляй геев..
13.07.2020 13:14 Відповісти
Правильно буде - особи пониженох соціальної відповідальності (повії). Не плутати з особами жіео ючої статті, які торгують власним тілом, щоб забезпечити достойний рівень життя (там принаймні все чесно).
13.07.2020 16:09 Відповісти
TZEinform Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела. Эпопея с делом Шеремета вступает в завершающую стадию и началась как и полагается с трагикомедии. Для полного понимания объясняем, что речь идет не просто о "пропавшем томе уголовного дела", а о сводном томе с результатами экспертиз по данному делу. Который находился во время пожара 10.06.2020 г. в здании ГСУ МВД в хранилище вещественных доказательств.
13.07.2020 12:59 Відповісти
Этим делом Зе просто пытается подорвать доверие народа к добровольцам. Суды контролирует Портнов, Портнов направляется Ермаком.
13.07.2020 13:00 Відповісти
У них все наоборот получается, рукожопы...
13.07.2020 13:02 Відповісти
Дурачье, вечно то держать не получится...
13.07.2020 13:00 Відповісти
Дело Шеремета это, друзья (все кто был и поддерживал Майдан), наш позор. Мы должны давно вынести дубовые двери в ОП и добиться полного закрытия надуманных дел по Юле Кузьменко, Яны Дугарь и Андрею Антоненко. Каждая новость на эту тему создает лично у меня ощущение, что кремлевский фронтмен Портнов вместе Зе командой опять вытерил ноги о нас. А ребят,Юлию и Андрея, просто глумливо уничтожают на наших глазах. НЕ хочется никаних бунтов, как и миллионы людей я сейчас далек от желания драться з за Свободу и Справедливость. Но видимо придется. Власть не оставляет выбора.
13.07.2020 13:04 Відповісти
Чего ждёшь?
Что нужно для начала бунтов?
13.07.2020 13:16 Відповісти
Уже больше пол года продолжается издевательство над волонтерами добровольцами, уже явно вырисовывается главный фигурант дела шеремета - авакорюкзак, причем, он лично должен возместить не в чем не винным людям все потери, материальные и моральные.
13.07.2020 13:07 Відповісти
"Суд" (?! ) оставил.

Горіти у Пеклі Пуйлу та всім підпуйловникам! Покидьки...
13.07.2020 13:07 Відповісти
Ріфа все тримають в буцигарні з надією, що той все ж всохне на 10см... А клятий Антоненко все не всихає і не всихає!
А от цікаво: якщо на двох томах було написано "том 1 з 2" та "том 2 з 2", то який том привезли? "Том 1 і 3/4 з 2"?
Вони хоть самі вірять в те, що роблять?
13.07.2020 13:11 Відповісти
А ты веришь, в то, что пишешь?
13.07.2020 13:18 Відповісти
Согласен, нет такой ситуации где бы ЗЕвласти не обгадились...
13.07.2020 13:52 Відповісти
Звичайно! Інакше не писав би.
Бо без хірургічного втручання зменшити зріст людини на 10см неможливо, а жалюгідні потуги продовжити слідство проти людини, яка за зовнішніми даними не підходить під опис визивають подив (що найменш)...
Та й серед цілих числел, якими позначаються томи справи, згідно математики, між одиницею та двійкою ніц немає. Але виявляється повна справа Ріфа - то три томи з двох (чомусь тут я вірю заявам адвокатів Антоненка, а не прокурорам).
Зважаючи на наведені вище факти, які розумній людині пояснювати не треба, ситуація зі звинуваченням Ріфа виглядає фарсом. А у фарсі, за звичай, приймають участь професійні актори, які вірять в свою гру всією душею, бо інакше гра буде фальшива.
Тому я й питаю "Вони хоч самі вірять в те, що роблять?"
13.07.2020 14:30 Відповісти
Судьям не стрёмно быть холуями блазеня ?
13.07.2020 13:13 Відповісти
Высший совет правосудия выродился в ОПГ

http://argumentua.com/stati/politika/skandaly СКАНДАЛЫ | ПНД, 2020-07-13 08:37

http://argumentua.com/print/stati/vysshii-sovet-pravosudiya-vyrodilsya-v-opg Суд залишив Антоненка під вартою, - юрист Маслов - Цензор.НЕТ 6255Версия для печати

Судебную власть в Украине захватили взяточники и подонки.
В Украине - кризис судебной системы. Во многих судах, особенно в регионах, острая нехватка судей, а в некоторых - вообще нет никакого. А часть из тех, которые осуществляют правосудие и к которым есть много вопросов, - не имеют возможности пройти переаттестацию, пишет издание https://docs.google.com/document/d/1QupLRHp4YbeI2zgVB13OXUNt-n1u7Es2KfGWzQ3QTcU/edit Радіо Свобода .http://argumentua.com/stati/vysshii-sovet-pravosudiya-vyrodilsya-v-opg
13.07.2020 13:20 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
Вже стало давно зрозуміло, що ми обрали в лідери чергового російського шпигуна, крадуна і шкідника. Тепер завдання його швидко поміняти на нормального. Але на кого?
_________________
Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як?))
13.07.2020 13:23 Відповісти
"Як?"
да ні як. лажа повна
особенно посмеялся с шефа мвс стерненко и шефа жкх кучеренко
ну а про косатую премьером - это вообще херь полная
13.07.2020 13:28 Відповісти
читаю сулівОнятко та згадую анекдот про суд:
- суддя: потерпілий, розкажіть, що сталось?
- проснувся, згадав про тю та под..в;
встав, поставив чайник, згадав про тю та под..в;
пішов у ванну, почистив зуби, згадав про тю та под..в;
зробив каву, випив, згадав про тю та под..в;
- суддя: потерпілий, ближче до справи.
- пане суддя, та я ж по-порядку, бо все суттєво.
так от, випив я каву, помив кружку, згадав про тю та под..в, а тут дзвінок в двері.
відчиняю двері, а мені по голові бац...
та так, що прийшовши до тями не пам'ятаю: др...ив я зранку чи не др...ив?
13.07.2020 15:11 Відповісти
Юля - та самая, которая говорила что хочет чтобы украинская армия была сокращена до таких размеров что она сможет поместиться на стадионе ?
Ей не в правительство, а в дурку надо, срочно.
13.07.2020 13:32 Відповісти
Ваня не перегрівайся на сонці. Це шкодить здоров*ю. Верзеш таке, що на голову не лізе. Ти Ваньок вибрав вже одного класного пацана без "негатіва". Але "класний" пацан має вміти керувати не тільки державними справами, а і такими баранами, як ти. Пробач за образу, по іншому відповіть буде не точна.
13.07.2020 13:53 Відповісти
Чим порошенківському тролю президент Зеркаль не подобається? Вона ж фактично з орбіти Порошенка
13.07.2020 14:00 Відповісти
Она уже сама отказалась; сказала что не потянет. Слушай интервью Арестовича на фейсбуке.
13.07.2020 14:28 Відповісти
Що відмовилась - це добре. Це означає, що вона відповідальна людина. Але на сьогодня, схоже, що вона єдина, хто може об'єднати навколо себе всіх українців. А нам це об'єднання потрібне, як ніколи.
13.07.2020 14:54 Відповісти
Её популярность где-то 3%, к сожалению.
13.07.2020 14:56 Відповісти
У неї нема антирейтингу і це головне. А у складі суспільного договору в неї буде підтримка небачена. Не так важлива особа єдиного узгодженого кандидата в президенти, як важливий суспільний договір, який буде дороговказом, щоб ні у кого не з'явилась спокуса поторгувати посадами, як брат Єрмака.
13.07.2020 15:07 Відповісти
Да ладно, хватит ахинею нести.
Украине нужен Гетьман Порошенко. Или Украины не будет вообще.
13.07.2020 15:26 Відповісти
Гетьман проспиртований може тільки врятувати Україну від зеленого використаного гандона, який теліпається на його цюцюрці! Хоча українцям здавалось півтора року тому, що цей гумовий виріб врятує Україну від Порошенка!
13.07.2020 19:54 Відповісти
Гарна жінка, та здаєтьься пан Коболєв її перехопив! Це - про О. Зеркаль!
13.07.2020 19:56 Відповісти
судейки-не люди.
13.07.2020 13:41 Відповісти
Списки причастных к этому беспределу составлены. Всем им в Ростов не смыться...
13.07.2020 14:09 Відповісти
ну шо ж.. Аваковочу ничего не остаётся, как править страной до конца своих мутных дней.. или бежать в разные стороны
13.07.2020 15:06 Відповісти
Врядли это Зеленский. Все последние события говорят о том, что это дело рук Авакова и Ермака. Аваков пугает Бубочку страшными террористами, а Ермак фактически вертит Вовочкой как цыган солнцем. Так что на самом деле Зеля всего лишь говорящая голова снимающая ролики.
13.07.2020 15:26 Відповісти
 
 