Суд залишив Антоненка під вартою, - юрист Маслов

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив юрист Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Андрія Антоненка залишили під вартою. О 10:41, коли засідання ще не розпочалося, надійшло клопотання про продовження його ув'язнення", - написав він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.