Суд розглядає апеляцію на продовження арешту фігуранту "справи Шеремета" Антоненку

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Зазначається, що в залі суду присутні прокурори, сам Антоненко та його адвокати. Підозрюваний сидить поруч зі своїми захисниками.

Головуючий суддя на початку засідання повідомив, що суд раніше направив запит до Печерського райсуду з проханням з'ясувати питання про кількість томів кримінального провадження, і в п'ятницю в апеляційний суд з суду першої інстанції було відправлено ще один том.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.