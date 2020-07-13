УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Шеремета
1 688 53

Суд розглядає апеляцію на продовження арешту фігуранту "справи Шеремета" Антоненку

Суд розглядає апеляцію на продовження арешту фігуранту

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що в залі суду присутні прокурори, сам Антоненко та його адвокати. Підозрюваний сидить поруч зі своїми захисниками.

Головуючий суддя на початку засідання повідомив, що суд раніше направив запит до Печерського райсуду з проханням з'ясувати питання про кількість томів кримінального провадження, і в п'ятницю в апеляційний суд з суду першої інстанції було відправлено ще один том.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає зміну запобіжного заходу фігурантці "справи Шеремета" Кузьменко

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Читайте також: Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

суд (11814) Апеляційний суд (405) Антоненко Андрій (252)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
позор Зеленскому !
показати весь коментар
13.07.2020 11:55 Відповісти
+5
+++ ... дело все рассыпалось в прах, а они все никак не уймутся.. то-же самое с Торнадо - ни за куй сидя уже больше 5 лет и у обвинения нет НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА их вины !!!
показати весь коментар
13.07.2020 11:58 Відповісти
+5
зеленский ловко прокидал голосовавших за него,
увы, он человек из квартала95, не более ....
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
позор Зеленскому !
показати весь коментар
13.07.2020 11:55 Відповісти
+++ ... дело все рассыпалось в прах, а они все никак не уймутся.. то-же самое с Торнадо - ни за куй сидя уже больше 5 лет и у обвинения нет НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА их вины !!!
показати весь коментар
13.07.2020 11:58 Відповісти
зеленский ловко прокидал голосовавших за него,
увы, он человек из квартала95, не более ....
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
Скажи честно, сеня, на что ты рассчитывал, когда голосовал за Зе.
Какую свою мечту ты вложил в Зе, а он её не выполнил?
Одни ждали от него мира, другие посадок, третьи русского языка...
А чего ждал ты?
показати весь коментар
13.07.2020 12:09 Відповісти
Конца эпохи бедности.
показати весь коментар
13.07.2020 12:11 Відповісти
Нет, мне интересно от него услышать.
Он голосовал за Зе, а теперь обзывает его последними словами.
Интересно, почему так резко у сени изменилась риторика?
показати весь коментар
13.07.2020 12:14 Відповісти
ровно тогда, когда увидел как зеленский в качестве прокурора у авакова обвинил
с помощью секретных доказательств Кузьменко и Антоненко
показати весь коментар
13.07.2020 12:23 Відповісти
Ну, это понятно.
Но, всё же, чего ты от него ждал?
показати весь коментар
13.07.2020 12:24 Відповісти
Ну, что?
Уже забыл или ещё не придумал?
показати весь коментар
13.07.2020 12:28 Відповісти
я выбирал меньшее из двух зол, оказалось, что оба одинаковые,
по сути Украина это государство воров и мусоров, увы
показати весь коментар
13.07.2020 12:32 Відповісти
Одинаковые?
Ты здесь топишь за "одинакового" По, аж слюни летят!
Напиши, что По - чмо такое же, как и Зе.
показати весь коментар
13.07.2020 12:34 Відповісти
вау, а вы батенька, похоже, из троллей зеленского,
почитайте форум, тут тысячи моих постов
про плохого порошенка, постов в поддержку клоуна, но увы,
спросите у друзей с форума, если найдёте таких
показати весь коментар
13.07.2020 12:41 Відповісти
Тогда, ты ни за Зе, ни за По...
Ты за ОПЗЖ?
"батенька"
показати весь коментар
13.07.2020 12:46 Відповісти
а может он просто манкурт...?\а ты его просто так обижаешь...)))\
показати весь коментар
13.07.2020 12:53 Відповісти
а по поводу мечты .... мне очень не хотелось, чтобы наёмные киллеры от власти
убивали Граждан , ну и вот, они гноят их в тюрьмах ....
показати весь коментар
13.07.2020 12:29 Відповісти
сеня, ты - штатный порохобот!
Больше никогда не пиши, что ты голосовал за Зе и разочаровался.
Ты - голосовал за По.
показати весь коментар
13.07.2020 12:31 Відповісти
вы недавно тут, наверное немнжко заоблудились в буквах ...
показати весь коментар
13.07.2020 12:34 Відповісти
Что бы тебя раскусить, много времени не нужно.
показати весь коментар
13.07.2020 12:35 Відповісти
вы, батенька, дешёвая нулёвка, корабельный кедр,
не надо меня раскусывать, я просто лох, вам любой на форуме протвердит
показати весь коментар
13.07.2020 12:42 Відповісти
Сочувствую.
Тяжело быть лохом?
"батенька"
показати весь коментар
13.07.2020 12:45 Відповісти
я не первый год, привык, а как у клоуна работать, хорошо платят ?
лохов не поубавилось ?
показати весь коментар
13.07.2020 12:48 Відповісти
или корабельная сосна
показати весь коментар
13.07.2020 12:45 Відповісти
Мне по барабану, кто ты - лох или сосна.
показати весь коментар
13.07.2020 12:47 Відповісти
главное звонкая монета за писанину, я вас понял, досвидос ...
показати весь коментар
13.07.2020 12:51 Відповісти
Справа розсипалась лише у фантазіях захисників, які з жовтня тільки те й роблять що подають апеляції на зміну запобіжного заходу.
показати весь коментар
13.07.2020 12:04 Відповісти
*з грудня
показати весь коментар
13.07.2020 12:08 Відповісти
для особо тупых повторю - дела на них нет(все сгорело на днях в архиве мвд, видать заметают следы своей бестолковой фабрикации), доказательств тоже нет и не было, как и по Торнадо.
показати весь коментар
13.07.2020 12:15 Відповісти
пи.си. даже обвинительное заключение по ним УТЕРЯНО !!! вы представляете!? пАтеряли...
показати весь коментар
13.07.2020 12:26 Відповісти
Особо тупые тебе поверили.
показати весь коментар
13.07.2020 12:29 Відповісти
да ну нах... как раз то особо тупые наоборот поверили ментам и Зеклоуну..
показати весь коментар
13.07.2020 12:34 Відповісти
См. выше.
показати весь коментар
13.07.2020 12:37 Відповісти
вам клоун за комент платит или за ответы на ваши высеры ?
мне кажется вы просто много буков насыпаете , а так ничего вообще ...
показати весь коментар
13.07.2020 12:47 Відповісти
"За ответы на ваши высеры". (с)
показати весь коментар
13.07.2020 12:50 Відповісти
Який Ваш зріст?
показати весь коментар
13.07.2020 12:17 Відповісти
это троллоло зеленского закреплённоё за ним кремлядями
показати весь коментар
13.07.2020 12:24 Відповісти
угу)только уже половину документов по этому делу уже "мыши сьели" -пропали с концами ,кацапедало
показати весь коментар
13.07.2020 12:13 Відповісти
Да?
На ПРЯМОМ рассказали?
показати весь коментар
13.07.2020 12:15 Відповісти
ну тебе по орт такого не расскажут)
показати весь коментар
13.07.2020 12:16 Відповісти
свежий тролль от зеленского, видимо вован передовые технологи начал применять,
но в дуроборежиме,
тролль туповат, сказал я порохобот, вот это поворот ....
показати весь коментар
13.07.2020 12:44 Відповісти
Чому тему Торнадо розкручують, проросійські і російські структури:
strana.ua,
kp.ua
wikipedia.ru
?
показати весь коментар
13.07.2020 12:06 Відповісти
А что Страна пишет про Торнадо? Давно уже у них ничего такого не читал.
показати весь коментар
13.07.2020 12:10 Відповісти
я не знаю почему , может для дестабилизации , но я за Торнадо и Фримана пасти порву любому - я их знаю лично, и знаю о чем я говорю..они бойцы и Патриоты Украины !!!
показати весь коментар
13.07.2020 12:11 Відповісти
?
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту фігуранту "справи Шеремета" Антоненку - Цензор.НЕТ 748
показати весь коментар
13.07.2020 12:12 Відповісти
Та просто слів не має, доказів по суті ніяких а під охороною скоро рік як тримають. з доказів тільки слова Геращенкащо: хтось там занервував в інтернеті коли СБУ проводило дії по іншій справі.
показати весь коментар
13.07.2020 12:14 Відповісти
Нет, не он. Не похож. Двойник, причём неаккуратно сделан.
показати весь коментар
13.07.2020 12:28 Відповісти
Дорого коштує, невинним людям, піар-шоу зеленського з аваковим та рябошапкою
показати весь коментар
13.07.2020 12:36 Відповісти
Его невиновность решит суд, а пока он под следствием.
показати весь коментар
13.07.2020 12:40 Відповісти
A зачем его держат в СИЗО ?
показати весь коментар
13.07.2020 12:45 Відповісти
Другие же сидят и им не делают поблажек.
показати весь коментар
13.07.2020 12:51 Відповісти
Что значит "поблажек" ? Этот человек ещё подследственный, а не осуждённый. Содержание в СИЗО необходимо лишь если человек представляет опасность для общества. В остальных случаях достаточно домашнего ареста.
показати весь коментар
13.07.2020 13:01 Відповісти
В мене таке відчуття що його тримають під вартою щоб він , не дай Боже, не загрожував Шеремету.
показати весь коментар
13.07.2020 14:27 Відповісти
 
 