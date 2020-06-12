Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не втручається у розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він повідомив журналістам у Запоріжжі на спільному брифінгу з представниками уряду, Офісу Президента і керівниками правоохоронних органів з нагоди представлення нового голови Запорізької ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зустріч з президентом ніколи не впливає на жодну справу, в тому числі на справу Шеремета. Президент - публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції не написано, що президент України має керувати будь-яким слідством... Більше того - і міністр цим не займається", - заявив Аваков, зазначивши, що під розписку слідчого отримує відповідні матеріали для ознайомлення.

Також міністр повідомив, що частина справи Шеремета відкрита для ознайомлення стороні захисту.

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"На сьогоднішній момент у справі Шеремета, в частині, у виділеному епізоді матеріали відкриті для захисту і передані до суду. Давайте припинимо будь-які політичні спекуляції, тому що це справа вкрай складна, дуже сенситивна, і давайте дамо можливість захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню - реалізувати свої аргументи і суд ухвалить рішення", - підкреслив керівник МВС.

"Ми не будемо виносити рішення в нашій країні в міру активності на суді в Стерненка, на суді у Шеремета або банди "Арташ". Ми будемо ухвалювати рішення з огляду на факти", - сказав Аваков.

Нагадуємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков має довести справу Шеремета до кінця.

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