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Новини Убивство Шеремета
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Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков

Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не втручається у розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він повідомив журналістам у Запоріжжі на спільному брифінгу з представниками уряду, Офісу Президента і керівниками правоохоронних органів з нагоди представлення нового голови Запорізької ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зустріч з президентом ніколи не впливає на жодну справу, в тому числі на справу Шеремета. Президент - публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції не написано, що президент України має керувати будь-яким слідством... Більше того - і міністр цим не займається", - заявив Аваков, зазначивши, що під розписку слідчого отримує відповідні матеріали для ознайомлення.

Також міністр повідомив, що частина справи Шеремета відкрита для ознайомлення стороні захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Авакова: "Досі немає кращого міністра"

"На сьогоднішній момент у справі Шеремета, в частині, у виділеному епізоді матеріали відкриті для захисту і передані до суду. Давайте припинимо будь-які політичні спекуляції, тому що це справа вкрай складна, дуже сенситивна, і давайте дамо можливість захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню - реалізувати свої аргументи і суд ухвалить рішення", - підкреслив керівник МВС.

"Ми не будемо виносити рішення в нашій країні в міру активності на суді в Стерненка, на суді у Шеремета або банди "Арташ". Ми будемо ухвалювати рішення з огляду на факти", - сказав Аваков.

Нагадуємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков має довести справу Шеремета до кінця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Зеленський Володимир (23803) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+22
балабол кто там пресуху позволил кто дал право мелкому злобному 4 жды отказику там кукарекать
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12.06.2020 16:48
+17
шутка дня
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12.06.2020 16:48
+15
Давайте, впевненіше, пане Аваков. Побільше зеленої сечі. 73% і не таке приймуть.
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12.06.2020 16:50
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12.06.2020 16:48 Відповісти
вот это поворот!
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12.06.2020 16:49 Відповісти
Это он намекнул следователям, что отвечать за незаконные действия они будут сами
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12.06.2020 16:58 Відповісти
Ну. вменяемый следователь и сам об этом должен догадываться. Внимание вопрос - как много людей обличенных властью - прокуроров, следователей, судей будут сейчас безоговорочно выполнять преступные указание безответственной, некомпетентной власти, дни которой сочтены? Кто уже только ее сейчас не критикует, не смеется над ней? Ее максимум через 4 года не будет, а исполнителям как?
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12.06.2020 18:31 Відповісти
К сожалению исполнителей у нас наказывать не принято - это ценные кадры, готовые исполнять любой зашквар....Если пресса про них не забудет, то может их "уволят" и через полгодика, он всплывет на теплой должности, чьим нибудь замом, в каком нибудь министерстве....
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12.06.2020 21:51 Відповісти
балабол кто там пресуху позволил кто дал право мелкому злобному 4 жды отказику там кукарекать
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12.06.2020 16:48 Відповісти
BONNY P. - AVAKOV І будьєт врємья сльадкоє і щєлковістоє...

Процишин оф. - https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ
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12.06.2020 16:59 Відповісти
шутка дня
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12.06.2020 16:48 Відповісти
и не краснеет!
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12.06.2020 16:49 Відповісти
Давайте, впевненіше, пане Аваков. Побільше зеленої сечі. 73% і не таке приймуть.
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12.06.2020 16:50 Відповісти
та шо вы гаварите !!!
а позорная презентация с кордебалетом .. это их силой и шантажом заставили..
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12.06.2020 16:50 Відповісти
Свою роль преЗЕдент исполнил, прийдя на пресс-конференцию....больше ничего и не надо от него...
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12.06.2020 16:51 Відповісти
"Кто расскажет небылицу?"м.ф.
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12.06.2020 16:51 Відповісти
У мене таке враження що Голобородько нам попався якийсь бракований. Зовсім не такий як в рекламі.
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12.06.2020 16:52 Відповісти
Блін, навіть коронавірус йому від дружини не передався (ну, версія, що вони скафандрах це роблять не приймається). Хоча, він сам говорив, фізиологічно відрізняється. Може нелюдина
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12.06.2020 17:36 Відповісти
Ой, а чому ;донька; Вовіка викапаний Богдан?
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12.06.2020 18:17 Відповісти
Терміново перевірити Богдана ..)))
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12.06.2020 18:23 Відповісти
Блин беда не то что презедент якобы не лох а беда что после таких выборов они считают что лохи население Украины!
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12.06.2020 16:52 Відповісти
По ходу слова Авакова можно трактовать так что он зелю президентом не считает .
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12.06.2020 16:53 Відповісти
Браво!
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12.06.2020 17:01 Відповісти
6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца.Источник: https://censor.net/n3201699
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12.06.2020 16:53 Відповісти
следствие ведут СЛЕДОВАТЕЛИ! Пети уже нет...
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12.06.2020 16:57 Відповісти
это ты мне про следователей? к зесцыкуну обратись
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12.06.2020 17:02 Відповісти
А Аваков ответил - Ты кто? Президент? Вот и не ляпай языком.
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12.06.2020 18:35 Відповісти
А пресконференція вам наснилася! І заява найвеличнішого про винуватість заарештованих (до рішення суду) примарилась! То ви всі наркомани, раз таке вам ввижається, а ми білі та пухнасті!
"Зозуля та півень"="бубочка та рюкзаков". Мабуть там дійсно все погано, раз вони намагаються підняти рейтинг один одному...
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12.06.2020 16:56 Відповісти
Угу... слідством керує портнов з мовчазної згоди гаранта.
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12.06.2020 16:59 Відповісти
Ходять чутки що генпрокурор у нас саме Портнов. Просто прямо його призначити не можуть, бо ще побоюються реакції народу. Але він регулярно викликає прокурорів на килим, дає їм вказівки.
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12.06.2020 17:01 Відповісти
Давно такі чутки ходять. І вони не безпідставні.
Наприклад, воно виклало слово в слово обвинувачення СБУ проти Стерненка.
Випадковість ? НІ! Його робота !
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12.06.2020 17:04 Відповісти
Неужели зесрань этот полный свой зашквар со всех сторон хотела перекрыть "болезнью" ленки
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12.06.2020 17:00 Відповісти
Анализ в студию. Нет, давайте три, и сегодня.
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12.06.2020 18:26 Відповісти
не удивлюсь , если на гос ТВ каналах случайно не сохранится запись той знаменитой пресс-конференции, бенефиса министра МВД и Президента Украины. )))
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12.06.2020 17:00 Відповісти
Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 4421
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12.06.2020 17:00 Відповісти
пришмаленная тетка
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12.06.2020 17:05 Відповісти
Бумеранг справа тонка...
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12.06.2020 17:09 Відповісти
"Просигналил мужик " ... - он за рулем значит был в машине справа от машины где сидела Она .. А Она значит на пассажирском сидении возле водителя . Ну и .... Вот так Елена Зеленская и заразилась короновипусом .
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12.06.2020 17:16 Відповісти
Это могут делать их помощники, потому что в КУМОВСКОЙ Украине управление властью происходит по старой московско ордынской системе ,а не как в ЕС.
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12.06.2020 17:05 Відповісти
БУГАГА!
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12.06.2020 17:07 Відповісти
А чего им вмешиваться? Белых ниток для шитья и так хватает.
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12.06.2020 17:09 Відповісти
А ЗЄнєлох сказав, що "Спочатку Рюкзаков має розібратися зі справою Щеремета, а тоді у відставку", а раз так, то без втручання у справу тут не обійтися.
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12.06.2020 17:10 Відповісти
"Нє вмєшіваються" чи "нє прічастни"? Брехло аваківське.
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12.06.2020 17:21 Відповісти
То може відпустять. Ну, скільки можна маринувати порядних людей ... Хоча, про що це я? Там нелюди правлять
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12.06.2020 17:32 Відповісти
Очередной ...здеж от авакяна.
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12.06.2020 17:36 Відповісти
Незаміний міністр ,який затіяв цей цирк,хоче вийти сухим ніби він тут ні причому.
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12.06.2020 18:22 Відповісти
Тю, А кого ж ми бачили на конференціі по розкриттю вбивства Шеремета, хіба це були не ви з зеленським ??? Ви ж навіть вже призначили винних у цій справі!!!
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12.06.2020 18:29 Відповісти
Тоді, якого біса збирав, разом з Зе, пресконференцію??, якщо ти не при ділах?? Воно думає,що всі дебіли навкруги, а Воно саме Вумне...Хочаб мовчав...
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12.06.2020 18:32 Відповісти
Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 9784Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 3854Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 2372Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 6423
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12.06.2020 18:40 Відповісти
Что ты чёрт брешешь, ведь тебе, зеленскому и т.д верить абсолютно и совершенно невозможно, потому, что вы все брехуны.
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12.06.2020 18:41 Відповісти
ну канєшно! Провести самміт по дєлу шєрємєта з бічєванійєм конкрєтних "убійц" - то не тиск, то гєнєральна дірєктіва, яку слідчі з усіх сил виконують, ****** *************
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12.06.2020 18:46 Відповісти
А чого ж виліз на брифінг разом з зеленським? Це не втручання, брехун?
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12.06.2020 18:46 Відповісти
смешно …
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12.06.2020 18:58 Відповісти
аваков нос та вуха підстригає???
скільки разів на тиждень???
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12.06.2020 19:42 Відповісти
Подкинул Шеремет проблем.
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12.06.2020 19:58 Відповісти
Хоча і грубовато,але по-народному _ набздиш тому, у кого носа немає.
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12.06.2020 21:03 Відповісти
Охренеть. Ну можно врать, я всё могу понять, но ТАК? Так нагло и откровенно? Так, что решительно ВСЕ понимают, что это враньё, но всё равно говорить такое?
А завтра оно скажет, что солнце встаёт на западе, и все должны верить?
Дна нет. В принципе.
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12.06.2020 21:03 Відповісти
Та что ты мне рассказываешь? Это я наверное пресс-конференцию собирал и без суда людей виновными называл? Конченные вы твари.
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12.06.2020 22:18 Відповісти
Да шо вы говорите?
Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 9841
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12.06.2020 22:22 Відповісти
Ой,ли? Не вмешиваются! Может, они ЭТО называют иначе?
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12.06.2020 23:15 Відповісти
 
 