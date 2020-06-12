Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не втручається у розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це він повідомив журналістам у Запоріжжі на спільному брифінгу з представниками уряду, Офісу Президента і керівниками правоохоронних органів з нагоди представлення нового голови Запорізької ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зустріч з президентом ніколи не впливає на жодну справу, в тому числі на справу Шеремета. Президент - публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції не написано, що президент України має керувати будь-яким слідством... Більше того - і міністр цим не займається", - заявив Аваков, зазначивши, що під розписку слідчого отримує відповідні матеріали для ознайомлення.
Також міністр повідомив, що частина справи Шеремета відкрита для ознайомлення стороні захисту.
"На сьогоднішній момент у справі Шеремета, в частині, у виділеному епізоді матеріали відкриті для захисту і передані до суду. Давайте припинимо будь-які політичні спекуляції, тому що це справа вкрай складна, дуже сенситивна, і давайте дамо можливість захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню - реалізувати свої аргументи і суд ухвалить рішення", - підкреслив керівник МВС.
"Ми не будемо виносити рішення в нашій країні в міру активності на суді в Стерненка, на суді у Шеремета або банди "Арташ". Ми будемо ухвалювати рішення з огляду на факти", - сказав Аваков.
Нагадуємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков має довести справу Шеремета до кінця.
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Процишин оф. - https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ
а позорная презентация с кордебалетом .. это их силой и шантажом заставили..
"Зозуля та півень"="бубочка та рюкзаков". Мабуть там дійсно все погано, раз вони намагаються підняти рейтинг один одному...
Наприклад, воно виклало слово в слово обвинувачення СБУ проти Стерненка.
Випадковість ? НІ! Його робота !
скільки разів на тиждень???
А завтра оно скажет, что солнце встаёт на западе, и все должны верить?
Дна нет. В принципе.