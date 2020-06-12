Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не вмешивается в расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил журналистам в Запорожье на совместном брифинге с представителями правительства, Офиса президента и руководителями правоохранительных органов по случаю представления нового председателя Запорожской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, в том числе на дело Шеремета. Президент - публичная личность, которая выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-либо следствием… Более того - и министр этим не занимается", - заявил Аваков, отметив, что под расписку следователя получает соответствующие материалы для ознакомления.

Также министр сообщил, что часть дела Шеремета открыта для ознакомления стороне защиты.

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"На сегодняшний момент по делу Шеремета, в части, в выделенном эпизоде материалы открыты для защиты и переданы в суд. Давайте прекратим любые политические спекуляции, потому что это дело крайне сложное, очень сенситивное, и давайте дадим возможность защите реализовать свои аргументы, а обвинению - реализовать свои аргументы и суд примет решение", - подчеркнул глава МВД.

"Мы не будем выносить решение в нашей стране по мере активности на суде у Стерненко, на суде у Шеремета или банды "Арташей". Мы будем выносить решение исходя из фактов", - сказал Аваков.

Напоминаем, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца.

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