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Новости Убийство Шеремета
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Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков

Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не вмешивается в расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил журналистам в Запорожье на совместном брифинге с представителями правительства, Офиса президента и руководителями правоохранительных органов по случаю представления нового председателя Запорожской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, в том числе на дело Шеремета. Президент - публичная личность, которая выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-либо следствием… Более того - и министр этим не занимается", - заявил Аваков, отметив, что под расписку следователя получает соответствующие материалы для ознакомления.

Также министр сообщил, что часть дела Шеремета открыта для ознакомления стороне защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об Авакове: "До сих пор нет лучшего министра"

"На сегодняшний момент по делу Шеремета, в части, в выделенном эпизоде материалы открыты для защиты и переданы в суд. Давайте прекратим любые политические спекуляции, потому что это дело крайне сложное, очень сенситивное, и давайте дадим возможность защите реализовать свои аргументы, а обвинению - реализовать свои аргументы и суд примет решение", - подчеркнул глава МВД.

"Мы не будем выносить решение в нашей стране по мере активности на суде у Стерненко, на суде у Шеремета или банды "Арташей". Мы будем выносить решение исходя из фактов", - сказал Аваков.

Напоминаем, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца.

Читайте также: Я не предлагал Авакову уйти в отставку. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, - Зеленский

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Зеленский Владимир (20336) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+22
балабол кто там пресуху позволил кто дал право мелкому злобному 4 жды отказику там кукарекать
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12.06.2020 16:48
+17
шутка дня
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12.06.2020 16:48
+15
Давайте, впевненіше, пане Аваков. Побільше зеленої сечі. 73% і не таке приймуть.
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12.06.2020 16:50
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12.06.2020 16:48 Ответить
вот это поворот!
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12.06.2020 16:49 Ответить
Это он намекнул следователям, что отвечать за незаконные действия они будут сами
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12.06.2020 16:58 Ответить
Ну. вменяемый следователь и сам об этом должен догадываться. Внимание вопрос - как много людей обличенных властью - прокуроров, следователей, судей будут сейчас безоговорочно выполнять преступные указание безответственной, некомпетентной власти, дни которой сочтены? Кто уже только ее сейчас не критикует, не смеется над ней? Ее максимум через 4 года не будет, а исполнителям как?
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12.06.2020 18:31 Ответить
К сожалению исполнителей у нас наказывать не принято - это ценные кадры, готовые исполнять любой зашквар....Если пресса про них не забудет, то может их "уволят" и через полгодика, он всплывет на теплой должности, чьим нибудь замом, в каком нибудь министерстве....
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12.06.2020 21:51 Ответить
балабол кто там пресуху позволил кто дал право мелкому злобному 4 жды отказику там кукарекать
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12.06.2020 16:48 Ответить
BONNY P. - AVAKOV І будьєт врємья сльадкоє і щєлковістоє...

Процишин оф. - https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ
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12.06.2020 16:59 Ответить
шутка дня
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12.06.2020 16:48 Ответить
и не краснеет!
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12.06.2020 16:49 Ответить
Давайте, впевненіше, пане Аваков. Побільше зеленої сечі. 73% і не таке приймуть.
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12.06.2020 16:50 Ответить
та шо вы гаварите !!!
а позорная презентация с кордебалетом .. это их силой и шантажом заставили..
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12.06.2020 16:50 Ответить
Свою роль преЗЕдент исполнил, прийдя на пресс-конференцию....больше ничего и не надо от него...
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12.06.2020 16:51 Ответить
"Кто расскажет небылицу?"м.ф.
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12.06.2020 16:51 Ответить
У мене таке враження що Голобородько нам попався якийсь бракований. Зовсім не такий як в рекламі.
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12.06.2020 16:52 Ответить
Блін, навіть коронавірус йому від дружини не передався (ну, версія, що вони скафандрах це роблять не приймається). Хоча, він сам говорив, фізиологічно відрізняється. Може нелюдина
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12.06.2020 17:36 Ответить
Ой, а чому ;донька; Вовіка викапаний Богдан?
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12.06.2020 18:17 Ответить
Терміново перевірити Богдана ..)))
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12.06.2020 18:23 Ответить
Блин беда не то что презедент якобы не лох а беда что после таких выборов они считают что лохи население Украины!
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12.06.2020 16:52 Ответить
По ходу слова Авакова можно трактовать так что он зелю президентом не считает .
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12.06.2020 16:53 Ответить
Браво!
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12.06.2020 17:01 Ответить
6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца.Источник: https://censor.net/n3201699
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12.06.2020 16:53 Ответить
следствие ведут СЛЕДОВАТЕЛИ! Пети уже нет...
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12.06.2020 16:57 Ответить
это ты мне про следователей? к зесцыкуну обратись
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12.06.2020 17:02 Ответить
А Аваков ответил - Ты кто? Президент? Вот и не ляпай языком.
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12.06.2020 18:35 Ответить
А пресконференція вам наснилася! І заява найвеличнішого про винуватість заарештованих (до рішення суду) примарилась! То ви всі наркомани, раз таке вам ввижається, а ми білі та пухнасті!
"Зозуля та півень"="бубочка та рюкзаков". Мабуть там дійсно все погано, раз вони намагаються підняти рейтинг один одному...
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12.06.2020 16:56 Ответить
Угу... слідством керує портнов з мовчазної згоди гаранта.
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12.06.2020 16:59 Ответить
Ходять чутки що генпрокурор у нас саме Портнов. Просто прямо його призначити не можуть, бо ще побоюються реакції народу. Але він регулярно викликає прокурорів на килим, дає їм вказівки.
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12.06.2020 17:01 Ответить
Давно такі чутки ходять. І вони не безпідставні.
Наприклад, воно виклало слово в слово обвинувачення СБУ проти Стерненка.
Випадковість ? НІ! Його робота !
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12.06.2020 17:04 Ответить
Неужели зесрань этот полный свой зашквар со всех сторон хотела перекрыть "болезнью" ленки
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12.06.2020 17:00 Ответить
Анализ в студию. Нет, давайте три, и сегодня.
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12.06.2020 18:26 Ответить
не удивлюсь , если на гос ТВ каналах случайно не сохранится запись той знаменитой пресс-конференции, бенефиса министра МВД и Президента Украины. )))
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12.06.2020 17:00 Ответить
Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 4421
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12.06.2020 17:00 Ответить
пришмаленная тетка
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12.06.2020 17:05 Ответить
Бумеранг справа тонка...
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12.06.2020 17:09 Ответить
"Просигналил мужик " ... - он за рулем значит был в машине справа от машины где сидела Она .. А Она значит на пассажирском сидении возле водителя . Ну и .... Вот так Елена Зеленская и заразилась короновипусом .
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12.06.2020 17:16 Ответить
Это могут делать их помощники, потому что в КУМОВСКОЙ Украине управление властью происходит по старой московско ордынской системе ,а не как в ЕС.
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12.06.2020 17:05 Ответить
БУГАГА!
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12.06.2020 17:07 Ответить
А чего им вмешиваться? Белых ниток для шитья и так хватает.
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12.06.2020 17:09 Ответить
А ЗЄнєлох сказав, що "Спочатку Рюкзаков має розібратися зі справою Щеремета, а тоді у відставку", а раз так, то без втручання у справу тут не обійтися.
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12.06.2020 17:10 Ответить
"Нє вмєшіваються" чи "нє прічастни"? Брехло аваківське.
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12.06.2020 17:21 Ответить
То може відпустять. Ну, скільки можна маринувати порядних людей ... Хоча, про що це я? Там нелюди правлять
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12.06.2020 17:32 Ответить
Очередной ...здеж от авакяна.
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12.06.2020 17:36 Ответить
Незаміний міністр ,який затіяв цей цирк,хоче вийти сухим ніби він тут ні причому.
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12.06.2020 18:22 Ответить
Тю, А кого ж ми бачили на конференціі по розкриттю вбивства Шеремета, хіба це були не ви з зеленським ??? Ви ж навіть вже призначили винних у цій справі!!!
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12.06.2020 18:29 Ответить
Тоді, якого біса збирав, разом з Зе, пресконференцію??, якщо ти не при ділах?? Воно думає,що всі дебіли навкруги, а Воно саме Вумне...Хочаб мовчав...
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12.06.2020 18:32 Ответить
Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 9784Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 3854Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 2372Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 6423
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12.06.2020 18:40 Ответить
Что ты чёрт брешешь, ведь тебе, зеленскому и т.д верить абсолютно и совершенно невозможно, потому, что вы все брехуны.
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12.06.2020 18:41 Ответить
ну канєшно! Провести самміт по дєлу шєрємєта з бічєванійєм конкрєтних "убійц" - то не тиск, то гєнєральна дірєктіва, яку слідчі з усіх сил виконують, ****** *************
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12.06.2020 18:46 Ответить
А чого ж виліз на брифінг разом з зеленським? Це не втручання, брехун?
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12.06.2020 18:46 Ответить
смешно …
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12.06.2020 18:58 Ответить
аваков нос та вуха підстригає???
скільки разів на тиждень???
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12.06.2020 19:42 Ответить
Подкинул Шеремет проблем.
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12.06.2020 19:58 Ответить
Хоча і грубовато,але по-народному _ набздиш тому, у кого носа немає.
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12.06.2020 21:03 Ответить
Охренеть. Ну можно врать, я всё могу понять, но ТАК? Так нагло и откровенно? Так, что решительно ВСЕ понимают, что это враньё, но всё равно говорить такое?
А завтра оно скажет, что солнце встаёт на западе, и все должны верить?
Дна нет. В принципе.
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12.06.2020 21:03 Ответить
Та что ты мне рассказываешь? Это я наверное пресс-конференцию собирал и без суда людей виновными называл? Конченные вы твари.
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12.06.2020 22:18 Ответить
Да шо вы говорите?
Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 9841
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12.06.2020 22:22 Ответить
Ой,ли? Не вмешиваются! Может, они ЭТО называют иначе?
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12.06.2020 23:15 Ответить
 
 