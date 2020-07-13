РУС
Новости Убийство Шеремета
1 688 53

Суд рассматривает апелляцию на продление ареста фигуранту "дела Шеремета" Антоненко

Суд рассматривает апелляцию на продление ареста фигуранту

Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в зале суда присутствуют прокуроры, сам Антоненко и его адвокаты. Подозреваемый сидит рядом со своими защитниками.

Председательствующий судья в начале заседания сообщил, что суд ранее направил запрос в Печерский райсуд с просьбой выяснить вопрос о количестве томов уголовного производства, и в пятницу в апелляционный суд из суда первой инстанции было отправлено еще один том.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

+9
позор Зеленскому !
показать весь комментарий
13.07.2020 11:55 Ответить
+5
+++ ... дело все рассыпалось в прах, а они все никак не уймутся.. то-же самое с Торнадо - ни за куй сидя уже больше 5 лет и у обвинения нет НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА их вины !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:58 Ответить
+5
зеленский ловко прокидал голосовавших за него,
увы, он человек из квартала95, не более ....
показать весь комментарий
13.07.2020 12:01 Ответить
Скажи честно, сеня, на что ты рассчитывал, когда голосовал за Зе.
Какую свою мечту ты вложил в Зе, а он её не выполнил?
Одни ждали от него мира, другие посадок, третьи русского языка...
А чего ждал ты?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:09 Ответить
Конца эпохи бедности.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:11 Ответить
Нет, мне интересно от него услышать.
Он голосовал за Зе, а теперь обзывает его последними словами.
Интересно, почему так резко у сени изменилась риторика?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:14 Ответить
ровно тогда, когда увидел как зеленский в качестве прокурора у авакова обвинил
с помощью секретных доказательств Кузьменко и Антоненко
показать весь комментарий
13.07.2020 12:23 Ответить
Ну, это понятно.
Но, всё же, чего ты от него ждал?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:24 Ответить
Ну, что?
Уже забыл или ещё не придумал?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:28 Ответить
я выбирал меньшее из двух зол, оказалось, что оба одинаковые,
по сути Украина это государство воров и мусоров, увы
показать весь комментарий
13.07.2020 12:32 Ответить
Одинаковые?
Ты здесь топишь за "одинакового" По, аж слюни летят!
Напиши, что По - чмо такое же, как и Зе.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:34 Ответить
вау, а вы батенька, похоже, из троллей зеленского,
почитайте форум, тут тысячи моих постов
про плохого порошенка, постов в поддержку клоуна, но увы,
спросите у друзей с форума, если найдёте таких
показать весь комментарий
13.07.2020 12:41 Ответить
Тогда, ты ни за Зе, ни за По...
Ты за ОПЗЖ?
"батенька"
показать весь комментарий
13.07.2020 12:46 Ответить
а может он просто манкурт...?\а ты его просто так обижаешь...)))\
показать весь комментарий
13.07.2020 12:53 Ответить
а по поводу мечты .... мне очень не хотелось, чтобы наёмные киллеры от власти
убивали Граждан , ну и вот, они гноят их в тюрьмах ....
показать весь комментарий
13.07.2020 12:29 Ответить
сеня, ты - штатный порохобот!
Больше никогда не пиши, что ты голосовал за Зе и разочаровался.
Ты - голосовал за По.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:31 Ответить
вы недавно тут, наверное немнжко заоблудились в буквах ...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:34 Ответить
Что бы тебя раскусить, много времени не нужно.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:35 Ответить
вы, батенька, дешёвая нулёвка, корабельный кедр,
не надо меня раскусывать, я просто лох, вам любой на форуме протвердит
показать весь комментарий
13.07.2020 12:42 Ответить
Сочувствую.
Тяжело быть лохом?
"батенька"
показать весь комментарий
13.07.2020 12:45 Ответить
я не первый год, привык, а как у клоуна работать, хорошо платят ?
лохов не поубавилось ?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:48 Ответить
или корабельная сосна
показать весь комментарий
13.07.2020 12:45 Ответить
Мне по барабану, кто ты - лох или сосна.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:47 Ответить
главное звонкая монета за писанину, я вас понял, досвидос ...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:51 Ответить
Справа розсипалась лише у фантазіях захисників, які з жовтня тільки те й роблять що подають апеляції на зміну запобіжного заходу.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:04 Ответить
*з грудня
показать весь комментарий
13.07.2020 12:08 Ответить
для особо тупых повторю - дела на них нет(все сгорело на днях в архиве мвд, видать заметают следы своей бестолковой фабрикации), доказательств тоже нет и не было, как и по Торнадо.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:15 Ответить
пи.си. даже обвинительное заключение по ним УТЕРЯНО !!! вы представляете!? пАтеряли...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:26 Ответить
Особо тупые тебе поверили.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:29 Ответить
да ну нах... как раз то особо тупые наоборот поверили ментам и Зеклоуну..
показать весь комментарий
13.07.2020 12:34 Ответить
См. выше.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:37 Ответить
вам клоун за комент платит или за ответы на ваши высеры ?
мне кажется вы просто много буков насыпаете , а так ничего вообще ...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:47 Ответить
"За ответы на ваши высеры". (с)
показать весь комментарий
13.07.2020 12:50 Ответить
Який Ваш зріст?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:17 Ответить
это троллоло зеленского закреплённоё за ним кремлядями
показать весь комментарий
13.07.2020 12:24 Ответить
угу)только уже половину документов по этому делу уже "мыши сьели" -пропали с концами ,кацапедало
показать весь комментарий
13.07.2020 12:13 Ответить
Да?
На ПРЯМОМ рассказали?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:15 Ответить
ну тебе по орт такого не расскажут)
показать весь комментарий
13.07.2020 12:16 Ответить
свежий тролль от зеленского, видимо вован передовые технологи начал применять,
но в дуроборежиме,
тролль туповат, сказал я порохобот, вот это поворот ....
показать весь комментарий
13.07.2020 12:44 Ответить
Чому тему Торнадо розкручують, проросійські і російські структури:
strana.ua,
kp.ua
wikipedia.ru
?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:06 Ответить
А что Страна пишет про Торнадо? Давно уже у них ничего такого не читал.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:10 Ответить
я не знаю почему , может для дестабилизации , но я за Торнадо и Фримана пасти порву любому - я их знаю лично, и знаю о чем я говорю..они бойцы и Патриоты Украины !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:11 Ответить
?
Суд розглядає апеляцію на продовження арешту фігуранту "справи Шеремета" Антоненку - Цензор.НЕТ 748
показать весь комментарий
13.07.2020 12:12 Ответить
Та просто слів не має, доказів по суті ніяких а під охороною скоро рік як тримають. з доказів тільки слова Геращенкащо: хтось там занервував в інтернеті коли СБУ проводило дії по іншій справі.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:14 Ответить
Нет, не он. Не похож. Двойник, причём неаккуратно сделан.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:28 Ответить
Дорого коштує, невинним людям, піар-шоу зеленського з аваковим та рябошапкою
показать весь комментарий
13.07.2020 12:36 Ответить
Его невиновность решит суд, а пока он под следствием.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:40 Ответить
A зачем его держат в СИЗО ?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:45 Ответить
Другие же сидят и им не делают поблажек.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:51 Ответить
Что значит "поблажек" ? Этот человек ещё подследственный, а не осуждённый. Содержание в СИЗО необходимо лишь если человек представляет опасность для общества. В остальных случаях достаточно домашнего ареста.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:01 Ответить
В мене таке відчуття що його тримають під вартою щоб він , не дай Боже, не загрожував Шеремету.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:27 Ответить
 
 