Суд рассматривает апелляцию на продление ареста фигуранту "дела Шеремета" Антоненко

Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в зале суда присутствуют прокуроры, сам Антоненко и его адвокаты. Подозреваемый сидит рядом со своими защитниками.

Председательствующий судья в начале заседания сообщил, что суд ранее направил запрос в Печерский райсуд с просьбой выяснить вопрос о количестве томов уголовного производства, и в пятницу в апелляционный суд из суда первой инстанции было отправлено еще один том.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает изменение меры пресечения фигуранту "дела Шеремета" Кузьменко

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.