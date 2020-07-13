Суд рассматривает апелляцию на продление ареста фигуранту "дела Шеремета" Антоненко
Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что в зале суда присутствуют прокуроры, сам Антоненко и его адвокаты. Подозреваемый сидит рядом со своими защитниками.
Председательствующий судья в начале заседания сообщил, что суд ранее направил запрос в Печерский райсуд с просьбой выяснить вопрос о количестве томов уголовного производства, и в пятницу в апелляционный суд из суда первой инстанции было отправлено еще один том.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
увы, он человек из квартала95, не более ....
Какую свою мечту ты вложил в Зе, а он её не выполнил?
Одни ждали от него мира, другие посадок, третьи русского языка...
А чего ждал ты?
Он голосовал за Зе, а теперь обзывает его последними словами.
Интересно, почему так резко у сени изменилась риторика?
с помощью секретных доказательств Кузьменко и Антоненко
Но, всё же, чего ты от него ждал?
Уже забыл или ещё не придумал?
по сути Украина это государство воров и мусоров, увы
Ты здесь топишь за "одинакового" По, аж слюни летят!
Напиши, что По - чмо такое же, как и Зе.
почитайте форум, тут тысячи моих постов
про плохого порошенка, постов в поддержку клоуна, но увы,
спросите у друзей с форума, если найдёте таких
Ты за ОПЗЖ?
"батенька"
убивали Граждан , ну и вот, они гноят их в тюрьмах ....
Больше никогда не пиши, что ты голосовал за Зе и разочаровался.
Ты - голосовал за По.
не надо меня раскусывать, я просто лох, вам любой на форуме протвердит
Тяжело быть лохом?
"батенька"
лохов не поубавилось ?
мне кажется вы просто много буков насыпаете , а так ничего вообще ...
На ПРЯМОМ рассказали?
но в дуроборежиме,
тролль туповат, сказал я порохобот, вот это поворот ....
strana.ua,
kp.ua
wikipedia.ru
?