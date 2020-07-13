Суд розглядає зміну запобіжного заходу фігурантці "справи Шеремета" Кузьменко

Печерський райсуд Києва сьогодні, 13 липня, розглядає питання про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Free Dr Kuzmenko.

"Прокурори подали клопотання щодо долучення двох томів до матеріалів справи щодо ризиків, які попередньо не надавалися для ознайомлення стороні захисту", - йдеться в повідомленні.

Суддя у справі - Олеся Батрин.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.