Суд розглядає зміну запобіжного заходу фігурантці "справи Шеремета" Кузьменко
Печерський райсуд Києва сьогодні, 13 липня, розглядає питання про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Free Dr Kuzmenko, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурори подали клопотання щодо долучення двох томів до матеріалів справи щодо ризиків, які попередньо не надавалися для ознайомлення стороні захисту", - йдеться в повідомленні.
Суддя у справі - Олеся Батрин.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
