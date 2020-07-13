УКР
Суд розглядає зміну запобіжного заходу фігурантці "справи Шеремета" Кузьменко

Суд розглядає зміну запобіжного заходу фігурантці

Печерський райсуд Києва сьогодні, 13 липня, розглядає питання про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Free Dr Kuzmenko, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори подали клопотання щодо долучення двох томів до матеріалів справи щодо ризиків, які попередньо не надавалися для ознайомлення стороні захисту", - йдеться в повідомленні.

Суддя у справі - Олеся Батрин.

У Кузьменко та Антоненка, які перебувають у СІЗО понад 200 днів, виникли проблеми зі здоров'ям

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

суд (11813) Кузьменко Юлія (165)
Топ коментарі
+17
Кузьменко и Антонеко в тюрьме по личному указанию кидалы и гниды - зеленского
показати весь коментар
13.07.2020 11:26 Відповісти
+17
зеленский поступил как подонок, выступив с обвинительной речью и посадив людей в тюрьму,
"президент", "гарант Конституции на**ал на присягу и подтёрся Конституцией
показати весь коментар
13.07.2020 11:29 Відповісти
+13
Они в тюрьме лишь потому, что этим тварям западло признать, что они облажались....да и разве они одни такие ? А Торнадо ?! Столько лет за решеткой! если они виновны - где суд ?! Нет суда ! Людей гноят в тюрьме просто так... Как в средневековье... А Стерненко ?! на него дело лишь потому, что рашТВ нужна картинка очернения патриотов... и зеля выполняет этот заказ... так он патриот ? отвечать не надо...
показати весь коментар
13.07.2020 11:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кузьменко освободить! Наказ Народа Украины!
показати весь коментар
13.07.2020 11:12 Відповісти
А шо, ссыкотно что на Петю выйдут? С днём трудящихся тебя порохобот, жму руку...блть щас стошнит.
показати весь коментар
13.07.2020 12:10 Відповісти
13.07.2020 11:29 Відповісти
они не облажались, а сделали то, что хотели
показати весь коментар
13.07.2020 11:33 Відповісти
https://censor.net/user/82546 Одно другого не исключает Они ж надеялись что им поверят. Но им не поверили. Они надеялись, что эта история поднимет их авторитет ..А она опустила... Вот в этом они облажались..Хотя сделали что хотели...Но хотели ради другого эффекта, чем тот что вышел ...
показати весь коментар
13.07.2020 11:43 Відповісти
наверное зеленскому из кремля посоветовали заднюю включить,
типа это аваков, по сути русские всегда действуют спонтанно двигаясь
к своей грязной цели, не считаясь с потерями в надежде на удачу
показати весь коментар
13.07.2020 11:52 Відповісти
Мета одна асимилювати українців до стану "русскоязичной " бидломаси , яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян !!))
показати весь коментар
13.07.2020 11:56 Відповісти
Надо создавать ЛНР?
показати весь коментар
13.07.2020 12:04 Відповісти
Це через те що намогаються переодягнути українців з вишиванок в росєйські косоворотки !!! Українці не росєяне і немают віри в доброго царя !!!))
показати весь коментар
13.07.2020 11:54 Відповісти
рано или поздно люди должны выйти а на их место должны сесть те кто их мурыжил и по полной,власть не дает право на измывательство одних над другими!!!
показати весь коментар
13.07.2020 11:54 Відповісти
глубина погружения в говно правящей мрази по делу шеремета не подается измерению.
этим гнидам понятие презумпция невиновности неизвестно. помните что говорил главный мусор собаков о мусорах - мусора не люди. это касается и прокурорской мрази. дебилы как всегда опять облажались, но признать это сцут.
показати весь коментар
13.07.2020 11:57 Відповісти
Пісня / фотокліп "БІЛИМИ НИТКАМИ" - на підтримку несправедливо утримуваних за гратами бранців "справи Шеремета". Юлія, Яна, Андрію, - ТРИМАЙТЕСЬ, ПАТРІОТИЧНА УКРАЇНА з Вами ! https://www.youtube.com/watch?v=G936C9g3dF4&fbclid=IwAR0oSDBZFVe7Gj8HSgNlHthHSwpGXyG4D8PYMBW16kbM0mAzUHoA7CiR_DY https://www.youtube.com/watch?v=G936C9g3dF4
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
За год никаких прямых доказательств. Делу, слепленному из зелёного грана и палок - хана...
Вот сабакав и торопиться скинуть его с себя на суд ))) посмотрим , найдутся ли там лохи повесить на свою карму безперспективняк))) потом же кровью харкать придётся за это и взлетать в своих мерсах и поршах вовсе не понарошку )))
показати весь коментар
13.07.2020 12:47 Відповісти
А в нас хіба є суд,як би був суд, люди не сиділи би за гратами без доказу вини. А злочинців навпаки відпускають. Дива.
показати весь коментар
13.07.2020 12:54 Відповісти
 
 