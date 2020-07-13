Суд рассматривает изменение меры пресечения фигуранту "дела Шеремета" Кузьменко

Печерский райсуд Киева сегодня, 13 июля, рассматривает вопрос об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом сообщается на Facebook-странице Free Dr Kuzmenko, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела по рискам, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты", - говорится в сообщении.

Судья по делу - Олеся Батрин.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.