Суд рассматривает изменение меры пресечения фигуранту "дела Шеремета" Кузьменко

Суд рассматривает изменение меры пресечения фигуранту

Печерский райсуд Киева сегодня, 13 июля, рассматривает вопрос об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом сообщается на Facebook-странице Free Dr Kuzmenko, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела по рискам, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты", - говорится в сообщении.

Судья по делу - Олеся Батрин.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

+17
Кузьменко и Антонеко в тюрьме по личному указанию кидалы и гниды - зеленского
13.07.2020 11:26 Ответить
+17
зеленский поступил как подонок, выступив с обвинительной речью и посадив людей в тюрьму,
"президент", "гарант Конституции на**ал на присягу и подтёрся Конституцией
13.07.2020 11:29 Ответить
+13
Они в тюрьме лишь потому, что этим тварям западло признать, что они облажались....да и разве они одни такие ? А Торнадо ?! Столько лет за решеткой! если они виновны - где суд ?! Нет суда ! Людей гноят в тюрьме просто так... Как в средневековье... А Стерненко ?! на него дело лишь потому, что рашТВ нужна картинка очернения патриотов... и зеля выполняет этот заказ... так он патриот ? отвечать не надо...
13.07.2020 11:32 Ответить
Кузьменко освободить! Наказ Народа Украины!
13.07.2020 11:12 Ответить
Кузьменко и Антонеко в тюрьме по личному указанию кидалы и гниды - зеленского
13.07.2020 11:26 Ответить
А шо, ссыкотно что на Петю выйдут? С днём трудящихся тебя порохобот, жму руку...блть щас стошнит.
13.07.2020 12:10 Ответить
зеленский поступил как подонок, выступив с обвинительной речью и посадив людей в тюрьму,
"президент", "гарант Конституции на**ал на присягу и подтёрся Конституцией
13.07.2020 11:29 Ответить
Они в тюрьме лишь потому, что этим тварям западло признать, что они облажались....да и разве они одни такие ? А Торнадо ?! Столько лет за решеткой! если они виновны - где суд ?! Нет суда ! Людей гноят в тюрьме просто так... Как в средневековье... А Стерненко ?! на него дело лишь потому, что рашТВ нужна картинка очернения патриотов... и зеля выполняет этот заказ... так он патриот ? отвечать не надо...
13.07.2020 11:32 Ответить
они не облажались, а сделали то, что хотели
13.07.2020 11:33 Ответить
https://censor.net/user/82546 Одно другого не исключает Они ж надеялись что им поверят. Но им не поверили. Они надеялись, что эта история поднимет их авторитет ..А она опустила... Вот в этом они облажались..Хотя сделали что хотели...Но хотели ради другого эффекта, чем тот что вышел ...
13.07.2020 11:43 Ответить
наверное зеленскому из кремля посоветовали заднюю включить,
типа это аваков, по сути русские всегда действуют спонтанно двигаясь
к своей грязной цели, не считаясь с потерями в надежде на удачу
13.07.2020 11:52 Ответить
Мета одна асимилювати українців до стану "русскоязичной " бидломаси , яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян !!))
13.07.2020 11:56 Ответить
Надо создавать ЛНР?
показать весь комментарий
Це через те що намогаються переодягнути українців з вишиванок в росєйські косоворотки !!! Українці не росєяне і немают віри в доброго царя !!!))
показать весь комментарий
рано или поздно люди должны выйти а на их место должны сесть те кто их мурыжил и по полной,власть не дает право на измывательство одних над другими!!!
показать весь комментарий
глубина погружения в говно правящей мрази по делу шеремета не подается измерению.
этим гнидам понятие презумпция невиновности неизвестно. помните что говорил главный мусор собаков о мусорах - мусора не люди. это касается и прокурорской мрази. дебилы как всегда опять облажались, но признать это сцут.
13.07.2020 11:57 Ответить
Пісня / фотокліп "БІЛИМИ НИТКАМИ" - на підтримку несправедливо утримуваних за гратами бранців "справи Шеремета". Юлія, Яна, Андрію, - ТРИМАЙТЕСЬ, ПАТРІОТИЧНА УКРАЇНА з Вами ! https://www.youtube.com/watch?v=G936C9g3dF4&fbclid=IwAR0oSDBZFVe7Gj8HSgNlHthHSwpGXyG4D8PYMBW16kbM0mAzUHoA7CiR_DY https://www.youtube.com/watch?v=G936C9g3dF4
13.07.2020 12:01 Ответить
За год никаких прямых доказательств. Делу, слепленному из зелёного грана и палок - хана...
Вот сабакав и торопиться скинуть его с себя на суд ))) посмотрим , найдутся ли там лохи повесить на свою карму безперспективняк))) потом же кровью харкать придётся за это и взлетать в своих мерсах и поршах вовсе не понарошку )))
13.07.2020 12:47 Ответить
А в нас хіба є суд,як би був суд, люди не сиділи би за гратами без доказу вини. А злочинців навпаки відпускають. Дива.
13.07.2020 12:54 Ответить
 
 