Оккупанты возобновили пропуск через КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТ на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей.

Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию - 229, на контролируемую территорию - 481", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданским лицам риски путешествий через линию разграничения, предупреждают о возможности не пропуска со стороны оккупантов. Также отмечают, что в случае отказа в пересечении, оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелов боевиков, поэтому следует немедленно возвращаться в сторону контролируемой территории Украины.

Движение через КПВВ "Марьинка" продолжает оставаться заблокированным боевиками.

В ведомстве также напомнили, что все граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Дій вдома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, которые следуют через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.