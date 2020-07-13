Окупанти відновили пропуск через КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба
Сьогодні, 13 липня, окупаційна адміністрація Росії відновила пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Станом на 12:00 на даному напрямку через КПВВ "Новотроїцьке" в бік тимчасово окупованої території України прикордонники оформили близько 100 осіб та 7 транспортних засобів. З боку ТОТУ на в'їзд до контрольованої території прибуло 38 осіб та 8 автомобілів.
На цю ж годину через КПВВ "Станиця Луганська" лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 710 осіб. До тимчасово окупованої території – 229, до контрольованої території – 481", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що прикордонники разом з правозахисними організаціями роз'яснюють цивільним особам ризики подорожування через лінію розмежування, попереджають про можливість не пропуску з боку окупантів. Також наголошують – у разі відмови в перетині, залишатися в сірій зоні небезпечно через можливі обстріли бойовиків, тому варто негайно повертатися в бік контрольованої території України.
Рух через КПВВ "Мар’їнка" продовжує залишатися заблокованим бойовиками.
У відомстві також нагадали, що всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток "Дій вдома" або, за їхньої згоди, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади. Від обов’язкової самоізоляції (обсервації) звільняються особи, які слідують через лінію розмежування для складання зовнішнього незалежного оцінювання за наявності підтверджуючих документів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль