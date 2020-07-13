Окупанти відновили пропуск через КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Сьогодні, 13 липня, окупаційна адміністрація Росії відновила пропуск через свій блокпост на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Станом на 12:00 на даному напрямку через КПВВ "Новотроїцьке" в бік тимчасово окупованої території України прикордонники оформили близько 100 осіб та 7 транспортних засобів. З боку ТОТУ на в'їзд до контрольованої території прибуло 38 осіб та 8 автомобілів.

На цю ж годину через КПВВ "Станиця Луганська" лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 710 осіб. До тимчасово окупованої території – 229, до контрольованої території – 481", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що прикордонники разом з правозахисними організаціями роз'яснюють цивільним особам ризики подорожування через лінію розмежування, попереджають про можливість не пропуску з боку окупантів. Також наголошують – у разі відмови в перетині, залишатися в сірій зоні небезпечно через можливі обстріли бойовиків, тому варто негайно повертатися в бік контрольованої території України.

Рух через КПВВ "Мар’їнка" продовжує залишатися заблокованим бойовиками.

У відомстві також нагадали, що всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток "Дій вдома" або, за їхньої згоди, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади. Від обов’язкової самоізоляції (обсервації) звільняються особи, які слідують через лінію розмежування для складання зовнішнього незалежного оцінювання за наявності підтверджуючих документів.