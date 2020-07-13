Пришло время пересмотреть "кредитные каникулы", введенные на время карантина, - Рожкова

"Кредитные каникулы" должны быть пересмотрены в связи с затягиванием карантина и накапливанием дисбаланса в банковской системе, отметила и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Поначалу весной мы поддерживали "кредитные каникулы", однако страна перешла уже к адаптивному карантину, многие ограничения сняты – пришло время пересмотреть подход и для банков", – рассказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, не все должники, которые воспользовались "кредитными каникулами" одинаково пострадали от коронакризиса, не у всех ухудшилась платежеспособность.

И.о главы Нацбанка добавила: в то же время банки продолжают платить по депозитам и, таким образом, из банков вымываются ликвидные деньги из-за административного регулирования.