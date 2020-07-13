РУС
Пришло время пересмотреть "кредитные каникулы", введенные на время карантина, - Рожкова

"Кредитные каникулы" должны быть пересмотрены в связи с затягиванием карантина и накапливанием дисбаланса в банковской системе, отметила и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Поначалу весной мы поддерживали "кредитные каникулы", однако страна перешла уже к адаптивному карантину, многие ограничения сняты – пришло время пересмотреть подход и для банков", – рассказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, не все должники, которые воспользовались "кредитными каникулами" одинаково пострадали от коронакризиса, не у всех ухудшилась платежеспособность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада освободила бизнес от штрафов по кредитам на время карантина

И.о главы Нацбанка добавила: в то же время банки продолжают платить по депозитам и, таким образом, из банков вымываются ликвидные деньги из-за административного регулирования.

банки (1942) карантин (16729) кредит (2380) НБУ (4843) Рожкова Екатерина (89) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+15
последствия ручного управления тупарей...
13.07.2020 13:31 Ответить
+14
13.07.2020 13:32 Ответить
+9
Речь о том,шо в головету Зеленского,как и у его избирателей-банки,это касса. В которую напечатали бумажных денег. И плохие дядьки,эту,обещанную Зе кассу,почему то не хотят открывать! А то,шо там гроши десятков миллионов вкладчиков у зебилов понятия нет. Пожиратели Кварталов,сэр!
13.07.2020 13:44 Ответить
последствия ручного управления тупарей...
13.07.2020 13:31 Ответить
13.07.2020 13:32 Ответить
Там еще указание-кому одеть. Пацакам-выборцам THE.
13.07.2020 13:39 Ответить
Коротко: дєнєх нєту.
13.07.2020 13:35 Ответить
Как денех нету? А из каких шишей платить Ахметову и КО миллиарды долларов в год за *зеленые тарифы*? При етом *зеленые тарифы* зафиксированы в Евро так что печатаньем деревянной гривни здесь не выкрутишься. Да и договор подписан таким образом что даже если не покупать електроенергию по етим тарифам, Украина обязана выплатить Ахметову и КО все до евроцента за произведенную електроенергию. Тоесть даже если все заводы станут и все рабы умрут все равно Ахметов придет к вам с платежками.
13.07.2020 13:45 Ответить
Главноє нє Барига (тм), еге ж?
13.07.2020 14:15 Ответить
Так именно же твой Барыга с Ахметовым и подложил такую мину под Украину да еще задним числом оформили наращиваение *зеленых мощностей* после 2020 года.
13.07.2020 14:42 Ответить
Проснись, тебе "барыга" в штаны наклал.
13.07.2020 16:44 Ответить
А ще брата вбив. І у виборців Зе мозок з'їв (чи що у них там між вухами знаходиться)
14.07.2020 08:56 Ответить
Зеленые тарифы-БЭД! Но при чем они к "каникулам"?
13.07.2020 14:42 Ответить
кацапы уже плачут
13.07.2020 13:35 Ответить
· Я устрэтила тетку Секлэту, так вона просыла пэрэдать вам, Проня Прокоповно, шо вы - падлюка.(с)
13.07.2020 13:37 Ответить
Оце вьісєр, давно такої конструкції наживо не бачив)))
13.07.2020 13:41 Ответить
- Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой (с)
13.07.2020 15:56 Ответить
13.07.2020 13:44 Ответить
хм.. а что какие-то каникулы были !?...
13.07.2020 14:00 Ответить
😃 не долго музыка играла...не долго клоун танцевал...

Осел всего 10 дней назад закон о кредитных каникулах подписал...его наверное еще и опубликовать не успели...
13.07.2020 14:21 Ответить
З тих , хто припечатав своє копито вище , ніхто навіть не знає , що існують підручники з банківської справи....Тьху ,невігластво.....
13.07.2020 15:50 Ответить
огоу, вігласе, влаштуй нам тут лікбез, якщо ти в курсі справ..
13.07.2020 23:27 Ответить
а не прийшов ще час відповідати за свої дії? За знищення економіки? За те, що півкраїни за час карантину жебраками зробили?
13.07.2020 23:26 Ответить
Я теж думаю, що з кредитними канікулами тре закінчувати. Потрібно взагалі не платити. Денєг нєт. І не буде. Но Ви ростовщикі - кідали, держіться там))
20.11.2020 00:04 Ответить
Опа, а че карантин закончился?
20.11.2020 00:06 Ответить
 
 