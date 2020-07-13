Настав час переглянути "кредитні канікули", запроваджені на час карантину, - Рожкова

"Кредитні канікули" повинні бути переглянуті у зв'язку з затягуванням карантину і накопиченням дисбалансу в банківській системі, зазначила в.о. голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Спочатку навесні ми підтримували "кредитні канікули", проте країна перейшла вже до адаптивного карантину, багато обмежень знято – настав час переглянути підхід і для банків", - розповіла вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, не всі боржники, які скористалися "кредитними канікулами" однаково постраждали від коронакризи, не у всіх погіршилася платоспроможність.

В.о голови Нацбанку додала: водночас банки продовжують платити за депозитами і, таким чином, з банків вимиваються ліквідні гроші через адміністративне регулювання.

