Настав час переглянути "кредитні канікули", запроваджені на час карантину, - Рожкова

Настав час переглянути

"Кредитні канікули" повинні бути переглянуті у зв'язку з затягуванням карантину і накопиченням дисбалансу в банківській системі, зазначила в.о. голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Спочатку навесні ми підтримували "кредитні канікули", проте країна перейшла вже до адаптивного карантину, багато обмежень знято – настав час переглянути підхід і для банків", - розповіла вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, не всі боржники, які скористалися "кредитними канікулами" однаково постраждали від коронакризи, не у всіх погіршилася платоспроможність.

В.о голови Нацбанку додала: водночас банки продовжують платити за депозитами і, таким чином, з банків вимиваються ліквідні гроші через адміністративне регулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Максимальна ставка за кредитом, яка нам траплялась - 1702% річних: в НБУ закликали громадян бути обережними з позиками

+15
последствия ручного управления тупарей...
13.07.2020 13:31 Відповісти
+14
Пришло время пересмотреть "кредитные каникулы", введенные на время карантина, - Рожкова - Цензор.НЕТ 1500
13.07.2020 13:32 Відповісти
+9
Речь о том,шо в головету Зеленского,как и у его избирателей-банки,это касса. В которую напечатали бумажных денег. И плохие дядьки,эту,обещанную Зе кассу,почему то не хотят открывать! А то,шо там гроши десятков миллионов вкладчиков у зебилов понятия нет. Пожиратели Кварталов,сэр!
13.07.2020 13:44 Відповісти
последствия ручного управления тупарей...
13.07.2020 13:31 Відповісти
Пришло время пересмотреть "кредитные каникулы", введенные на время карантина, - Рожкова - Цензор.НЕТ 1500
13.07.2020 13:32 Відповісти
Там еще указание-кому одеть. Пацакам-выборцам THE.
13.07.2020 13:39 Відповісти
Коротко: дєнєх нєту.
13.07.2020 13:35 Відповісти
Как денех нету? А из каких шишей платить Ахметову и КО миллиарды долларов в год за *зеленые тарифы*? При етом *зеленые тарифы* зафиксированы в Евро так что печатаньем деревянной гривни здесь не выкрутишься. Да и договор подписан таким образом что даже если не покупать електроенергию по етим тарифам, Украина обязана выплатить Ахметову и КО все до евроцента за произведенную електроенергию. Тоесть даже если все заводы станут и все рабы умрут все равно Ахметов придет к вам с платежками.
13.07.2020 13:45 Відповісти
Главноє нє Барига (тм), еге ж?
13.07.2020 14:15 Відповісти
Так именно же твой Барыга с Ахметовым и подложил такую мину под Украину да еще задним числом оформили наращиваение *зеленых мощностей* после 2020 года.
13.07.2020 14:42 Відповісти
Проснись, тебе "барыга" в штаны наклал.
13.07.2020 16:44 Відповісти
А ще брата вбив. І у виборців Зе мозок з'їв (чи що у них там між вухами знаходиться)
14.07.2020 08:56 Відповісти
Зеленые тарифы-БЭД! Но при чем они к "каникулам"?
13.07.2020 14:42 Відповісти
кацапы уже плачут
13.07.2020 13:35 Відповісти
· Я устрэтила тетку Секлэту, так вона просыла пэрэдать вам, Проня Прокоповно, шо вы - падлюка.(с)
13.07.2020 13:37 Відповісти
Оце вьісєр, давно такої конструкції наживо не бачив)))
13.07.2020 13:41 Відповісти
- Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой (с)
13.07.2020 15:56 Відповісти
Речь о том,шо в головету Зеленского,как и у его избирателей-банки,это касса. В которую напечатали бумажных денег. И плохие дядьки,эту,обещанную Зе кассу,почему то не хотят открывать! А то,шо там гроши десятков миллионов вкладчиков у зебилов понятия нет. Пожиратели Кварталов,сэр!
13.07.2020 13:44 Відповісти
хм.. а что какие-то каникулы были !?...
13.07.2020 14:00 Відповісти
😃 не долго музыка играла...не долго клоун танцевал...

Осел всего 10 дней назад закон о кредитных каникулах подписал...его наверное еще и опубликовать не успели...
13.07.2020 14:21 Відповісти
З тих , хто припечатав своє копито вище , ніхто навіть не знає , що існують підручники з банківської справи....Тьху ,невігластво.....
13.07.2020 15:50 Відповісти
огоу, вігласе, влаштуй нам тут лікбез, якщо ти в курсі справ..
13.07.2020 23:27 Відповісти
а не прийшов ще час відповідати за свої дії? За знищення економіки? За те, що півкраїни за час карантину жебраками зробили?
13.07.2020 23:26 Відповісти
Я теж думаю, що з кредитними канікулами тре закінчувати. Потрібно взагалі не платити. Денєг нєт. І не буде. Но Ви ростовщикі - кідали, держіться там))
20.11.2020 00:04 Відповісти
Опа, а че карантин закончился?
20.11.2020 00:06 Відповісти
 
 