Группа экспертов рекомендовала Минздраву включить пневмококковую вакцину в Календарь прививок, - ЦОЗ

Группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву Украины включить конъюгированную пневмококковую вакцину в Календарь прививок.

об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендует вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной детей в возрасте до 1 года, а также детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на момент начала вакцинации. Сейчас НТГЭИ нарабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения Минздравом Украины.

По данным World Health Organization (WHO), в мире в 2015 году зарегистрировано 294 тыс. летальных случаев детей в возрасте до 5 лет, обусловленных пневмококковой инфекцией. До начала применения пневмококковых вакцин заболеваемость пневмококковой инфекции составила 44,4 случая на 100 тыс. детей до 5 лет в странах Европы и 167 случаев на 100 тыс. детей до 5 лет в США. Корректные данные о заболеваемости в странах со средним и низким уровнем доходов отсутствуют в связи с нехваткой возможностей проведения лабораторной диагностики.

Уровень вакцинации среди детей в июне увеличился, - Степанов

Напомним, пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазивный заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются у 24,7% лиц, болевших пневмококковым менингитом в детстве.

вакцина (3815) Минздрав (4912) прививка (191) ЦОЗ (269)
Топ комментарии
+4
Ещё 1000 вакцин включите в календарь. Пусть дети растут больными дебилами.
13.07.2020 13:42 Ответить
+1
А от поноса вакцину еще не придумали?
13.07.2020 14:41 Ответить
+1
я уею... мрут дети десятками тысяч от пневмокока в Сомали, Нигерии, Камбоджи, Судане (потому как тупо воды питьевой дажемнет и купаются в коровьей моче), а колоть будут в Украине... такого финта ушами я еще не видел.
13.07.2020 15:08 Ответить
Ещё 1000 вакцин включите в календарь. Пусть дети растут больными дебилами.
13.07.2020 13:42 Ответить
Ага. Мало им, что сейчас украинские дети как кролики подопытные, десятки вакцин им всучивают, так еще одну придумали. А что им жаль наших детей? Никто за последствия вакцинации не отвечает, никто компенсацию за вред не выплатит, как в цивилизованных странах выплачивают миллионы. Наоборот Билл Гейтс одержим уничтожением 95% населения земли.
13.07.2020 15:13 Ответить
И твой светлый ум, Ларочка, в первую очередь!
13.07.2020 15:25 Ответить
А от поноса вакцину еще не придумали?
13.07.2020 14:41 Ответить
я уею... мрут дети десятками тысяч от пневмокока в Сомали, Нигерии, Камбоджи, Судане (потому как тупо воды питьевой дажемнет и купаются в коровьей моче), а колоть будут в Украине... такого финта ушами я еще не видел.
13.07.2020 15:08 Ответить
Финансовые аппетиты вакциновпаривателей ростут. И нет возможности остановить прививочный поезд до тех пор, пока в дело будут замешаны огромные деньги и интересы фармакологических компаний.
13.07.2020 15:18 Ответить
И Ньютона!
И Ньютона аппетиты растут с каждым часом!
Он пытается впарить украинцам свои законы перемещения физических объектов!
13.07.2020 15:26 Ответить
Нечем крыть, поэтому опять ослоумием занялись?
13.07.2020 16:13 Ответить
Крыть будет твоя собачка твою кошечку. А я про то, что законы физики даже самым яростным барцам с прививками отменить не удастся....
13.07.2020 16:20 Ответить
Первое предложение подтверждает отсутствие у Вас реального высшего образования и, как следствие, элементарноой культуры. А какое отношение законы физики и Ньтон имеют к принудительному вакциновпариванию?
13.07.2020 17:04 Ответить
Ты уверен, что только высшее образование позволит тебе понять процесс покрытия собачкой кошечки? А Ньютон, друг мой, при том, что твоё воинствующее невежество в процессе прохождения аэрозоля через маску абсолютно аналогично твоему воинствующему невежеству в вопросах борьбы с оспой.
13.07.2020 17:45 Ответить
Этим постом ты подтвердил давно известную истину - чем более человек невежественен, тем больше у него самоуверенного, но дремучего, апломба.
17.07.2020 16:38 Ответить
Напомни-ка нам, дружочек, ты по образованию - кто? Физик или вирусолог? Чтобы тут надувшись впаривать бред как по физике, так и вирусологии?
17.07.2020 17:57 Ответить
Для таких дремучих зомби, как ты, это не имеет значения. И надуваешься именно ты собственным сероводородом - отсюда, видимо, и спутанность твоего сознания.
20.07.2020 16:37 Ответить
И отчего эти барцы-разаблачители так сдуваются про вопросе об ихнем образовании в разрезе их профессионализма в сфере, где они вопят?
Удивительная закономерность!
А может чем меньше товарищ разбирается в вопросе - тем громче и категоричней он кричит?
20.07.2020 17:02 Ответить
 
 