Группа экспертов рекомендовала Минздраву включить пневмококковую вакцину в Календарь прививок, - ЦОЗ

Группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву Украины включить конъюгированную пневмококковую вакцину в Календарь прививок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендует вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной детей в возрасте до 1 года, а также детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось 5 лет на момент начала вакцинации. Сейчас НТГЭИ нарабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения Минздравом Украины.

По данным World Health Organization (WHO), в мире в 2015 году зарегистрировано 294 тыс. летальных случаев детей в возрасте до 5 лет, обусловленных пневмококковой инфекцией. До начала применения пневмококковых вакцин заболеваемость пневмококковой инфекции составила 44,4 случая на 100 тыс. детей до 5 лет в странах Европы и 167 случаев на 100 тыс. детей до 5 лет в США. Корректные данные о заболеваемости в странах со средним и низким уровнем доходов отсутствуют в связи с нехваткой возможностей проведения лабораторной диагностики.

Напомним, пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазивный заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются у 24,7% лиц, болевших пневмококковым менингитом в детстве.

