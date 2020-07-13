Херсонская ОГА просит усилить регион военными: Работаем над увеличением количества военнослужащих ВСУ на территории области
В Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе. Из коммунальной собственности региона передают имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.
Об этом глава области Юрий Гусев заявил в интервью Lb.ua. передает Цензор.НЕТ.
"Всего с первых дней своей работы в должности председателя ОГА я уделяю особое внимание усилению сил и средств ВСУ на территории Херсонской области. Например, много лет не решался вопрос размещения в одном из бывших санаториев города Скадовска подразделений Военно-морских сил ВСУ. Мы также работаем над тем, чтобы увеличилось физическое количество военнослужащих ВСУ на территории нашей области. ... Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил". - рассказал глава ОГА.
Он также обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге Украины: "Я обратился к аппарату Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплексу мероприятий на юге Украины для усиления возможностей Вооруженных сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание севера Крыма из-за отсутствия днепровской воды".
По его словам, осенью запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны.
"Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор. Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта", - отметил Гусев.
Йому потрібен Таврійськ - там водозаборна станція для Північно-Кримського каналу.
і воду можна качати у канали
право ношения фермерами оружия, вплоть до Джавелина,
и проблема захвата Канала рассосется сама собой
Готуючись до вирішальних боїв з ворогом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кутузов не послабляв уваги до зміцнення оборони України. Генералу Тормасову він наказав «бути у Волині і Поділлі для охорони цього краю». Навіть тоді, коли той одержав наказ перейти до рішучих дій проти військ Наполеона на Волині, для прикриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Поділля з півночі в районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Ізяслава - Старокостянтинова було залишено 6 батальйонів піхоти та 12 ескадронів кавалерії. В свою чергу, з Поділля в 3-ю армію, крім козацького полку, численних рекрутів, влилося 505 чоловік «лісових козаків».
Всього українці сформували 15 кінних полків, які поповнювали і забезпечували своїм коштом два роки. Але після перемоги над французами уряд російської імперії не виконав своїх обіцянок і повернув козаків у підневільний стан, на відміну від сусідніх донських козаків, які мали певні свободи.
А отаману Платову навіть було дозволено збудувати нову столицю війська Донського - станицю Новочеркаську.
Вони навряд чи просто знищать дамбу й підуть. Якщо вони контролюватимуть околиці Нової Каховки на додачу до всього узбережжя Криму та 10 тис. військових у Придністров'ї - це залишить для України лише невеличку морську зону поблизу Одеси. А російський ВМФ постійно під час навчань відпрацьовує, зокрема, питання блокади цього району. Отже, як на мене, довгострокова мета РФ - повністю контролювати все узбережжя Чорного моря, відрізавши від нього Україну. У вас уже проблеми з Азовським морем, і Кремль побачив, що Захід не відреагував. У Керченській протоці тоді були не «зелені чоловічки», а російський флот, який захопив українські кораблі. Якщо західна спільнота не чинитиме опір, то де-факто це перетвориться на внутрішні територіальні води Росії. Тому, зрозуміло, вони не відступають. Коли вони побачили, що за їхні дії в Азові нічого не буде, вони стали нахабнішими. І якщо поєднати це і з тим, що США відволіклися, і з браком рішучих дій американської Адміністрації проти Росії, це, ймовірно, призведе до хибних висновків з боку Москви. Вони можуть спокуситися щось зробити, скористатися всіма цими чинниками. - Бен Годжес https://informnapalm.org/ua/ben-hodzhes-yakshcho-kreml/