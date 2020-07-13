Херсонская ОГА просит усилить регион военными: Работаем над увеличением количества военнослужащих ВСУ на территории области

В Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе. Из коммунальной собственности региона передают имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.

Об этом глава области Юрий Гусев заявил в интервью Lb.ua. передает Цензор.НЕТ.

"Всего с первых дней своей работы в должности председателя ОГА я уделяю особое внимание усилению сил и средств ВСУ на территории Херсонской области. Например, много лет не решался вопрос размещения в одном из бывших санаториев города Скадовска подразделений Военно-морских сил ВСУ. Мы также работаем над тем, чтобы увеличилось физическое количество военнослужащих ВСУ на территории нашей области. ... Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил". - рассказал глава ОГА.

Он также обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге Украины: "Я обратился к аппарату Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплексу мероприятий на юге Украины для усиления возможностей Вооруженных сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание севера Крыма из-за отсутствия днепровской воды".

По его словам, осенью запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны.

"Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор. Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта", - отметил Гусев.