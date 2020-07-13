РУС
Новости
Херсонская ОГА просит усилить регион военными: Работаем над увеличением количества военнослужащих ВСУ на территории области

В Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе. Из коммунальной собственности региона передают имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.

Об этом глава области Юрий Гусев заявил в интервью Lb.ua. передает Цензор.НЕТ.

"Всего с первых дней своей работы в должности председателя ОГА я уделяю особое внимание усилению сил и средств ВСУ на территории Херсонской области. Например, много лет не решался вопрос размещения в одном из бывших санаториев города Скадовска подразделений Военно-морских сил ВСУ. Мы также работаем над тем, чтобы увеличилось физическое количество военнослужащих ВСУ на территории нашей области. ... Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил". - рассказал глава ОГА.

Он также обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге Украины: "Я обратился к аппарату Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплексу мероприятий на юге Украины для усиления возможностей Вооруженных сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание севера Крыма из-за отсутствия днепровской воды".

По его словам, осенью запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны.

"Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор. Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта", - отметил Гусев.

ОГА (2397) СНБО (4462) ВСУ (6853) Гусев Юрий (67) Херсонская область (5120)
Топ комментарии
А попросить бубочку посмотреть в глаза *****? Вдруг он там все планы увидит?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:49 Ответить
Правильно. В Херсонні будe гарячо вжe нeзабаром. Трeба робити укріплeння, трeнуватись вeсти боі в мeжах міста. Вивчати вулиці, підвали, встановлювати дзоти. Хeрсон кацапам віддати нe можна!
показать весь комментарий
13.07.2020 14:51 Ответить
Тобто перестати стріляти не проконало. Всі прихильники Зеленського в Херсонській області, терміново йдіть до воєнкоматів, не підведіть свого президента! 83,02% - так проголосував Херсонський регіон за головнокомандуючого Зеленського.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:57 Ответить
Это ужас. Администрация просит главнокомандующего подготовиться к вторжению на юг Украины агрессора, а сам он в прострации и нихрена не делает. Уже готов сдать страну или ее юг и днепровскую воду Путину? Может хлеб-соль уже подготовил? ЖАХ. Сатанячье отродье.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:07 Ответить
в ноябре 2013 азаров говорил, что нельзя подписывать ассоциацию с евросоюзом, бо буде війна...знал и не готовился
президент владимир продал недвижимое в украине, - готовится...
дороги строит, куролесит по югу и западу страны - мониторит настроения граждан
показать весь комментарий
13.07.2020 17:03 Ответить
Этот чмошник для кого дороги строит? Для агрессора? Чтобы легче было передвигаться по Украине танками? Вместо закупки оружия, техники, боеприпасов оно на дороги село? Жах.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:20 Ответить
Херсон Пуйлу зайвий.
Йому потрібен Таврійськ - там водозаборна станція для Північно-Кримського каналу.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:18 Ответить
Вообще-то Таврийск ему до одного места. Скорее ему нужна Новая Каховка, где и начинается СКК. И где ближайший на всю округу мост через Днепр. Следующие только в Херсоне и в Запорожье.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:25 Ответить
Або просто вийти до Дніпра у Горпи - Олешки,
і воду можна качати у канали
показать весь комментарий
13.07.2020 15:28 Ответить
Потрібно, щоб ЗЄ пішов і якнайшвидше,так як Україну він не захистить.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:55 Ответить
А він що, прийшов її захищати?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:03 Ответить
Сам він ніколи не піде.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:08 Ответить
Мабуть знайшли новий спосіб "відмивання" грошей.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:52 Ответить
введите на территории отдельно взятой Херсонской области

право ношения фермерами оружия, вплоть до Джавелина,
и проблема захвата Канала рассосется сама собой
показать весь комментарий
13.07.2020 14:53 Ответить
відновити козацький стан і озброїти їх
показать весь комментарий
13.07.2020 15:14 Ответить
війна 1812 року.
Готуючись до вирішальних боїв з ворогом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кутузов не послабляв уваги до зміцнення оборони України. Генералу Тормасову він наказав «бути у Волині і Поділлі для охорони цього краю». Навіть тоді, коли той одержав наказ перейти до рішучих дій проти військ Наполеона на Волині, для прикриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Поділля з півночі в районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Ізяслава - Старокостянтинова було залишено 6 батальйонів піхоти та 12 ескадронів кавалерії. В свою чергу, з Поділля в 3-ю армію, крім козацького полку, численних рекрутів, влилося 505 чоловік «лісових козаків».
Всього українці сформували 15 кінних полків, які поповнювали і забезпечували своїм коштом два роки. Але після перемоги над французами уряд російської імперії не виконав своїх обіцянок і повернув козаків у підневільний стан, на відміну від сусідніх донських козаків, які мали певні свободи.
А отаману Платову навіть було дозволено збудувати нову столицю війська Донського - станицю Новочеркаську.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:16 Ответить
Звeрніть увагу як рашистські тролі Зeлeнського гасять. Ім трeба добитись нового Майдану для приводу нападу. Поки що Зeлeнський нe поступився нічим. Голосував я за Порошeнка, алe розумію чого рашики хочуть пeрeворот влади.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:54 Ответить
Все будет без майдана, будет серьезная конфронтация на востоке потом Минск 3 в результате этого подача воды в Крым и очередная сдача части украинской земли.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:09 Ответить
Никак сама баба Ванга к нам пожаловала!?
показать весь комментарий
13.07.2020 15:21 Ответить
Решение, если его, конечно, примут - правильное.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:55 Ответить
увеличивайте жилой фонд для офицеров от сдаваемой застройщиками..на шарка поселить пацанов по пионерлагерям без душа - не получится!....
показать весь комментарий
13.07.2020 14:58 Ответить
Для цього треба гроші, а їх нема - зараз іде большая стройка, навіть з фонду по боротьбі з ковідом бабло перетікло в асфальт.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:02 Ответить
зачем?пусть примут подзаконный акт, при сдачи жил площадей 3% - для армейцев, поубирать с очередей всяких совецких чернобыльцев (или сделать для них отдельную очередь) и дело пойдет..строят и сдают сейчас неплохо....
показать весь комментарий
13.07.2020 15:10 Ответить
Нагально Необхідноююю!
показать весь комментарий
13.07.2020 15:04 Ответить
Кремль постійно говорить про гуманітарну кризу, і він не здатний самотужки впоратися з налагодженням постачання води чи розвитком потужностей для опріснення в Криму. Отже, на мій погляд, їхній меседж звучатиме приблизно так: «У нас гуманітарна криза, ми не маємо іншого вибору, аніж відкрити дамбу поблизу Нової Каховки». Наскільки мені відомо, у тому регіоні вже тривають інформаційні операції, що намагаються в цьому переконати. Я не знаю, який саме буде напад: чи вертольоти зі спецпризначенцями, чи якісь люди-загарбники без уніформи, чи навіть повітряний удар. Головна мета - вивести з ладу дамбу. Однак існує багато способів повернути собі воду. Якщо росіяни це зроблять, а Захід відреагує мляво, то я не знаю, чим це може закінчитися.
Вони навряд чи просто знищать дамбу й підуть. Якщо вони контролюватимуть околиці Нової Каховки на додачу до всього узбережжя Криму та 10 тис. військових у Придністров'ї - це залишить для України лише невеличку морську зону поблизу Одеси. А російський ВМФ постійно під час навчань відпрацьовує, зокрема, питання блокади цього району. Отже, як на мене, довгострокова мета РФ - повністю контролювати все узбережжя Чорного моря, відрізавши від нього Україну. У вас уже проблеми з Азовським морем, і Кремль побачив, що Захід не відреагував. У Керченській протоці тоді були не «зелені чоловічки», а російський флот, який захопив українські кораблі. Якщо західна спільнота не чинитиме опір, то де-факто це перетвориться на внутрішні територіальні води Росії. Тому, зрозуміло, вони не відступають. Коли вони побачили, що за їхні дії в Азові нічого не буде, вони стали нахабнішими. І якщо поєднати це і з тим, що США відволіклися, і з браком рішучих дій американської Адміністрації проти Росії, це, ймовірно, призведе до хибних висновків з боку Москви. Вони можуть спокуситися щось зробити, скористатися всіма цими чинниками. - Бен Годжес https://informnapalm.org/ua/ben-hodzhes-yakshcho-kreml/
показать весь комментарий
13.07.2020 15:08 Ответить
Без дестабілізації політичної ситуації та делегітимізації моносбродної шайки все те, що сказав цей пан про "відсутність іншого вибору" Виглядає м'яко кажучи неправдоподібно.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:20 Ответить
Таваріщ зєльоним Путєн нє разрєшіт такова усілєнія. да зєльиє і самі нє хотят
показать весь комментарий
13.07.2020 15:12 Ответить
А где наш Гарант конституции, где совет по нацобороне, где министр обороны и его штаб??? Почему за них работает областная администрация!! Или Зеленский уже готовит пути отхода и бегства???
показать весь комментарий
13.07.2020 16:45 Ответить
 
 