Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Недовольные ограничением работы развлекательных заведений до 23:00 работники ночных клубов и рестораторы в Херсонской области перекрывали Антоновский мост через Днепр.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, пишет Цензор.НЕТ.

"В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта - частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. В акции участвовали около 80 человек - предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов", - отметила Пшонь.

Фото Дмитрия Лазаря и Констанстина Суворова, Херсонская мастерская новостей

С недовольными представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины встретился председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Только что прошла инициированная мной встреча с представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины. До этого у меня был телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Переслал господину министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет Министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос затронуть завтра с самого утра на правительственном совещании", - написал Гусев в Facebook.

Он отметил, что на данный момент развлекательные заведения (ночные клубы) могут работать исключительно в соответствии с постановлением Кабмина от 8 июля 2020 года №588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к выполнению.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших - 53 521 человек.