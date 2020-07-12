РУС
Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Недовольные ограничением работы развлекательных заведений до 23:00 работники ночных клубов и рестораторы в Херсонской области перекрывали Антоновский мост через Днепр.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, пишет Цензор.НЕТ.

"В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта - частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. В акции участвовали около 80 человек - предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов", - отметила Пшонь.

Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области 01

Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области 02
Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области 03
Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области 04
Недовольные карантинными ограничениями работники развлекательных заведений перекрывали мост через Днепр в Херсонской области 05
Фото Дмитрия Лазаря и Констанстина Суворова, Херсонская мастерская новостей

С недовольными представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины встретился председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Только что прошла инициированная мной встреча с представителями ночных клубов и учреждений питания Херсонщины. До этого у меня был телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Переслал господину министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет Министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос затронуть завтра с самого утра на правительственном совещании", - написал Гусев в Facebook.

Он отметил, что на данный момент развлекательные заведения (ночные клубы) могут работать исключительно в соответствии с постановлением Кабмина от 8 июля 2020 года №588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к выполнению.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших - 53 521 человек.

карантин (16729) протест (5902) Гусев Юрий (67) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (5116)
+25
12.07.2020 22:07 Ответить
+21
12.07.2020 22:08 Ответить
+12
не хотят выполнять законы..
12.07.2020 21:57 Ответить
не хотят выполнять законы..
12.07.2020 21:57 Ответить
им бы в морге митинговать среди покойников....
12.07.2020 22:14 Ответить
Зеленского там не было, с чашечкой запашного кофэ из Хмельницкого ?

"Пир во время чумы" - классический сюжет средневековых ЗЕбилов
12.07.2020 22:14 Ответить
И Пєтра з віденською кавою і 10 будками бо більше не треба ПЕСиків вже не вистачає
13.07.2020 07:27 Ответить
Вот те на. Они что, суки. трупов коронавирусных не видят, которые вдоль дорог лежат? А Стёпа видит. И Ляшко. И САМ.
12.07.2020 21:58 Ответить
Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
12.07.2020 22:00 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS5ueIs8jqAhXss4sKHXFCDK4QwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK3SaM9EvaHs&usg=AOvVaw35MOm74luRFy0Z7U7-bgQo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS5ueIs8jqAhXss4sKHXFCDK4QwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK3SaM9EvaHs&usg=AOvVaw35MOm74luRFy0Z7U7-bgQo

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS5ueIs8jqAhXss4sKHXFCDK4QwqsBMAF6BAgKEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjGCoOqDCZS0&usg=AOvVaw0-BZpqDIxVOXvp69Qhv2lW

Почему Лукашенко не боится коронавируса?


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS5ueIs8jqAhXss4sKHXFCDK4QwqsBMAF6BAgKEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjGCoOqDCZS0&usg=AOvVaw0-BZpqDIxVOXvp69Qhv2lW
12.07.2020 22:02 Ответить
Спитайте краще у торговців з Великих Копанів чим ваш протест закінчиться.
12.07.2020 22:02 Ответить
а при чем здесь копани? они за 70 км от моста. да и фуры не в сторону одессы уходят а по левому берегу на Каховку и дальше на север.
12.07.2020 22:13 Ответить
Забий, це для тебе всьо очінь сложно
12.07.2020 22:17 Ответить
Ого, какой знаток поттянулся
Во-первых, не 80, а 25, а во-вторых нормальный человек без острой необходимости на Каховку оттуда ехать не будет так как а) крюк большой б) состояние дороги
13.07.2020 10:58 Ответить
Во Франции пассажиры убили водителя автобуса, который попросил их надеть маски из-за коронавирусной опасности.
Потасовка произошла в французском городе Байон. Водитель автобуса скончался по дороге в больницу. Он был жестоко избит пассажирами. Их возмутила просьба 59-летнего Филиппа Монгийо. Тот потребовал от пассажиров надеть маску.
12.07.2020 22:04 Ответить
Була інформація,що наче не через маски,а за відмову плати за проїзд і це зробили ''нові французи''.
12.07.2020 22:07 Ответить
Я даже догадываюсь, какого цвета эти "французы".
12.07.2020 22:24 Ответить
Государство не помогает, зе помогает только чиновникам - правильно предприниматели бастуют.
12.07.2020 22:05 Ответить
12.07.2020 22:07 Ответить
12.07.2020 22:07 Ответить
Ого скільки преЗЕдентів мітингує!
12.07.2020 22:08 Ответить
12.07.2020 22:08 Ответить
Да судя по всему тому что происходит сегодня---и бошками биться не поможет! Прошли мы и эту стадию.
12.07.2020 22:12 Ответить
12.07.2020 22:53 Ответить
Особенно не расслабляйтесь. Скоро придётся выходить против наротавластия и рехверендума. А потом нужно будет сеять творца этого Закона. Ну,на 2,20 под землю
12.07.2020 22:09 Ответить
смерти не боятся и даже украинской медицины, не были, видно, в районных инфекционных отделениях, а это далеко не александровская больница Киева.
12.07.2020 22:10 Ответить
Пусто там.
Даже тараканы все ушли - жрать нечего.
12.07.2020 22:14 Ответить
Які ще розваги під час війни?
12.07.2020 22:13 Ответить
та ще й ніччю ???
12.07.2020 22:21 Ответить
А чего они так не бастуют когда в их ночных увеселительных клубах продают наркоту, лсд и прочите стимуляторы запрещённые законом? Сами же ещё и сводят клиента с продавцом..
12.07.2020 22:21 Ответить
Так проти наркомафії всі мають протестувати.
12.07.2020 22:56 Ответить
Таке враження,що 73 % нарід деградував остаточно та безповоротно...
12.07.2020 22:34 Ответить
12.07.2020 22:37 Ответить
12.07.2020 22:42 Ответить
какой вирус выживет при +45 в тени. А у нас такая температура держится днем постоянно.
12.07.2020 22:45 Ответить
Ви звідков? Бо в нас вже три як дні максимум 33.
12.07.2020 22:51 Ответить
Херсон.
12.07.2020 23:00 Ответить
Коли там вже кавунцi
12.07.2020 23:25 Ответить
Каланчак?
13.07.2020 08:11 Ответить
Всех собрать, и на фрот, лыганов...
12.07.2020 22:47 Ответить
Шинарі страйкуют-це дурдом !!)
12.07.2020 22:49 Ответить
может просто организовать этим оленям поход в больницу с больными ковидлой, без масок, а затем посадить их на двух недельный карантин и посмотреть, что из этого получится? они же не верят в ковидлу, если с ними ничего не произойдет, тогда они правы и нужно снимать карантин, как думаете, так ведь по честному будет?
12.07.2020 22:49 Ответить
Лучше больных к ним привезти,на чашку кофе.Тогда и огрничений никаких ненадо
12.07.2020 23:03 Ответить
С "клавы" сняли. ))
12.07.2020 23:24 Ответить
Есть вариант попроще и более доходный для них - организовывать у себя в клубах "коронавирусные вечеринки" . Заодно и пропиарятся. Думается что в посетителях недостатка не будет. ))
12.07.2020 23:22 Ответить
"Британські вчені"дослідили,що вірус починає переміщатись після 23.00.
12.07.2020 22:50 Ответить
Министр культуры Ткаченко уже стал решалой по карантину?

...Александр Ткаченко пообещал этот вопрос затронуть завтра с самого утра на правительственном совещании Источник: https://censor.net/p3207650
12.07.2020 22:52 Ответить
Йде війна з Росією за право існування Українського Народу, вже окупований Крим і Донбас, кожен день є вбиті і поранені а цим малоросам хочеться розваг
12.07.2020 22:52 Ответить
Им хочется не розваг, а кормить свои семьи. Для людей это основной заработок. Не всем же асфальт ложить. Многие кабаки из-за ограничений по времени работы так и не открылись. Люди просидели с марта на карантине без денег, думали хоть в сезон заработают, а тут до 23-х.....Если так пой
13.07.2020 07:54 Ответить
А в чому фішка? Чим робота закладів вдень відрізняється від їх роботи вночі? Коронавірус вночі агресивніше?
12.07.2020 23:20 Ответить
На этот вопрос не ответят и британские ученые.
12.07.2020 23:53 Ответить
До моргу цих "протестувальників" на "екскурсію"! 55 тисяч інфікованих! Влада зелейобиків в дупі, їх цікавлять не життя, а лише рейтинги! Дагонім підерацію і знищим націю?!
12.07.2020 23:35 Ответить
Дебілоїд? Чому ти раніше при грипі не юігав і не кричав що всі помруть? Бо раніше тоюі в змі не передввали сводки померлих аід пневмоній??? Клоун ти коронапсихозний
12.07.2020 23:43 Ответить
Если включать здравый смысл то чем отличается 23.00 от 22.00 в свете ввирусологии. Но если надо поставить в стойло . Тогда все логично . Сегодны клубы завтра комендантский час.
13.07.2020 03:54 Ответить
Странные люди. В одесской Аркадии просто кладут на распоряжения кабмина...
13.07.2020 08:39 Ответить
Перекриття доріг--це злочин і за це потрібно карати.
13.07.2020 10:34 Ответить
Этим гнидам главное бабло - на жизни и здоровье людей им насрать!
13.07.2020 11:02 Ответить
Може вони хочуть приєднатися до вєлікой расії?
13.07.2020 12:13 Ответить
 
 