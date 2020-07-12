Незадоволені карантинними обмеженнями працівники розважальних закладів перекривали міст через Дніпро в Херсонській області. ФОТОрепортаж

Незадоволені обмеженням роботи розважальних закладів до 23:00 працівники нічних клубів і ресторатори в Херсонській області перекривали Антонівський міст через Дніпро.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП у Херсонській області Тетяна Пшонь, пише Цензор.НЕТ.

"Упродовж години п’ять разів перекривали рух транспорту: то частково пропускали транспорт, потім знову здійснювали безперервний рух пішохідним переходом, потім знову пропускали транспорт. Участь в акції брали близько 80 осіб. Це підприємці, які незгодні з обмеженням роботи після 23:00", - зазначила Пшонь.

Фото Дмитра Лазаря і Констанстіна Суворова, Херсонська майстерня новин

З незадоволеними представниками нічних клубів і закладів харчування Херсонщини зустрівся голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Щойно відбулася ініційована мною зустріч із представниками нічних клубів і закладів харчування Херсонщини. До цього у мене була телефонна розмова з міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком. Переслав пану міністру своє звернення на адресу прем'єр-міністра України (копію додаю), яке ми направили в Кабінет Міністрів України ще в п'ятницю. Олександр Ткаченко пообіцяв це питання розглянути завтра з самого ранку на урядовій нараді", - написав Гусєв у фейсбуці.

Він зазначив, що наразі розважальні заклади (нічні клуби) можуть працювати виключно відповідно до постанови Кабміну від 8 липня 2020 року №588, дія якої поширюється на всі регіони і є обов'язковою до виконання.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих - 53 521 особа.