COVID-19 виявили на базі відпочинку на Херсонщині

Коронавірус виявили у чоловіка на базі в Генічеському районі Херсонської області. Хворого госпіталізували в інфекційну лікарню. 165 осіб відпочивальників та персоналу залишилися на базі в самоізоляції.

Про це голова обласної державної адміністрації Юрій Гусєв повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на одній із баз відпочинку в селі Стрілкове, що в Генічеському районі, зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19. Це чоловік 26-ти років. Його виявили за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу установ, що надають послуги з розміщення в курортних районах області", - повідомив Гусєв.

Глава ОДА додав, що зараз хворого госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню, симптомів коронавірусу у нього немає, стан задовільний.

"На момент виявлення інфікованого, на базі відпочинку перебувало 165 осіб. Всі вони перебувають на самоізоляції в установі під постійним медико-санітарним наглядом. Зараз працюють медпрацівники і здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження", - зазначив він.

За словами Гусєва, ця ситуація оперативно відпрацьовується, щоб не допустити поширення вірусу. "Відповідні профільні служби були готові до такого розвитку подій. Обласна влада докладає зусиль, щоб Херсонська область залишалася безпечною", - розповів голова ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині персонал пансіонатів і баз відпочинку протестують на COVID-19, - ОДА

У Херсонській області станом на ранок п'ятниці виявили 2 нові випадки захворювання, випадків одужання і смерті не зафіксовано, зараз хворіють 16 осіб.