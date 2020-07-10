УКР
COVID-19 виявили на базі відпочинку на Херсонщині

Коронавірус виявили у чоловіка на базі в Генічеському районі Херсонської області. Хворого госпіталізували в інфекційну лікарню. 165 осіб відпочивальників та персоналу залишилися на базі в самоізоляції.

Про це голова обласної державної адміністрації Юрій Гусєв повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на одній із баз відпочинку в селі Стрілкове, що в Генічеському районі, зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19. Це чоловік 26-ти років. Його виявили за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу установ, що надають послуги з розміщення в курортних районах області", - повідомив Гусєв.

Глава ОДА додав, що зараз хворого госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню, симптомів коронавірусу у нього немає, стан задовільний.

"На момент виявлення інфікованого, на базі відпочинку перебувало 165 осіб. Всі вони перебувають на самоізоляції в установі під постійним медико-санітарним наглядом. Зараз працюють медпрацівники і здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження", - зазначив він.

За словами Гусєва, ця ситуація оперативно відпрацьовується, щоб не допустити поширення вірусу. "Відповідні профільні служби були готові до такого розвитку подій. Обласна влада докладає зусиль, щоб Херсонська область залишалася безпечною", - розповів голова ОДА.

На Херсонщині персонал пансіонатів і баз відпочинку протестують на COVID-19, - ОДА

У Херсонській області станом на ранок п'ятниці виявили 2 нові випадки захворювання, випадків одужання і смерті не зафіксовано, зараз хворіють 16 осіб.

карантин (18172) ОДА (1634) Гусєв Юрій (82) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (6110)
Хорошо народ отдохнул. Надолго запомнят.
10.07.2020 19:20 Відповісти
ПІД ТАКИМ ПРИВОДОМ ТЕПЕР МОЖНО ЗАКРИТИ ЩО ЗАВГОДНО І КОГО ЗАВГОДНО

ПІД ТАКИМ ПРИВОДОМ ТЕПЕР МОЖНО ЗАКРИТИ ЩО ЗАВГОДНО І КОГО ЗАВГОДНО
10.07.2020 19:24 Відповісти
ше один повод не давати воду до криму...щоби вооз не звинувачувала україну
10.07.2020 19:35 Відповісти
Хорошо народ отдохнул. Надолго запомнят.
10.07.2020 19:20 Відповісти
не стоит обращать внимание и портить себе отдых !

бамбаргия кергуду
10.07.2020 19:37 Відповісти
Отдых продолжился на две недели.
10.07.2020 19:23 Відповісти
при хорошем расположении звезд.....
10.07.2020 19:38 Відповісти
И достаточном наличии денежных знаков. А учитывая цены на отдых сейчас.
10.07.2020 19:40 Відповісти
В самоизоляции((
10.07.2020 19:40 Відповісти
ПІД ТАКИМ ПРИВОДОМ ТЕПЕР МОЖНО ЗАКРИТИ ЩО ЗАВГОДНО І КОГО ЗАВГОДНО

ПІД ТАКИМ ПРИВОДОМ ТЕПЕР МОЖНО ЗАКРИТИ ЩО ЗАВГОДНО І КОГО ЗАВГОДНО
10.07.2020 19:24 Відповісти
и то верно!
мало ли кто и почему кашляет
10.07.2020 19:39 Відповісти
ше один повод не давати воду до криму...щоби вооз не звинувачувала україну
показати весь коментар
10.07.2020 19:35 Відповісти
То ли еще будет ой, ей ей! Дебилы своей тупостью побеждают пока непобедимый коронавирус! Власть, идет на поводу, не в состоянии помочь материально! Фирма веников уже не вяжет, фирма делает гробы!
10.07.2020 19:39 Відповісти
Вот это отдохнули, ну его нафиг по таким местам ездить, если и к морю то селится у частников.
10.07.2020 19:45 Відповісти
А какая разница? На пляже не встретитесь, или в кафешке\магазине\аптеке\рынке и т.д.? Дело случая.
10.07.2020 19:56 Відповісти
в палатке
10.07.2020 20:56 Відповісти
А нафига его госпитализировали если он не болеет ? Чтоб заполнить койки что ли?

А нафига его госпитализировали если он не болеет ? Чтоб заполнить койки что ли?
10.07.2020 20:00 Відповісти
Хомячки уже расслабились, будто угроза миновала... Отставить!
10.07.2020 20:14 Відповісти
 
 