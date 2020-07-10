РУС
COVID-19 обнаружили на базе отдыха на Херсонщине

Коронавирус обнаружили у мужчины на базе в Геническом районе Херсонской области. Больного госпитализировали в инфекционку. 165 человек отдыхающих и персонала остались на базе в самоизоляции.

Об этом глава областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковое, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26-ти лет. Его выявили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области", - сообщил Гусев.

Глава ОГА добавил, что сейчас больной госпитализирован в областную инфекционную больницу, симптомов коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное.

"На момент обнаружения инфицированного, на базе отдыха находилось 165 человек. Все они находятся на самоизоляции в учреждении под постоянным медико-санитарным надзором. Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", - отметил он.

По словам Гусева, данная ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. "Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий. Областная власть прилагает усилия, чтобы Херсонская область оставалась безопасной", - рассказал глава ОГА.

В Херсонской области по состоянию на утро пятницы выявили 2 новых случая заболевания, случаев выздоровления и смерти не зафиксировано, сейчас болеют 16 человек.

карантин (16729) ОГА (2397) Гусев Юрий (67) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (5113)
