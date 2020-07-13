УКР
Херсонська ОДА просить посилити регіон військовими: Працюємо над збільшенням кількості військовослужбовців ЗСУ на території області

Херсонська ОДА просить посилити регіон військовими: Працюємо над збільшенням кількості військовослужбовців ЗСУ на території області

У Херсонській області планують збільшити кількість військових в регіоні. З комунальної власності регіону передають майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.

Про це глава області Юрій Гусєв заявив в інтерв'ю Lb.ua. передає Цензор.НЕТ.

"Всього з перших днів своєї роботи на посаді голови ОДА я приділяю особливу увагу посиленню сил і засобів ЗСУ на території Херсонської області. Наприклад, багато років не вирішувалося питання розташування в одному з колишніх санаторіїв міста Скадовська підрозділів Військово-морських сил ЗСУ. Ми також працюємо над тим, щоб збільшилася фізична кількість військовослужбовців ЗСУ на території нашої області. ... Сьогодні ми, в тому числі з комунальної власності Херсонської області, передаємо майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил", - розповів глава ОДА.

Дивіться: Нині безпосередньої загрози наступу армії РФ з окупованого Криму немає, - Наєв. ВIДЕО

Він також звернувся до РНБО з пропозицією посилити заходи захисту на півдні України: "Я звернувся до апарату Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією провести окреме закрите засідання РНБО, присвячене комплексу заходів на півдні України з посилення спроможностей Збройних сил і можливим викликам, які несуть із собою, в тому числі, ті кліматичні зміни, які сьогодні ставлять під загрозу виживання півночі Криму через відсутність дніпровської води".

За його словами, восени заплановані спільні з естонцями вчення в рамках посилення територіальної оборони.

"Наші навчання триватимуть близько місяця. І ми зараз спільно з оперативним командуванням Південь і Генштабом ЗСУ визначаємося з конкретних дат з урахуванням тих навчань, які планує провести країна-агресор. Ми залучатимемо і резерв, й інші потрібні для ефективної тероборони Херсонської області сили та засоби за моделлю Союзу оборони Естонії Кайтселійту", - зазначив Гусєв.

+21
Это ужас. Администрация просит главнокомандующего подготовиться к вторжению на юг Украины агрессора, а сам он в прострации и нихрена не делает. Уже готов сдать страну или ее юг и днепровскую воду Путину? Может хлеб-соль уже подготовил? ЖАХ. Сатанячье отродье.
13.07.2020 15:07 Відповісти
+15
Тобто перестати стріляти не проконало. Всі прихильники Зеленського в Херсонській області, терміново йдіть до воєнкоматів, не підведіть свого президента! 83,02% - так проголосував Херсонський регіон за головнокомандуючого Зеленського.
13.07.2020 14:57 Відповісти
+12
А попросить бубочку посмотреть в глаза *****? Вдруг он там все планы увидит?
13.07.2020 14:49 Відповісти
А попросить бубочку посмотреть в глаза *****? Вдруг он там все планы увидит?
13.07.2020 14:49 Відповісти
Правильно. В Херсонні будe гарячо вжe нeзабаром. Трeба робити укріплeння, трeнуватись вeсти боі в мeжах міста. Вивчати вулиці, підвали, встановлювати дзоти. Хeрсон кацапам віддати нe можна!
13.07.2020 14:51 Відповісти
Тобто перестати стріляти не проконало. Всі прихильники Зеленського в Херсонській області, терміново йдіть до воєнкоматів, не підведіть свого президента! 83,02% - так проголосував Херсонський регіон за головнокомандуючого Зеленського.
13.07.2020 14:57 Відповісти
Это ужас. Администрация просит главнокомандующего подготовиться к вторжению на юг Украины агрессора, а сам он в прострации и нихрена не делает. Уже готов сдать страну или ее юг и днепровскую воду Путину? Может хлеб-соль уже подготовил? ЖАХ. Сатанячье отродье.
13.07.2020 15:07 Відповісти
в ноябре 2013 азаров говорил, что нельзя подписывать ассоциацию с евросоюзом, бо буде війна...знал и не готовился
президент владимир продал недвижимое в украине, - готовится...
дороги строит, куролесит по югу и западу страны - мониторит настроения граждан
13.07.2020 17:03 Відповісти
Этот чмошник для кого дороги строит? Для агрессора? Чтобы легче было передвигаться по Украине танками? Вместо закупки оружия, техники, боеприпасов оно на дороги село? Жах.
13.07.2020 19:20 Відповісти
Херсон Пуйлу зайвий.
Йому потрібен Таврійськ - там водозаборна станція для Північно-Кримського каналу.
13.07.2020 15:18 Відповісти
Вообще-то Таврийск ему до одного места. Скорее ему нужна Новая Каховка, где и начинается СКК. И где ближайший на всю округу мост через Днепр. Следующие только в Херсоне и в Запорожье.
13.07.2020 15:25 Відповісти
Або просто вийти до Дніпра у Горпи - Олешки,
і воду можна качати у канали
13.07.2020 15:28 Відповісти
Потрібно, щоб ЗЄ пішов і якнайшвидше,так як Україну він не захистить.
13.07.2020 14:55 Відповісти
А він що, прийшов її захищати?
13.07.2020 15:03 Відповісти
Сам він ніколи не піде.
13.07.2020 15:08 Відповісти
Мабуть знайшли новий спосіб "відмивання" грошей.
13.07.2020 14:52 Відповісти
введите на территории отдельно взятой Херсонской области

право ношения фермерами оружия, вплоть до Джавелина,
и проблема захвата Канала рассосется сама собой
13.07.2020 14:53 Відповісти
відновити козацький стан і озброїти їх
13.07.2020 15:14 Відповісти
війна 1812 року.
Готуючись до вирішальних боїв з ворогом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кутузов не послабляв уваги до зміцнення оборони України. Генералу Тормасову він наказав «бути у Волині і Поділлі для охорони цього краю». Навіть тоді, коли той одержав наказ перейти до рішучих дій проти військ Наполеона на Волині, для прикриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Поділля з півночі в районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Ізяслава - Старокостянтинова було залишено 6 батальйонів піхоти та 12 ескадронів кавалерії. В свою чергу, з Поділля в 3-ю армію, крім козацького полку, численних рекрутів, влилося 505 чоловік «лісових козаків».
Всього українці сформували 15 кінних полків, які поповнювали і забезпечували своїм коштом два роки. Але після перемоги над французами уряд російської імперії не виконав своїх обіцянок і повернув козаків у підневільний стан, на відміну від сусідніх донських козаків, які мали певні свободи.
А отаману Платову навіть було дозволено збудувати нову столицю війська Донського - станицю Новочеркаську.
13.07.2020 15:16 Відповісти
Звeрніть увагу як рашистські тролі Зeлeнського гасять. Ім трeба добитись нового Майдану для приводу нападу. Поки що Зeлeнський нe поступився нічим. Голосував я за Порошeнка, алe розумію чого рашики хочуть пeрeворот влади.
13.07.2020 14:54 Відповісти
Все будет без майдана, будет серьезная конфронтация на востоке потом Минск 3 в результате этого подача воды в Крым и очередная сдача части украинской земли.
13.07.2020 15:09 Відповісти
Никак сама баба Ванга к нам пожаловала!?
13.07.2020 15:21 Відповісти
Решение, если его, конечно, примут - правильное.
13.07.2020 14:55 Відповісти
увеличивайте жилой фонд для офицеров от сдаваемой застройщиками..на шарка поселить пацанов по пионерлагерям без душа - не получится!....
13.07.2020 14:58 Відповісти
Для цього треба гроші, а їх нема - зараз іде большая стройка, навіть з фонду по боротьбі з ковідом бабло перетікло в асфальт.
13.07.2020 15:02 Відповісти
зачем?пусть примут подзаконный акт, при сдачи жил площадей 3% - для армейцев, поубирать с очередей всяких совецких чернобыльцев (или сделать для них отдельную очередь) и дело пойдет..строят и сдают сейчас неплохо....
13.07.2020 15:10 Відповісти
Нагально Необхідноююю!
13.07.2020 15:04 Відповісти
Кремль постійно говорить про гуманітарну кризу, і він не здатний самотужки впоратися з налагодженням постачання води чи розвитком потужностей для опріснення в Криму. Отже, на мій погляд, їхній меседж звучатиме приблизно так: «У нас гуманітарна криза, ми не маємо іншого вибору, аніж відкрити дамбу поблизу Нової Каховки». Наскільки мені відомо, у тому регіоні вже тривають інформаційні операції, що намагаються в цьому переконати. Я не знаю, який саме буде напад: чи вертольоти зі спецпризначенцями, чи якісь люди-загарбники без уніформи, чи навіть повітряний удар. Головна мета - вивести з ладу дамбу. Однак існує багато способів повернути собі воду. Якщо росіяни це зроблять, а Захід відреагує мляво, то я не знаю, чим це може закінчитися.
Вони навряд чи просто знищать дамбу й підуть. Якщо вони контролюватимуть околиці Нової Каховки на додачу до всього узбережжя Криму та 10 тис. військових у Придністров'ї - це залишить для України лише невеличку морську зону поблизу Одеси. А російський ВМФ постійно під час навчань відпрацьовує, зокрема, питання блокади цього району. Отже, як на мене, довгострокова мета РФ - повністю контролювати все узбережжя Чорного моря, відрізавши від нього Україну. У вас уже проблеми з Азовським морем, і Кремль побачив, що Захід не відреагував. У Керченській протоці тоді були не «зелені чоловічки», а російський флот, який захопив українські кораблі. Якщо західна спільнота не чинитиме опір, то де-факто це перетвориться на внутрішні територіальні води Росії. Тому, зрозуміло, вони не відступають. Коли вони побачили, що за їхні дії в Азові нічого не буде, вони стали нахабнішими. І якщо поєднати це і з тим, що США відволіклися, і з браком рішучих дій американської Адміністрації проти Росії, це, ймовірно, призведе до хибних висновків з боку Москви. Вони можуть спокуситися щось зробити, скористатися всіма цими чинниками. - Бен Годжес https://informnapalm.org/ua/ben-hodzhes-yakshcho-kreml/
13.07.2020 15:08 Відповісти
Без дестабілізації політичної ситуації та делегітимізації моносбродної шайки все те, що сказав цей пан про "відсутність іншого вибору" Виглядає м'яко кажучи неправдоподібно.
13.07.2020 15:20 Відповісти
Таваріщ зєльоним Путєн нє разрєшіт такова усілєнія. да зєльиє і самі нє хотят
13.07.2020 15:12 Відповісти
А где наш Гарант конституции, где совет по нацобороне, где министр обороны и его штаб??? Почему за них работает областная администрация!! Или Зеленский уже готовит пути отхода и бегства???
13.07.2020 16:45 Відповісти
 
 