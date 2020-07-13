Херсонська ОДА просить посилити регіон військовими: Працюємо над збільшенням кількості військовослужбовців ЗСУ на території області

У Херсонській області планують збільшити кількість військових в регіоні. З комунальної власності регіону передають майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.

Про це глава області Юрій Гусєв заявив в інтерв'ю Lb.ua. передає Цензор.НЕТ.

"Всього з перших днів своєї роботи на посаді голови ОДА я приділяю особливу увагу посиленню сил і засобів ЗСУ на території Херсонської області. Наприклад, багато років не вирішувалося питання розташування в одному з колишніх санаторіїв міста Скадовська підрозділів Військово-морських сил ЗСУ. Ми також працюємо над тим, щоб збільшилася фізична кількість військовослужбовців ЗСУ на території нашої області. ... Сьогодні ми, в тому числі з комунальної власності Херсонської області, передаємо майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил", - розповів глава ОДА.

Він також звернувся до РНБО з пропозицією посилити заходи захисту на півдні України: "Я звернувся до апарату Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією провести окреме закрите засідання РНБО, присвячене комплексу заходів на півдні України з посилення спроможностей Збройних сил і можливим викликам, які несуть із собою, в тому числі, ті кліматичні зміни, які сьогодні ставлять під загрозу виживання півночі Криму через відсутність дніпровської води".

За його словами, восени заплановані спільні з естонцями вчення в рамках посилення територіальної оборони.

"Наші навчання триватимуть близько місяця. І ми зараз спільно з оперативним командуванням Південь і Генштабом ЗСУ визначаємося з конкретних дат з урахуванням тих навчань, які планує провести країна-агресор. Ми залучатимемо і резерв, й інші потрібні для ефективної тероборони Херсонської області сили та засоби за моделлю Союзу оборони Естонії Кайтселійту", - зазначив Гусєв.