Херсонська ОДА просить посилити регіон військовими: Працюємо над збільшенням кількості військовослужбовців ЗСУ на території області
У Херсонській області планують збільшити кількість військових в регіоні. З комунальної власності регіону передають майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.
Про це глава області Юрій Гусєв заявив в інтерв'ю Lb.ua. передає Цензор.НЕТ.
"Всього з перших днів своєї роботи на посаді голови ОДА я приділяю особливу увагу посиленню сил і засобів ЗСУ на території Херсонської області. Наприклад, багато років не вирішувалося питання розташування в одному з колишніх санаторіїв міста Скадовська підрозділів Військово-морських сил ЗСУ. Ми також працюємо над тим, щоб збільшилася фізична кількість військовослужбовців ЗСУ на території нашої області. ... Сьогодні ми, в тому числі з комунальної власності Херсонської області, передаємо майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил", - розповів глава ОДА.
Він також звернувся до РНБО з пропозицією посилити заходи захисту на півдні України: "Я звернувся до апарату Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією провести окреме закрите засідання РНБО, присвячене комплексу заходів на півдні України з посилення спроможностей Збройних сил і можливим викликам, які несуть із собою, в тому числі, ті кліматичні зміни, які сьогодні ставлять під загрозу виживання півночі Криму через відсутність дніпровської води".
За його словами, восени заплановані спільні з естонцями вчення в рамках посилення територіальної оборони.
"Наші навчання триватимуть близько місяця. І ми зараз спільно з оперативним командуванням Південь і Генштабом ЗСУ визначаємося з конкретних дат з урахуванням тих навчань, які планує провести країна-агресор. Ми залучатимемо і резерв, й інші потрібні для ефективної тероборони Херсонської області сили та засоби за моделлю Союзу оборони Естонії Кайтселійту", - зазначив Гусєв.
Йому потрібен Таврійськ - там водозаборна станція для Північно-Кримського каналу.
і воду можна качати у канали
Готуючись до вирішальних боїв з ворогом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кутузов не послабляв уваги до зміцнення оборони України. Генералу Тормасову він наказав «бути у Волині і Поділлі для охорони цього краю». Навіть тоді, коли той одержав наказ перейти до рішучих дій проти військ Наполеона на Волині, для прикриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Поділля з півночі в районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Ізяслава - Старокостянтинова було залишено 6 батальйонів піхоти та 12 ескадронів кавалерії. В свою чергу, з Поділля в 3-ю армію, крім козацького полку, численних рекрутів, влилося 505 чоловік «лісових козаків».
Всього українці сформували 15 кінних полків, які поповнювали і забезпечували своїм коштом два роки. Але після перемоги над французами уряд російської імперії не виконав своїх обіцянок і повернув козаків у підневільний стан, на відміну від сусідніх донських козаків, які мали певні свободи.
А отаману Платову навіть було дозволено збудувати нову столицю війська Донського - станицю Новочеркаську.
Вони навряд чи просто знищать дамбу й підуть. Якщо вони контролюватимуть околиці Нової Каховки на додачу до всього узбережжя Криму та 10 тис. військових у Придністров'ї - це залишить для України лише невеличку морську зону поблизу Одеси. А російський ВМФ постійно під час навчань відпрацьовує, зокрема, питання блокади цього району. Отже, як на мене, довгострокова мета РФ - повністю контролювати все узбережжя Чорного моря, відрізавши від нього Україну. У вас уже проблеми з Азовським морем, і Кремль побачив, що Захід не відреагував. У Керченській протоці тоді були не «зелені чоловічки», а російський флот, який захопив українські кораблі. Якщо західна спільнота не чинитиме опір, то де-факто це перетвориться на внутрішні територіальні води Росії. Тому, зрозуміло, вони не відступають. Коли вони побачили, що за їхні дії в Азові нічого не буде, вони стали нахабнішими. І якщо поєднати це і з тим, що США відволіклися, і з браком рішучих дій американської Адміністрації проти Росії, це, ймовірно, призведе до хибних висновків з боку Москви. Вони можуть спокуситися щось зробити, скористатися всіма цими чинниками. - Бен Годжес https://informnapalm.org/ua/ben-hodzhes-yakshcho-kreml/