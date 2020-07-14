ФСБ РФ пытает задержанных в оккупированном Крыму, - доклад ООН

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и других правоохранительных органов в оккупированном РФ Крыму применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушение, для того, чтобы заставлять людей давать показания.

Об этом говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в понедельник, 13 июля, на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в оккупированном Крыму. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления каких-либо обвинений, говорится в сообщении миссии.

В докладе генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким при беспредельных арестах и содержании под стражей без связи с внешним миром.

В задокументированных случаях после поступления пострадавших в Симферопольское СИЗО или изоляторы временного содержания медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

"Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов", - отмечается в сообщении миссии.

В докладе генсекретаря ООН по Крыму требуют от России привлечь виновных к ответственности и быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, арестах и задержаниях в оккупированном Крыму.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предусматривает никаких исключений.