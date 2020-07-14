РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
ФСБ РФ пытает задержанных в оккупированном Крыму, - доклад ООН

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и других правоохранительных органов в оккупированном РФ Крыму применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушение, для того, чтобы заставлять людей давать показания.

Об этом говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в понедельник, 13 июля, на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в оккупированном Крыму. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления каких-либо обвинений, говорится в сообщении миссии.

В докладе генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким при беспредельных арестах и содержании под стражей без связи с внешним миром.

В задокументированных случаях после поступления пострадавших в Симферопольское СИЗО или изоляторы временного содержания медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

"Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов", - отмечается в сообщении миссии.

В докладе генсекретаря ООН по Крыму требуют от России привлечь виновных к ответственности и быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, арестах и задержаниях в оккупированном Крыму.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предусматривает никаких исключений.

Топ комментарии
+8
"сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов" -

Такие кацапские "адвокаты", как Медведчук, своих " подзащитных" и САМИ ЗА ПЫТАЮТ до смерти.
14.07.2020 08:28 Ответить
+3
рф- фашистское государство, которое должно быть разрушено усилиями всего человечества иначе нас всех ждёт последняя мировая война, конец которой- никто не увидит!
14.07.2020 08:24 Ответить
+2
Все в славетних традиціях КГБ !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 08:22 Ответить
И где реакция ООН???, дайте денех??
показать весь комментарий
14.07.2020 08:32 Ответить
Терористи є терористи.Ще трішки і вони будуть катувати вас у Європі.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:36 Ответить
пытают...це не українізм?
показать весь комментарий
14.07.2020 08:40 Ответить
катувают, закатывают...
показать весь комментарий
14.07.2020 09:27 Ответить
закатывают в асфальт?
показать весь комментарий
14.07.2020 09:33 Ответить
да во всё... коренное слово катство - пытка...как-то так...учи мову на должном ривне!...
показать весь комментарий
14.07.2020 10:15 Ответить
Крысчане пожинают плоды своего голосования на псевдореферендуме. Поэтому - хай щастить!
показать весь комментарий
14.07.2020 08:47 Ответить
проблема в том что пытают в большинстве случаев как раз проукраинских людей которые ни на какие "референдумы" не ходили
показать весь комментарий
14.07.2020 08:52 Ответить
"Проукраинским людям" надо было не сидеть по углам, а, как минимум, подписать контракт с ВСУ и с оружием в руках бороться с оккупантами.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:08 Ответить
вот только референдум во-первых незаконным, а во-вторых был сфальсифицирован, серюня!
своим "так им и надо" ты пытаешься легитимизировать аннексию.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:37 Ответить
Защищая трусов и предателей, крым не вернуть. Поощряя трусость и предательство можно потерять всю Украину. И я не назвал то, что произошло в крыму "референдумом". Будь внимателен при выделении секрета секрета желчного пузыря.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:27 Ответить
Кода уже ФСБ признают терорестической организацией?
показать весь комментарий
14.07.2020 08:51 Ответить
чем аваковские мусора лучше ?
показать весь комментарий
14.07.2020 08:52 Ответить
Дійсно...аваківська падаль ще гірше .а вони дивляться що там робиться..
показать весь комментарий
14.07.2020 08:57 Ответить
ТАМ краще?
показать весь комментарий
14.07.2020 09:35 Ответить
Там зрозуміло.. а чого не кажуть що у нас деградовані аваківськи садисти у вигляді ********** полюції знущаються над громадянами, катують, принижують. Патрульна поліція перетворилась в ОЗУ. Зеленувате лайно нічого не бачить?
показать весь комментарий
14.07.2020 08:56 Ответить
"ФСБ РФ пытает задержанных в оккупированном Крыму, - доклад ООН" - ну и что? У нас в Кагарлыке и в других местах пытают задержанных.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:18 Ответить
там другое и даже не татар...
показать весь комментарий
14.07.2020 09:26 Ответить
черные жизни важнее...(с)
показать весь комментарий
14.07.2020 10:16 Ответить
Чего вы ждете от зверей в людском подобии? Они не умеют иначе....за 70 лет савецкой власти только этому и научились. давно пора понять что расея -- никакое не государство а дикие племена которые собрались воедино по одному признаку..Для них все человеческое чуждо и поэтому стараться им что то обьяснить или ждать от них человечных поступков,просто иллюзия..
показать весь комментарий
14.07.2020 11:38 Ответить
 
 