УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10109 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 334 25

ФСБ РФ катує затриманих в окупованому Криму, - доповідь ООН

ФСБ РФ катує затриманих в окупованому Криму, - доповідь ООН

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ та інших правоохоронних органів в окупованому РФ Криму застосовують тортури, зокрема побиття, удари електричним струмом та удушення, для того, щоб змушувати людей давати свідчення.

Про це йдеться в нещодавно опублікованій доповіді генерального секретаря ООН з питань Криму, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні в понеділок, 13 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ніхто з винних так і не був притягнутий до відповідальності в жодному з випадків катувань і жорстокого поводження, зафіксованих місією ООН у Криму. Суди або повністю ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження, або призначали розслідування, які проводилися формально та були завершені без висунення жодних обвинувачень, йдеться у повідомленні місії.

У доповіді генерального секретаря ООН наголошується, що ризик катувань та жорстокого поводження є особливо високим під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом.

У задокументованих випадках після надходження потерпілих до Сімферопольського СІЗО або ізоляторів тимчасового тримання медичний персонал зазвичай відмовляв їм в огляді та фіксуванні наявних у них тілесних ушкоджень.

Також читайте: Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ

"Рівень безкарності був таким, що в деяких випадках співробітники ФСБ піддавали жертв жорстокому поводженню на очах у їхніх адвокатів, залучених державою для здійснення захисту за призначенням. Останні не вживали жодних заходів для захисту своїх клієнтів", - наголошується у повідомленні місії.

У доповіді генсекретаря ООН щодо Криму вимагають від Росії притягнути винних до відповідальності та швидко і ефективно розслідувати всі заяви про катування, жорстоке поводження, свавільні арешти та затримання в анексованому Криму.

В ООН нагадали, що заборона катувань та жорстокого поводження є абсолютною та не передбачає жодних винятків.

Автор: 

ООН (3419) ФСБ (1473)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
"сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов" -

Такие кацапские "адвокаты", как Медведчук, своих " подзащитных" и САМИ ЗА ПЫТАЮТ до смерти.
показати весь коментар
14.07.2020 08:28 Відповісти
+3
рф- фашистское государство, которое должно быть разрушено усилиями всего человечества иначе нас всех ждёт последняя мировая война, конец которой- никто не увидит!
показати весь коментар
14.07.2020 08:24 Відповісти
+2
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и других правоохранительных органов в оккупированном РФ Крыму применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушение, для того, чтобы заставлять людей давать показания. Источник: https://censor.net.ua/n3207896
---------------------------------
Це "браття", яких ******* слуги народу, регіонали та опзж.
показати весь коментар
14.07.2020 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и других правоохранительных органов в оккупированном РФ Крыму применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушение, для того, чтобы заставлять людей давать показания. Источник: https://censor.net.ua/n3207896
---------------------------------
Це "браття", яких ******* слуги народу, регіонали та опзж.
показати весь коментар
14.07.2020 08:19 Відповісти
Все в славетних традиціях КГБ !!!)))
показати весь коментар
14.07.2020 08:22 Відповісти
рф- фашистское государство, которое должно быть разрушено усилиями всего человечества иначе нас всех ждёт последняя мировая война, конец которой- никто не увидит!
показати весь коментар
14.07.2020 08:24 Відповісти
"сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов" -

Такие кацапские "адвокаты", как Медведчук, своих " подзащитных" и САМИ ЗА ПЫТАЮТ до смерти.
показати весь коментар
14.07.2020 08:28 Відповісти
И где реакция ООН???, дайте денех??
показати весь коментар
14.07.2020 08:32 Відповісти
Терористи є терористи.Ще трішки і вони будуть катувати вас у Європі.
показати весь коментар
14.07.2020 08:36 Відповісти
пытают...це не українізм?
показати весь коментар
14.07.2020 08:40 Відповісти
катувают, закатывают...
показати весь коментар
14.07.2020 09:27 Відповісти
закатывают в асфальт?
показати весь коментар
14.07.2020 09:33 Відповісти
да во всё... коренное слово катство - пытка...как-то так...учи мову на должном ривне!...
показати весь коментар
14.07.2020 10:15 Відповісти
Крысчане пожинают плоды своего голосования на псевдореферендуме. Поэтому - хай щастить!
показати весь коментар
14.07.2020 08:47 Відповісти
проблема в том что пытают в большинстве случаев как раз проукраинских людей которые ни на какие "референдумы" не ходили
показати весь коментар
14.07.2020 08:52 Відповісти
"Проукраинским людям" надо было не сидеть по углам, а, как минимум, подписать контракт с ВСУ и с оружием в руках бороться с оккупантами.
показати весь коментар
14.07.2020 09:08 Відповісти
вот только референдум во-первых незаконным, а во-вторых был сфальсифицирован, серюня!
своим "так им и надо" ты пытаешься легитимизировать аннексию.
показати весь коментар
14.07.2020 10:37 Відповісти
Защищая трусов и предателей, крым не вернуть. Поощряя трусость и предательство можно потерять всю Украину. И я не назвал то, что произошло в крыму "референдумом". Будь внимателен при выделении секрета секрета желчного пузыря.
показати весь коментар
14.07.2020 11:27 Відповісти
Кода уже ФСБ признают терорестической организацией?
показати весь коментар
14.07.2020 08:51 Відповісти
чем аваковские мусора лучше ?
показати весь коментар
14.07.2020 08:52 Відповісти
Дійсно...аваківська падаль ще гірше .а вони дивляться що там робиться..
показати весь коментар
14.07.2020 08:57 Відповісти
ТАМ краще?
показати весь коментар
14.07.2020 09:35 Відповісти
Там зрозуміло.. а чого не кажуть що у нас деградовані аваківськи садисти у вигляді ********** полюції знущаються над громадянами, катують, принижують. Патрульна поліція перетворилась в ОЗУ. Зеленувате лайно нічого не бачить?
показати весь коментар
14.07.2020 08:56 Відповісти
"ФСБ РФ пытает задержанных в оккупированном Крыму, - доклад ООН" - ну и что? У нас в Кагарлыке и в других местах пытают задержанных.
показати весь коментар
14.07.2020 09:18 Відповісти
там другое и даже не татар...
показати весь коментар
14.07.2020 09:26 Відповісти
черные жизни важнее...(с)
показати весь коментар
14.07.2020 10:16 Відповісти
Чего вы ждете от зверей в людском подобии? Они не умеют иначе....за 70 лет савецкой власти только этому и научились. давно пора понять что расея -- никакое не государство а дикие племена которые собрались воедино по одному признаку..Для них все человеческое чуждо и поэтому стараться им что то обьяснить или ждать от них человечных поступков,просто иллюзия..
показати весь коментар
14.07.2020 11:38 Відповісти
 
 