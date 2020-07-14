РУС
Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

Представители ОБСЕ ведут переговоры с наемниками РФ, чтобы забрать раненого воина и тело убитого украинского военного медика.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе. Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным ОБСЕ, тело воина, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, наемники РФ забрали себе. Сейчас ОБСЕ пытается договориться с наемниками РФ, чтобы забрать раненого воина и тело военного медика. Информации о том, жив ли сейчас раненый военнослужащий, нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС

Напомним, 13 июля на передовой на Донбассе вблизи Зайцево, несмотря на договоренность о прекращении огня, поддерживаемые Россией наемники РФ обстреляли группу военнослужащих. Они пытались эвакуировать с поля боя тело украинского воина. В результате обстрела погиб врач, еще двое военных были ранены. В штабе ООС подчеркнули, что "коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные подразделения даже не собираются придерживаться никаких международно-правовых норм. 

ОБСЕ (4897) ранение (3416) смерть (9284) эвакуация (2158) Донбасс (26961) потери (4520) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766) 35 отдельная бригада морской пехоты (67)
Так , что там в глазах Путина? Или это были не глаза?
14.07.2020 12:16 Ответить
А где главнокомандующий? Где какие нибудь заявления? Это вообще что ?
14.07.2020 12:17 Ответить
Наемники РФ забрали себе тело погибшего под Зайцево украинского воина, убитый медик и раненный военнослужащий до сих пор на поле боя - Цензор.НЕТ 8604
14.07.2020 12:23 Ответить
Сивоху послать, хай витягне з поля бою.
14.07.2020 15:33 Ответить
Якого хрена наші військові при окопній війні не сидять в окопах? В них багато здоров'я, чи командири схотіли щоб вони потрапили в полон? Панове Генерали, що за тактика, якщо солдат і навіть офіцерів вбивають по 5 на день, як це було позавчора? Ви що, по Жуківським методичкам вчилися як з солдатів м'ясо робити?
14.07.2020 15:51 Ответить
Воєнний, подзвони Путіну, і запитай його, чому його війська вбивають по 5 українських солдат на день.
14.07.2020 16:09 Ответить
Один момент наиболее мерзкий..Наши пошли эвакуировать тело погибшего (внимание) - " под гарантии ОБСЕ..!! То есть по хорошему эту импотентную кацапскую шоблу нужно нахрен вычеркнуть из всех планов действий и любых миссий в Украине . Скандала в 2014-15 годах с этими ******** имени Элэкзендера *** - этого продажного ******** с птичьим тупым рылом, - было мало видимо. Кулеба должен не угрожать"международным **** осуждением" которое кацапня на х..ю видела вместе с Кулебой , а на весь мир ( набравшись яиц) заявить уже в конце концов за 6 лет наконец о том что на сегодня ОБСЕ - бесполезная дармоедская организация "по интересам" и Украина прекращает с ней любую работу до тех пор пока оттуда не уберутся кацапы и организация не переформатируется во что то адекватное и хоть мало -мальски полезное. А по поводу ответа на инцидент - разговаривать должны пушки предварительно с объяснением за что кацапню прессуют. Хотя это из фантастического фильма " Как это должно быть" а в реальности - тупарина на должности преза - обосранный жидо-кацапский лох и сцыкун, Наев - тоже позорный сцыкун, который только способен тупо гудеть как буйвол какие то дебильные лозунги имени Красной тупорылой армии. Штаб - наполовину кацапский и украинофобский - сброд тупых трусов и негодяев имени поросятины ещё..и петуховича.. Кто будет защищать наших бойцов??? Идёт к тому что ..улица что ли? Как так **** можно?!
14.07.2020 16:39 Ответить
А главнокомандующий ВСУ меняет себе кальсоны со страха!!
14.07.2020 20:15 Ответить
Какие могут быть договоренности с БАНДИТАМИ? С ними нужно не договариваться, а отстреливать и зачищать местность! Когда же это дойдет до туповатого Бубочки? Долго наши ребята будут служить мишенями для российских оккупантов?
15.07.2020 12:13 Ответить
