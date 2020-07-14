Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

Представители ОБСЕ ведут переговоры с наемниками РФ, чтобы забрать раненого воина и тело убитого украинского военного медика.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду наемников РФ во время эвакуации погибшего украинского воина, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело воина, которого должны были эвакуировать, наемники РФ забрали себе. Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным ОБСЕ, тело воина, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, наемники РФ забрали себе. Сейчас ОБСЕ пытается договориться с наемниками РФ, чтобы забрать раненого воина и тело военного медика. Информации о том, жив ли сейчас раненый военнослужащий, нет.

Напомним, 13 июля на передовой на Донбассе вблизи Зайцево, несмотря на договоренность о прекращении огня, поддерживаемые Россией наемники РФ обстреляли группу военнослужащих. Они пытались эвакуировать с поля боя тело украинского воина. В результате обстрела погиб врач, еще двое военных были ранены. В штабе ООС подчеркнули, что "коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные подразделения даже не собираются придерживаться никаких международно-правовых норм.