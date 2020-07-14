РУС
Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств

Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3615-1 о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 308 народных депутатов.

"Законопроектом, путем внесения соответствующих изменений в статьи 2 и 19 Закона Украины "О лекарственных средствах", предлагается закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС", - говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами. Депутаты предлагают предоставить разрешение на виртуальную продажу медпрепаратов (за исключением отдельных категорий лекарств) через интернет, осуществляя их доставку непосредственно потребителям, в том числе - с привлечением операторов почтовой связи.

Читайте также: Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Государственный контроль, согласно с проектом закона, будет осуществляться следующим образом:

- на сайте госоргана должен быть перечень субъектов, осуществляющих электронную торговлю лекарствами;

- потребители смогут проверить достоверность сведений лицензиата через наличие официального веб-сайта у субъекта хозяйствования;

- проверку легитимности можно будет осуществлять через гиперссылки на сайт органа государственного контроля.

Кроме того, лекарства будут доставлять не только операторы почтовой связи, но и курьерские службы, которых будут привлекать субъекты хозяйствования на договорных началах.

ВР (29390) законопроект (3272) лекарства (1240)
Укрпочта уже рекламирует эту услугу с доставкой
14.07.2020 15:48 Ответить
после поездки в фургоне почты на жаре +35 от лекарств останется только мел-наполнитель
14.07.2020 15:54 Ответить
а до такой постановы как они продавали? только набери в гугле название лекарства-и куча аптек ринутся предлагать себя...
14.07.2020 15:56 Ответить
Электронный заказ существует давным-давно. А доставка - ну как доказать, что оплатил и доставил товар не тот, кто его заказал? Да и в чем здесь криминал?
14.07.2020 16:03 Ответить
Тю, только вчера смотрел предложения по закупке лекарств через интернет и доставке курьером, единственно, цены там заоблачные - в три раза выше, чем для продуктов питания.
14.07.2020 15:58 Ответить
1. Требования к температурному режиму при транспортировке/доставке лекарственных средств (ЛС)?
2. Устойчивость ЛС к внешним экстремальным температурам (до 50°С)?
3. Расчетное и максимальное время транспортировки/доставки ЛС?
4. Время т.н. транзитного хранения ЛС в отделениях операторов почтовой связи?
14.07.2020 16:00 Ответить
В сети Фора через Джастин время доставки от получения заказа до клиента не превышает одного часа.
14.07.2020 16:07 Ответить
Во. Теперь трупов будет на пару порядков больше, чем от короновируса. В Украине вся интернет-торговля - по типу "Розетки" - "мы вам продали и спрятались, хер вы нас найдёте, мы ни за что не отвечаем". Осталось ещё Чечёткину быстренько подхватить тему через свою Розетку и дело в шляпе.
14.07.2020 22:13 Ответить
 
 