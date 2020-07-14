Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3615-1 о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 308 народных депутатов.
"Законопроектом, путем внесения соответствующих изменений в статьи 2 и 19 Закона Украины "О лекарственных средствах", предлагается закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС", - говорится в пояснительной записке.
Документ предусматривает осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами. Депутаты предлагают предоставить разрешение на виртуальную продажу медпрепаратов (за исключением отдельных категорий лекарств) через интернет, осуществляя их доставку непосредственно потребителям, в том числе - с привлечением операторов почтовой связи.
Государственный контроль, согласно с проектом закона, будет осуществляться следующим образом:
- на сайте госоргана должен быть перечень субъектов, осуществляющих электронную торговлю лекарствами;
- потребители смогут проверить достоверность сведений лицензиата через наличие официального веб-сайта у субъекта хозяйствования;
- проверку легитимности можно будет осуществлять через гиперссылки на сайт органа государственного контроля.
Кроме того, лекарства будут доставлять не только операторы почтовой связи, но и курьерские службы, которых будут привлекать субъекты хозяйствования на договорных началах.
