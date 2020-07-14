Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про електроний продаж ліків

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3615-1 про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 308 народних депутатів.

"Законопроєктом, шляхом внесення відповідних змін до статті 2 і 19 Закону України "Про лікарські засоби", пропонується закріпити на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їхньої імплементації в національне законодавство та адаптації регулювання цього процесу відповідно до законодавства ЄС", - йдеться в пояснювальній записці.

Документ передбачає здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Депутати пропонують надати дозвіл на віртуальний продаж медпрепаратів (за винятком окремих категорій ліків) через інтернет, здійснюючи їхню доставку безпосередньо споживачам, у тому числі - із залученням операторів поштового зв'язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту

Державний контроль, згідно з проєктом закону, здійснюватиметься в такий спосіб:

- на сайті держоргану має бути перелік суб'єктів, які здійснюють електронну торгівлю ліками;

- споживачі зможуть перевірити достовірність відомостей ліцензіата через наявність офіційного вебсайту в суб'єкта господарювання;

- перевірку легітимності можна буде здійснювати через гіперпосилання на сайт органу державного контролю.

Крім того, ліки доставлятимуть не тільки оператори поштового зв'язку, а й кур'єрські служби, яких залучатимуть суб'єкти господарювання на договірних засадах.