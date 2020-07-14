УКР
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про електроний продаж ліків

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3615-1 про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 308 народних депутатів.

"Законопроєктом, шляхом внесення відповідних змін до статті 2 і 19 Закону України "Про лікарські засоби", пропонується закріпити на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їхньої імплементації в національне законодавство та адаптації регулювання цього процесу відповідно до законодавства ЄС", - йдеться в пояснювальній записці.

Документ передбачає здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Депутати пропонують надати дозвіл на віртуальний продаж медпрепаратів (за винятком окремих категорій ліків) через інтернет, здійснюючи їхню доставку безпосередньо споживачам, у тому числі - із залученням операторів поштового зв'язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту

Державний контроль, згідно з проєктом закону, здійснюватиметься в такий спосіб:

- на сайті держоргану має бути перелік суб'єктів, які здійснюють електронну торгівлю ліками;

- споживачі зможуть перевірити достовірність відомостей ліцензіата через наявність офіційного вебсайту в суб'єкта господарювання;

- перевірку легітимності можна буде здійснювати через гіперпосилання на сайт органу державного контролю.

Крім того, ліки доставлятимуть не тільки оператори поштового зв'язку, а й кур'єрські служби, яких залучатимуть суб'єкти господарювання на договірних засадах.

ВР (15185) законопроєкт (3692) ліки (1358)
Укрпочта уже рекламирует эту услугу с доставкой
14.07.2020 15:48 Відповісти
после поездки в фургоне почты на жаре +35 от лекарств останется только мел-наполнитель
14.07.2020 15:54 Відповісти
а до такой постановы как они продавали? только набери в гугле название лекарства-и куча аптек ринутся предлагать себя...
14.07.2020 15:56 Відповісти
Электронный заказ существует давным-давно. А доставка - ну как доказать, что оплатил и доставил товар не тот, кто его заказал? Да и в чем здесь криминал?
14.07.2020 16:03 Відповісти
Тю, только вчера смотрел предложения по закупке лекарств через интернет и доставке курьером, единственно, цены там заоблачные - в три раза выше, чем для продуктов питания.
14.07.2020 15:58 Відповісти
1. Требования к температурному режиму при транспортировке/доставке лекарственных средств (ЛС)?
2. Устойчивость ЛС к внешним экстремальным температурам (до 50°С)?
3. Расчетное и максимальное время транспортировки/доставки ЛС?
4. Время т.н. транзитного хранения ЛС в отделениях операторов почтовой связи?
14.07.2020 16:00 Відповісти
В сети Фора через Джастин время доставки от получения заказа до клиента не превышает одного часа.
14.07.2020 16:07 Відповісти
Во. Теперь трупов будет на пару порядков больше, чем от короновируса. В Украине вся интернет-торговля - по типу "Розетки" - "мы вам продали и спрятались, хер вы нас найдёте, мы ни за что не отвечаем". Осталось ещё Чечёткину быстренько подхватить тему через свою Розетку и дело в шляпе.
